Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni - Son Dakika
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Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Bursa\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yapılan törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, milletin milli iradeye verdiği önemi vurgulayarak, FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olduğunu belirtti. Törende ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, şehitlere ve gazilere minnet duygularını dile getirdi.

15.07.2024 22:31
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BURSA'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Aziz milletimiz kendisini hesaba katmayanlara milli iradenin ne demek olduğunu en ağır şekilde göstermiş adeta milli irade dersi vermiştir" dedi.

Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, bayrak yürüyüşü ile başladı. Atatürk Heykeli önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun ve Mehter Takımı'nın marşları eşliğinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Aziz milletimiz kendisini hesaba katmayanlara milli iradenin ne demek olduğunu en ağır şekilde göstermiş adeta milli irade dersi vermiştir. Üzerinden 8 yıl geçse de o gece yaşadıklarımız hafızalarımızda hala dünkü gibi canlılığını koruyor. Yaptığımız hamlelerin benzerleri tüm kentlerimizde hayata geçirildi ve en nihayetinde gün ağarırken, darbe planı boşa düşürüldü. Milletimizin milli ve manevi değerlerini kendileri ve hamleleri istikametinde sömüren, hainler topluluğunun gücü milletimizin çelikleşmiş iradesine çarparak bir gecede parçalandı. FETÖ'cü harekatının kırk yıllık planı ve biriktirdiği güç milli irade karşısında bir gecede tarihin çöplüğündeki yerini aldı" dedi.

'İLK DEFA 8 SENE ÖNCE BU MİLLET 'YETER' DEDİ'

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "İçeriden, dışarıdan zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu ülke bu millete yakın siyasi tarihimizde çektirilen acıların ve çektirilenleri gayet yakinen iyi biliyoruz. İlk defa 8 sene önce bu millet 'yeter' dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısıyla meydanlara indi ve o hainlere fırsat vermedi. Allah hepinizden razı olsun. Bir gecede 250 şehit, 20 binin üzerinde gazi bu millet bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik 15 Temmuz Belgeseli ve şiirlerle devam etti. Bursa'daki bütün camilerden sela okundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni - Son Dakika
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