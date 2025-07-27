Bursa'daki Orman Yangınında Tahliyeler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'daki Orman Yangınında Tahliyeler Başladı

27.07.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesindeki yangın sonrası tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

BURSA'DAKİ YANGIN BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ; TAHLİYE EDİLEN MAHALLELERE DÖNÜŞ BAŞLADI

BURSA'nın Kestel ilçesinde çıkıp Gürsu ilçesini etkisi altına alan orman yangınına müdahale sürüyor. Bin 765 kişinin tahliye edildiği 3 mahallede, evlere geri dönüş başlarken, yanan bölge dronla havadan görüntülendi. Gece boyu karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün ağarmasıyla birlikte, havadan müdahale de başladı.

Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler kısa sürede Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlerin yaklaştığı 170 haneli Karahıdır Mahallesi, AFAD ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalledeki bazı evler alevlerden etkilenirken, 220 haneli İğdir Mahallesi de ilerleyen saatlerde boşaltıldı. Bölgedeki taş ocakları ve elektrik hatlarında zaman zaman patlamalar yaşanırken, kentin her yerinden görünen alevler, Osmangazi ilçesine doğru ilerleyince, 90 haneli Avdancık Mahallesi de tahliye edildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 480 haneli 3 mahalledeki bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Tahliye edilen vatandaşların konaklaması için Vakıf Bera Kent Parkı hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesinin mobil hastanesi hazır bulunduruldu. Vatandaşların gıda ve su ihtiyacı da Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri tarafından karşılandı.

200'ÜN ÜZERİNDE HAYVAN KURTARILDI

İğdir Mahallesi'ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu'daki mesire alanında bulunan farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, bıldırcınlar ve sülünler de HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Bursalılar gece boyunca yangın bölgesi için seferber oldu. Vatandaşlar yardım malzemeleriyle yangın bölgesine adeta akın ederken, beton mikserleri ile bölgeye su taşındı. Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörlerinin ilaçlama tankerlerine doldurdukları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan motokuryeler de yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.

BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Doğancı Tüneli'nin açılışını yapmak üzere Bursa'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü'nde kurulan koordinasyon merkezinde açıklama yapan Bakan Uraloğlu, havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle, yangının kısa sürede yayıldığını belirterek, Kestel ve Gürsu tarafındaki yangının yaklaşık 100-110 hektar alanda etkili olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, hava kararıncaya kadar, 13 hava aracının da etkin şekilde yangına müdahale ettiğini söyledi.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan 1800 personel ve 700 iş makinesi görev alırken, İstanbul, Yalova, Balıkesir ve Bilecik yangınında görev yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarıyla yangının enerjisi ve yayılma kuvveti düştü, tahliye edilen 3 mahalledeki bin 765 kişi de evlerine dönmeye başladı.Lokal olarak süren alevlere müdahale uçak ve helikopter desteğiyle sürerken, yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, 3-sayfa, Kestel, Güncel, Çevre, Dünya, Gürsu, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'daki Orman Yangınında Tahliyeler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
Kahramankazan’da feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti Kahramankazan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Ankara’da fabrika alev alev yandı Ankara'da fabrika alev alev yandı
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

07:22
Bursa’daki orman yangınında son durum Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'daki orman yangınında son durum! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
05:20
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
03:09
Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı
Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı
01:31
Karabük 83 saattir yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 83 saattir yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
19:03
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
08:34
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
08:25
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
08:00
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 09:29:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'daki Orman Yangınında Tahliyeler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.