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Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Bursa'da metroda çıkan bir kavgada Deniz Temurtürkan'ı bıçaklayarak yaralayan Emre Esen, 'haksız tahrik' indirimiyle 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esen savunmasında, "Yolculuk sırasında Deniz Temurtürkan'ı kapalı bir kadına, vücuduna temas eder bir biçimde gördüm. Kadın rahatsız olduğunu belli etti ve başka bir yere doğru kaçtı. Temurtürkan, kadının yanına yine yaklaşarak kalçasına dokunmaya devam etti" dedi.

25.01.2024 - 11:59,
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Bursa'da metroda 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada Deniz Temurtürkan'ı (32) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emre Esen (24), 'haksız tahrik' indirimi ile 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 16 Eylül 2022'de Nilüfer ilçesi Ataevler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Emre Esen ile tanımadığı Deniz Temurtürkan arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emre Esen, Temurtürkan'a kafa atıp, göğsünden bıçakladı. Temurtürkan kanlar içinde yerde kalırken, metrodaki yolcular büyük panik yaşadı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Temurtürkan tedavi altına alındı. Kısa sürede yakalanıp, 6 ayrı suç kaydı ortaya çıkan Emre Esen de tutuklandı. Emre Esen hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

"KADININ YANINA YAKLAŞARAK KALÇASINA DOKUNDU"

Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Emre Esen, "Olay günü, metroda, yolculuk sırasında Deniz Temurtürkan'ı kapalı bir kadına, vücuduna temas eder bir biçimde gördüm. Kadın rahatsız olduğunu belli etti ve başka bir yere doğru kaçtı. Deniz Temurtürkan, kadının yanına yine yaklaşarak kalçasına dokunmaya devam etti. Kadını o anda annem, kardeşim yerine koyarak tepki gösterdim. Bunun üzerine üstüme doğru gelerek bana kafa attı. Ben de tepki olarak ona kafa attım. Temurtürkan'ın belinden silah ya da bıçak çıkaracağını düşünerek cebimde bulunan bıçağı çıkartıp, savurdum. Şahıs çok hızlı üzerime gelince bıçak kendisine isabet etti" dedi.

Bursa'da Metroda Çıkan Kavgada Adam Göğsünden Bıçaklandı

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Davanın karar duruşması da görüldü. Son duruşmada da eski beyanlarını tekrarlayan Emre Esen, önceki celselerde aleyhine tanıklık yapan yolculara tepki gösterdiğini belirterek, mahkeme heyetinden özür diledi. Esen, "İlk celsede mahkemeye değil, tanıklara tepki gösterdim. Hepinizden özür diliyorum" diye konuştu.

Bursa'da Metroda Çıkan Kavgada Adam Göğsünden Bıçaklandı

8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak müebbet hapse çarptırdığı Emre Esen'in cezasını 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 8 yıl 3 aya düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bursa'da Metroda Çıkan Kavgada Adam Göğsünden Bıçaklandı
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
Kaynak: DHA
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Eylül, Bursa, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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