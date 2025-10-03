Camilik Skandalı: İmam Odasında Cinsellik ve Şiddet

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir caminin imam odasında iki erkekle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen S.A. (16), ağabeyi İ.A. (19) tarafından şiddete maruz kaldı. İ.A., kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladığı, üzerine kaynar su döktüğü ve ayaklarını öptürdüğü anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. S.A. ile cinsel ilişkiye girdiği öğrenilen T.G. (21), M.E.A. (18) gözaltına alınıp tutuklanırken, daha sonra ise ağabey İ.A. da polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞİNE KAYNAR SU DÖKEREK HAŞLADI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 19 yaşındaki bir gencin, 16 yaşındaki kız kardeşine işkence uyguladığı görüntüler kan dondurdu. Şahıs, kız kardeşine kaynar su dökerken, infial uyandıran görüntülerin arkasından mide bulandıran bir olay çıktı.

2 ERKEKLE, İMAM ODASINDA İLİŞKİYE GİRMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Mutlu Mahallesi'nde bulunan Lalapaşa Camii'nin imamı, 29 Eylül Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede, 2 erkek 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve içeride cinsel ilişki yaşadıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G., M.E.A. ve kız çocuğu S.A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Manisa Valiliği, "Manisa Emniyet Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine; 29.09.2025 günü saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Lalapaşa Camii'ne kimliği belirsiz şahısların kapı kilidini kırarak girdiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunduğu bilgisi alınmış, konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren şahısların T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğu tespit edilerek 3 şüpheli şahıs yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca S.A. (16) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, T.G. (21), M.E.A. (18) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Polis ekipleri, İ.A.'yı da yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam sürdürülüyor.