Bursa\'da Cinayet Davasında Anne ve Oğula Cezalar Verildi

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BURSA'da Arda Eren Siler'i (16) tabancayla boğazından vurarak öldüren H.K. (17) ile kendisine olay sırasında tabancayı verdiği öne sürülen annesi Fatma Aydın'ın (43) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemenin her ikisine de haksiz tahrik indirimi uyguladığı sanıklardan 19 suç kaydı bulunan H.K. 12 yıl, Fatma Aydın da 13,5 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 1 Haziran 2023'te saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 460. Sokak'ta meydana geldi. H.K.'nin evinin önüne, daha önce bıçakla yaraladığı M.V.B.'nin arkadaşları Arda Eren Siler, G.Ç. ve yabancı uyruklu N.N. geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ile dövülen H.K., yakında bulunan restorana giderek buradan bıçak aldı. İş yeri sahibinin kendisini engellediği H.K., kavga ettiği kişilerin araçlarına binerek uzaklaşmasıyla evine gitti. Olayı anlattığı annesi Fatma Aydın ile birlikte evden çıkan H.K., Barbaros Mahallesi'nde N.N.'nin kullandığı aracın yanına geldi. Bu sırada Fatma Aydın, iddiaya göre yanında bulunan tabancayı oğluna verdi. Annesinden aldığı tabancayla ateş açan H.K., otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Arda Eren Siler'i boğazından yaraladı. Saldırının ardından N.N. kullandığı araçla olay yerinden uzaklaşarak, yaralı haldeki arkadaşını DOSAB Semt Polikliniği'ne götürdü. Ancak kalbi duran Siler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNE İLE OĞLU POLİSE TESLİM OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan H.K. olduğu belirlendi. H.K. ile annesi, olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nin ifadesinde Siler'in arkadaşı M.V.B. ile 1 yıl önce kavga ettiklerini, bu kavgada M.V.B.'nin ağır yaralandığını belirterek, "Bu olaydan ötürü 6 ay cezaevinde kaldım. Bu olay nedeni ile bahse konu şahıslar ile aramızda husumet oluştu. 20 Nisan günü bu arkadaş grubu evimi kurşunladı. Yine 13 Mayıs'ta beni bacağımdan bıçakla yaraladılar. Olayın olduğu gün de Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. H.K. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen anne ve oğlu tutuklandı.

H.K. hakkında Çocuk Ağrı Ceza Mahkemesi'nde, annesi Fatma Aydın hakkında da Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama devam ederken H.K.'nin dava dosyası, annesinin dava dosyasıyla birleştirildi.

'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN RASTGELE ATEŞ ETTİM'

Anne-oğul, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son savunmalarını yaptı. H.K. savunmasında, "Yaşananlardan pişmanım. Her şeyi, annemi ve kendimi korumak için yaptım. 2022 yılının Eylül ayında cezaevinden çıktıktan sonra, hayatımı düzene sokup, kötü arkadaşlarım ve kötü ortamdan uzaklaşmaya çalıştım. Arkadaşlarım beni rahat bırakmadı. Olay anında Arda Eren Siler bana pompalı tüfek gösterdi. Kendimi savunmak için rastgele ateş edince, bu olayı yaşadık" diye konuştu.

Fatma Aydın ise suçlamaları reddedip, oğlunun elindeki tabancayı almak istediğini öne sürerek, "Haksız yere yargılanıyorum. Oğluma silahı ben vermedim. Ayrıca 4 çocuğum var. Onları göremiyorum, ciğerim yanıyor. Önce Allah'ın, sonra da sizin adaletinize sığınıyorum" dedi.

'ANNE 6 KEZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ'

Sanık avukatı Özgür Abatay ise müvekkili Fatma Aydın'ın, oğlunu rahatsız eden arkadaşlarını 6 kez şikayet ettiğini belirtip, "Müvekkilim Fatma Aydın, olayı yatıştırmaya çalışıyor. HTS kayıtlarını isterseniz, olay müvekkilimin anlattığı gibi ortaya çıkacaktır. Çocuğunun arkadaşını 6 kez şikayet eden bir annenin oğluna, 'Al bunları vur' demesi hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

Duruşmada söz alan öldürülen Arda Eren Siler'in ailesi ve avukatları ise tutuklu sanıkların gerçeği söylemediğini belirtip, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, toplam 19 suç kaydı bulunan H.K.'ye, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşının küçük olması ve haksız tahrik indirimi uygulanın H.K.'nin cezası 12 yıla düşürdü. Mahkeme, Fatma Aydın'a da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleme yardım eden konumunda olması ve haksız tahrik indirimiyle ceza 13 yıl 6 aya düşürüldü. Heyet, anne ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verdi.