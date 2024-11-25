Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Siyez Buğdayı Desteği - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Siyez Buğdayı Desteği

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri kapsamında 25 üreticiye yüzde 75 hibeli siyez buğdayı tohumu dağıttı. Başkan Mustafa Bozbey, çiftçilere destek olmanın önemini vurguladı.

25.11.2024 13:33  Güncelleme: 13:45
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Karacabey, Yenişehir, Harmancık ve Keles ilçelerindeki üreticilere yüzde 75'i hibeli siyez buğdayı tohumu dağıttı. Çiftçilerin son yıllarda yaşadığı sorunları bilen bir kent yöneticisi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bizler sizin yanındayız, siz yeter ki üretin" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımda ürün kalitesinin artması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde Tarım Peyzaj AŞ ve BESAŞ'ın destekleriyle hazırlanan projeyle Karacabey, Yenişehir, Harmancık ve Keles ilçelerindeki 25 üreticiye siyez buğday tohumu dağıtıldı. Üreticiye yüzde 75 hibeyle destek olan Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı lokasyonlardaki 233 hektarlık alanda üretim sağlamış oluyor. BUSKİ Binası önündeki dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Yıldız, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, belediye bürokratları ve üreticiler katıldı.

"Üreticimize destek olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin bereketli topraklarında üreten ellerin emeğine destek olmaya ve bu toprakların potansiyelini daha da artırmaya devam edeceklerini söyledi. Anadolu'nun kadim tohumlarından biri olan siyez buğdayının, binlerce yıllık geçmişiyle özel bir değer olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 10 bin yıldır tarımı yapılan siyez buğdayının bugün kullanılan modern buğdayın atası olduğunu hatırlattı. Genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığından GDO içermediğini aktaran Başkan Bozbey, "Siyez buğdayının üretimini destekleyerek hem tarımsal çeşitliliği korumak hem de sağlıklı ve besleyici gıdalara erişimi artırma hedefindeyiz. Bu projeyle yaklaşık 233 hektarlık alanda üretim yapılacaktır. Belediye olarak üreticilerimize yüzde 75 hibe oranıyla destek oluyoruz. 25 üreticimize 5850 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıyoruz. Ekilen tüm siyez buğdayını Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak alacağız. Üreticimize hem destek olacağız hem de Bursalılara sağlıklı ürünü götürmüş olacağız. Bu toprakların bereketini geleceğe taşıyan çiftçilerimizdir" diye konuştu.

"Bizler sizin yanındayız"

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlada emek harcayan üreticilerin, sofraları bereketlendirdiğini dile getiren Başkan Bozbey, çiftçilerin hem kente güç kattıkları hem de halkın sağlığını desteklediğini söyledi. Çiftçilerin son yıllarda yaşadığı sorunları bilen bir kent yöneticisi olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Gübre, mazot, tohum gibi temel girdilerin fiyatlarının artması dolayısıyla ekemedikleri arazileri ekebilmelerini için çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Yaşam standartlarınızı yukarıya çıkarmak bizlerin de sorumluluğudur. Onun için çiftçimizin yanında olmalıyız. Desteklerimiz aynı şekilde devam edecek. Çiftçilerimizin gelir seviyelerini artırarak köylerinde mutlu olmalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını istiyoruz. Bizler sizin yanındayız, siz yeter ki üretin. Biz ürünlerinizi satın alırız. Bursalı çiftçinin gülümsemesini istiyoruz. Çiftimize sulama konusunda destek olmak için fabrikamızı da kurduk. Fabrikanın açılışını yapmadık, gerek de duymuyoruz. Şu an üretim yapılıyor. Bir taraftan çevreyi koruyacağız, diğer taraftan çiftçimize destek olup gülümsemesini sağlayacağız. Bereketli hasatlar, bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından üreticilere siyez buğdayı tohumları teslim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Siyez Buğdayı Desteği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Siyez Buğdayı Desteği - Son Dakika

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