Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi

16.07.2025 00:39
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BURSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, şehitlik ziyaretinin ardından kortej ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti.

BURSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, şehitlik ziyaretinin ardından kortej ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, şehitlik ziyaretlerinin ardından, Bursa Valilik Binası önünden başlayan kortejle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Korteje, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okunan Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.

'TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİSİ'

Düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Bugün 15 Temmuz 2016. FETÖ terör örgütünün aziz milletimizin iradesine yönelik gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisinin 9. yıl dönümüdür. Bu hain darbe girişimi, milletimizin cesareti ve onurlu direnişi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir. Bu gece olduğu gibi, bu akşam da ülkemizin tüm şehirlerindeki meydanları boş bırakmayan; zaman ve mekan fark etmeksizin, her daim tarafını devletinden, milletinden, demokrasisinden ve Büyük Türkiye idealinden yana seçen tüm vatandaşlarımızı selamlıyoruz" dedi.

'ZAFERİN ADI GAZZE VE FİLİSTİN OLACAK'

Vali Ayyıldız, "15 Temmuz bir destanın adıdır. Bugün, vatan, millet, istiklal ve tüm mukaddes değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. 15 Temmuz, şan ve şeref dolu tarihimize altın bir sayfa olmuştur. Gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin temel şartı, birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir. Biz biliyoruz ki her daim zaferin adı Türkiye'dir. İnşallah, dualarımız ve duruşumuzla zaferin adı Gazze ve Filistin olacaktır. Biz, bu gücü inancımızdan ve ecdadımızdan alıyoruz. Onun için ezanlarımız susmayacak, bayrağımızı indirmeyeceğiz" diye konuştu.

'ZAFERİN ADI TÜRKİYE'DİR'

15 Temmuz'un birlik günü olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, bizlere istikbalimizi sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu, vatan, millet, bayrak, bağımsızlık ve tüm değerlerimize gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve saygıyla yad ediyoruz.

15 Temmuz gecesi destansı direnişinde kahramanlık gösteren aziz milletimizin her ferdine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Zaferin adı Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/Bursa,

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi - Son Dakika

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