Bursa'da Tarihi Silah Koleksiyonu Sergileniyor - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Silah Koleksiyonu Sergileniyor

Bursa\'da Tarihi Silah Koleksiyonu Sergileniyor

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda bulunan tarihi silah koleksiyonunda, 150 yıl öncesinden günümüze kadar kullanılan silahlar sergileniyor. Koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında Nuri Killigil'in tasarladığı yerli tabanca ve 1. Dünya Savaşı'na neden olan silah yer alıyor.

11.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:55
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EMNİYET Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ndeki silah koleksiyonunda, 150 yıl öncesinden bugüne kadar kullanılan çok sayıda silah bulunuyor. Koleksiyonun nadide parçalarının başında, Türk modern savunma sanayisinin kurucusu Nuri Killigil'in çizimini bizzat yaptığı ve kendi adını verdiği 'Killigil silahı' yer alıyor. O yıllarda dünyanın en iyi silahları arasında yer alan, yarı otomatik, 9 milimetre çapındaki bu ilk yerli ve milli tabanca özel bir alanda sergileniyor.

7 il, 86 ilçeden gelen delillerin, suç unsuruna göre Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde incelendiği Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde 271 adet ateşli ve ateşsiz silahtan oluşan özel bir koleksiyon da bulunuyor. Laboratuvara gelen, cinsi ve markası belli olmayan silahların karşılaştırmasını yapmak amacıyla hazırlanan silah koleksiyonunda, Osmanlı askerlerinin 1860'lı yıllarda kullandığı Gasser marka tabancadan, Nazi subaylarının İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı Kasalı Mauser tipi tabancaya kadar eski silahlar yer alıyor.

MİLLİ MÜCADELEDE KULLANILAN SİLAHLAR

Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında kullanılan tüfekler ile Romanya ve Çin yapımı keskin nişancı ve suikast silahlarının yanı sıra Fransa yapımı avuç içi suikast tabancasının da bulunduğu koleksiyonda, kılıç, kama, kasatura ve süngünün aralarında olduğu 7 ateşsiz silahın da özel bir odada sergilendiğini söyleyen Balistik Uzmanı polis memuru Serdar Hancı, bu silahların delil incelemelerindeki yedek parça teminini de sağladığına dikkat çekerek, "Şube müdürlüğümüz bünyesinde bulunan silah koleksiyonu, toplam 271 adet ateşli ve ateşsiz silahtan oluşmaktadır. Bu silahlar arasında 1800'lü yıllardan itibaren üretilen, 1'inci Dünya Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'na tanıklık etmiş, tarihi değeri bulunan, uzun ve kısa namlulu silahlar da bulunmaktadır. Silah koleksiyonu, görselliğinin yanında, inceleme talebiyle gelen suça konu, arızalı ateşli silahlardan mukayese kovanı elde edilebilmesi için yedek parça temininde de kullanılmaktadır" diye konuştu.

KOLEKSİYONUN NADİDE PARÇASI NURİ KİLLİGİL SİLAHI

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde bulunan silah koleksiyonunun nadide parçalarının başında, Enver Paşa'nın kardeşi, Kafkas İslam Ordusu Komutanı, Bakü Fatihi ve Türk modern savunma sanayisinin kurucusu Nuri Killigil'in çizimini bizzat yaptığı ve kendi adını verdiği 'Killigil silahı' geliyor. O yıllarda dünyanın en iyi silahları arasında yer alan, yarı otomatik, 9 milimetre çapındaki bu ilk yerli ve milli tabanca özel bir alanda sergilenirken, koleksiyonun bir diğer önemli parçası da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ı öldürerek 1'inci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip'in kullandığı, aynı marka ve model olan, Belçika yapısı Browning marka 1910 model tabanca. Bu tabancanın da Nuri Killigil marka tabanca gibi silah koleksiyonundaki 271 parça arasında yer aldığını söyleyen Hancı, "Döneminin üstün tasarımına sahip silahlardan biri olup, yerli ve milli ilk silahımız olan Nuri Killigil marka silahı da barındırmaktadır koleksiyonumuz. Aynı zamanda 1'inci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan aynı marka ve modeldeki silah da koleksiyonumuzda bulunmaktadır" dedi.

Haber: Esra TÜRKER- Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

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