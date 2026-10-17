Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı - Son Dakika
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Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

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Veliefendi Hipodromu'nda 6 Ekim'de yapılan açık artırmada, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nin yetiştirdiği Üstün Umut adlı tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı. İşletme yöneticileri, safkan Arap atları için Türkiye'de bugüne kadar bu seviyede bir satış görülmediğini belirtti. Bursa'daki işletmede 600 at bakılıyor.

Bursa'da, Köse Mihal'in, kızıyla evlenen Orhan Gazi'ye çeyiz olarak hediye ettiği arazide, 7 asır önce sarayın ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla Çiftlikat-ı Hümayun adıyla kurulan, şimdilerde ise TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi adıyla faaliyetini sürdüren harada yetiştirilen atlar, yarışlarda başarılı olmaları için hazırlanıyor. İşletmede yetiştirilen 'Üstün Umut' isimli tay, 6 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmada 12 milyon 50 bin liraya alıcı buldu.

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Osmanlı döneminde ordunun savaş atı ve iaşe ihtiyacını karşılayan, günümüzde ise Türkiye'nin önemli safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan Karacabey Tarım İşletmesi'nde milyonluk yarış atlarının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932-1936 yılları arasında Suriye, Irak ve Arap Yarımadası'ndan getirilen atlarla safkan Arap atı yetiştiriciliğinin temellerinin atıldığı işletmede bugün 600 at bulunuyor.

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Veteriner hekimlerin kontrolünde 60 personel tarafından bakımları yapılan atlar; sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yulaf, yüksek proteinli pelet yem, vitamin ve mineral karışımlarıyla besleniyor. Meralarda yeşil otla beslenen atlar, doğal ortamlarında gelişimlerini sürdürüyor. Şampiyonlukları bulunan aygırların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, 6 farklı familyaya mensup 12 aygırdan elde edilen taylar, Karacabey'deki satış merkezinde ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmalarla yetiştiricilerin beğenisine sunuluyor.

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

10 MİLYON LİRALIK AYGIRDAN YENİ ŞAMPİYONLAR

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Veteriner Hekim Eren Karabulut, işletmede şampiyonlukları bulunan aygırlardan yeni nesil yarış atları yetiştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz yer, işletmemizin aygır tavlası. Burada yarışlarda üstün başarılar elde etmiş şampiyon aygırlarımız bulunuyor. İşletmemizde 6 farklı familyadan 12 aygırımız var. Bu aygırlardan belirli yöntemlerle yavrular elde ederek hipodromlarda koşacak yeni şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Burada gördüğümüz Demirberke isimli atımız, 2021 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 900 bin liraya satışa sunulmuştu. Bu atı 2025 yılında sahibinden 10 milyon liraya satın aldık. Şimdi ondan yeni yavrular elde ediyoruz."

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

TÜRKİYE'DE BİR SAFKAN ARAP ATI İÇİN REKOR FİYAT

İşletmede yetiştirilen tayların milyonlarca liraya alıcı bulduğunu söyleyen Karabulut, "Buradaki aygırlarımızın her biri değerli kan hatlarına sahip ve şampiyon tay yetiştirme potansiyeli bulunan atlar. Bu aygırlardan elde ettiğimiz tayları, her yıl düzenlenen satışlarda yetiştiricilerin beğenisine sunuyoruz. Son olarak 6 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma yöntemiyle düzenlenen satışta, Üstün Umut isimli tayımız 12 milyon 50 bin liraya alıcısıyla buluştu. Bu, Türkiye'de bir safkan Arap atı için ulaşılan en yüksek satış rakamı oldu. Amacımız, bu atların hipodromlarda başarı elde etmesini sağlamak ve Arap atı yetiştiriciliğini sürdürmek" ifadelerini kullandı.

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

ATATÜRK DÖNEMİNDEN KALAN MİRAS KORUNUYOR

TİGEM'in yalnızca yarış atı yetiştirmediğini, aynı zamanda safkan Arap atlarının genetik mirasını da koruduğunu vurgulayan Karabulut, "1932-1936 yılları arasında Atatürk'ün talimatıyla Suriye, Irak ve Arap Yarımadası'ndan getirilen atların soyunu koruyarak geleceğe taşımak istiyoruz. Kurumumuzun temel görevlerimizden biri de gen kaynaklarını korumak. Geçmişten bize miras kalan bu atları bilimsel yöntemlerle yetiştirerek gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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