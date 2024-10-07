Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki - Son Dakika
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Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki

Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya\'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail\'e tepki

Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da, AK Parti İl Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

07.10.2024 15:51
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Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da, AK Parti İl Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane ettiğini ifade eden Göktürk, 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduklarını, savunmaya da devam edeceklerini vurgulayan Göktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın yıllardır tekrar ettiği 'Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız' şiarını bir ahitleşme olarak görüyoruz. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölgemiz hem de insanlık için ne denli hayati olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın küresel çeteler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından yıllardır neden hedef alındığını bugünlerde yeniden idrak ediyoruz."

Basın açıklamasına, eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ve partililer katıldı.

Göktürk ve beraberindekiler, basın açıklamasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir okudu.

Aydemir, konuşmasında, Filistin davasının, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu vurguladı.

Filistin'i savunmaya devam edeceklerini söyleyen Aydemir, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.

Eskişehir

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

İl Başkanı Gürhan Albayrak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının daha önce başladığını, 7 Ekim tarihinde ise sadece hız kazandığını ifade etti.

Albayrak, 1 yıl içinde Filistin'de 17 bini çocuk ve 11 bini kadın olmak üzere 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Diğer taraftan, uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum, gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır." diye konuştu.

İsrail'in on yıllardır bölgenin istikrarsızlık kaynağı olduğunu aktaran Albayrak, duruma itiraz etmeyen ülkelerin insanlık adına söyleyecek sözünün kalmadığını dile getirdi.

Albayrak ve teşkilat üyeleri, açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e yönelik konuşmalarının yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.

Kütahya

AK Parti İl Başkanlığınca Zafer Meydanı'nda düzenlenen programda, basın açıklamasını AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı yaptı.

Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerinin altını çizen Bayırcı, "Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Program, Türkiye'nin Filistin'e yönelik çalışmalarının anlatıldığı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki - Son Dakika

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