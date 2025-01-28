Bursa'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Bursa'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Güvenliği Vurgusu

Bursa\'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Güvenliği Vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, deprem riskiyle mücadele kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Yalova Yolu, Sırameşeler ve Yıldırım bölgelerinde sıvılaşma riski olduğunu ifade eden Bozbey, bu bölgelerde deprem güvenliğini artırmak için çalışmaların yoğunlaştırıldığını söyledi.

28.01.2025 16:37  Güncelleme: 16:42
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BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Yalova Yolu, Sırameşeler, Yıldırım bölgelerinde özellikle sıvılaşma olduğu için, hasar görme riski çok daha fazla. Bu bölgelerdeki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yılın ilk aylık değerlendirme toplantısında, belediye ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hayata geçirilen hizmetler ile gündeme dair konuları kamuoyuyla paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bozbey, Bursa'nın büyüme sürecinde karşılaşılan zorluklara değinerek, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini ve şehrin tüm dinamiklerini bir araya getirerek ortak akılla hareket ettiklerini de dile getirdi. Deprem güçlendirme çalışmaları hakkında da bilgi veren Bozbey, şehrin geleceği için büyük adımlar atıldığını ve Bursa'nın sağlam altyapı ile depreme karşı güvenli hale getirileceğini söyledi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Bursa'nın deprem riskine karşı önlemlerini artırmak adına, büyük bir kentsel dönüşüm programı başlattıklarını belirten Bozbey, "Deprem ile ilgili olarak, kentimizi dirençli hale getirmek için afet risklerini azaltmak ve kentsel dönüşümü hızla devam ettirmek istiyoruz. 1/100.000'lik çalışmalar devam ediyor. Özellikle, olası bir depremde bölgelerdeki çalışmaları arttırıyoruz. Yalova Yolu, Sırameşeler, Yıldırım bölgelerinde buralardaki çalışmalar, özellikle sıvılaşma olduğu için, hasar görme riski çok daha fazla. Bu bölgelerdeki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Teknik Üniversite ile bor enjeksiyonlu zemin etüdü denemelerimiz devam ediyor Buradaki amaç zeminin sıvılaşma potansiyelini azaltacak bir duruma getirmek. Bu çalışma da yoğun bir biçimde devam ediyor" diye konuştu.

'10 MİLYON AVROLUK KREDİNİN 4,5 MİLYONUNU İTFAİYE ARAÇLARI İÇİN KULLANDIK'

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangı faciasını hatırlatan Bozbey, göreve geldiklerinde, Uludağ'daki itfaiye personeli sayısını artırdıklarına dikkat çekerek, olası yangınlara 2 dakika içinde müdahale edilebildiğini söyledi. Kentteki yangın güvenliği kapsamında, itfaiye ekiplerinin kapasitesinin artırılması ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bozbey, şöyle konuştu:

"Biz göreve geldiğimizde Uludağ'a 18 personel çıkardık, 2 araç daha takviye ettik. Biz otellere 2 dakikada müdahale ediyoruz. Bu yerlerde çalışan arkadaşlarımızın, mutlaka yangınla ilgili eğitim alması gerekiyor. Çıkan tespitleri olduğu gibi Bakanlara iletiyoruz. Biz de itfaiye ekiplerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Dünya Bankası'ndan 10 milyon avro kredi aldık, bunun 4,5 milyonunu itfaiye araçları için kullandık. Ancak gönlümüzden geçen, araç alımının yanı sıra personeli eğitmek ve tabii ki hiç yangın olmamasını sağlamak."

'MARMARADA CANLI TÜRÜNE AZ RASTLANACAK'

Bozbey, Marmara Denizi'nin neredeyse tamamında etkili olan müsilajla ilgili de konuştu. Bursa'nın deniz ve su kaynaklarının korunması için belediye olarak, suyun temizliği ve ekosistem sağlığına yönelik projeleri hızlandıracaklarını belirten Mustafa Bozbey, "Müsilaj tekrar başladı. Deniz suyunun ısınması ile birlikte, Marmara'yı tümüyle kapsayacak şekilde müsilaj olacak. Tüm belediyeler, atık suların biyolojik yönetimlerini arttırmak zorunda. Böyle giderse, Marmara'da canlı türüne az rastlanacak ve nedenini biliyoruz atıklardan kaynaklanıyor. Bilimsel çalışmaların sonuçlarını hepiniz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haber: Barış YILMAZ

Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

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