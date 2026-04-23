Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa Valiliği tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sadi Etkeser İlkokulu öğrencileri marşa işaret diliyle eşlik etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, 23 Nisan'ın tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Bugünün çocuklarının Türkiye'nin yarınlarını şekillendireceğini, bilimde, sanatta, teknolojide ve her alanda söz sahibi olacak nesiller olduğunu belirten Çokgezer, "Sahip olduğunuz bu kıymetli mirası daha ileriye taşıyabilmeniz, bilgiyle donanmanızın yanı sıra milli ve manevi değerlerinize bağlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmenizle mümkündür." dedi.

Konuşmanın ardından Pilot Sanayi İlkokulu öğrencilerinden Neslihan Yıldız, "23 Nisan", Aykız Çetinkaya ise "Yarınlara Sözüm Var" adlı şiiri okudu.

Program, Hundi Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Ay Yıldızlı Bayrağım" ile Başaran İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" adlı gösterilerin sahnelenmesinin ardından sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir'de Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın konuşma yaptı.

İlkokul öğrencilerinin şiirler okuduğu programda, 23 Nisan temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz tarafından ödülleri verildi.

Adnan Menderes Anaokulu, Dr. Safa Halaç Özel Eğitim Okulu ve Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencileri gösteriler sundu.

Törene, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgenaral Rafet Dalkıran, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hayta, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106. kuruluş yıl dönümünü ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Törene, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lapseki ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

Gelibolu ilçesindeki etkinlikler ise 2. Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önündeki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra 26 Kasım İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler folklor gösterisi sundu.

Kütahya

Kütahya'da, Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende protokol üyeleri çocukların bayramını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri andı.

Yılmaz, "Bizler evlatlarımızı okullarında tutmaya, onları güvenle yarınlara hazırlamaya kararlıyız. Çünkü en güvenli ortamlar okullardır. Okullar, yuvadır. Okullar, sevginin, bilginin, güvenin ve geleceğin birlikte yeşerdiği en kıymetli mekanlardır. Bu bilinçle çocuklarımızın huzur içinde eğitim alabildikleri ortamları güçlendirmeye ve her birini emanet bilinciyle korumaya devam edeceğiz." dedi.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Yalova

Yalova'daki program kapsamında Saffet Çam Ortaokulu önünde kortej oluşturuldu.

Okulların yer aldığı yürüyüşe katılan protokol, İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nden etkinliğin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Göncüoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve protokol tarafından verildi.

Öğrencilerin şiir okuduğu program, halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

Balıkesir

Balıkesir'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kurtdereli Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal konuşma yaptı.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin sergilediği oyunlar ve gösteriler büyük beğeni topladı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Programın sonunda protokol, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Ustaoğlu ve protokol, programın ardından öğrenciler tarafından yapılan ve salon önünde sergilenen projeleri inceledi.

Bilecik

Bilecik'te İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şiir dinletisi sunuldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" şiarıyla oluşturulan TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden program, fotoğraf çekimi ve ödül töreniyle sona erdi.

Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, diğer ilgililer ve veliler katıldı.

Pazaryeri ilçesinde de Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, hava muhalefeti dolayısıyla Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi salonunda öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.