Bursa\'da çıkan yangında ölen kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villanın bodrum katında çıkan yangında öldüğü belirlenen M.Ş'nin cinayete kurban gittiği belirlendi.
İnkaya Mahallesi'ndeki villanın bodrum katında çıkan yangında Ali Vurgun alevler arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kıyafetleri alev alan Ali Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu. Vurgun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Söndürme çalışmalarının ardından ise villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Vurgun'un M.Ş'ye ait olduğunu söylediği ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Cinayet olduğu belirlendi
Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Yapılan soruşturmanın ardından tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan Ali Vurgun, cinayeti itiraf etti.
Vurgun, boşanma aşamasındaki eşini M.Ş'nin rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada M.Ş'yi bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.
Ali Vurgun'un hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
26 Mart'ta, İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada yangın çıkmış, çevredekilere ve polis ekiplerine kendisini bahçıvan olarak tanıtan Ali Vurgun çıkan yangında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.
M.Ş. ilk ifadesinde, bodrum katta yanan kişinin M.Ş. olduğunu söylemiş, yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirtmişti.
Ali Vurgun'un çıkan yangının ardından alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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