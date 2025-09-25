Büyü Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
Büyü Dolandırıcılarına Operasyon

Büyü Dolandırıcılarına Operasyon
25.09.2025 20:59
Büyü Dolandırıcılarına Operasyon
Malatya'da 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli yakalandı, 34 milyon TL hareketlilik tespit edildi.

Malatya'da muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme yöntemleri ile 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 7 şüphelinin hesaplarında yapılan incelemede, 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi.

Malatya'da ekipler, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı.

BÜYÜCÜ OPERASYONU! 34 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli 7 kişinin hesap hareketlerinin incelenmesinde de 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

EVDE ÇIKANLAR YOK ARTIK DEDİRTTİ

Yapılan baskınlarda; sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi malzemeler ile on binlerce Euro ve dolar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Büyü Dolandırıcılarına Operasyon

SON DAKİKA: Büyü Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
