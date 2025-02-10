Çanakkale Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi ve Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi arasında 2025 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, Kentsel Hizmetler işçilerinin en düşük ocak ayı maaşı ikramiyesiz 43 bin 122 TL, kadrolu işçilerin ise en düşük ocak ayı maaşı ikramiyesiz 46 bin 886 TL oldu.

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesinin imza törenine Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, Belediye Başkan Yardımcıları Özleyiş Çetin ve Emrah Eroğlu, DİSK Genel İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Keskin ve Şube Yönetimi, Tüm-Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve Tüm-Bel Sen Basın Yayın Eğitim Sekreteri Mahmut Arslan, Tüm-Bel Sen Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

İmza töreninde söz alan DİSK Genel İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Keskin, şunları dile getirdi:

"Tüm işçilerimizi memnun edecek bir sonuç "

"13 Şubat 1967 yılında kurulan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'muzun üç gün sonra 58'inci kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle; DİSK'i kuran, bugünlere getiren, bugün aramızda olan ve olmayan tüm önderlerimizi burada bir kez daha şükranla anıyorum. DİSK'in emeğin hakları için, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve sendikal hakları için verdiği mücadele, ödenen tüm ağır bedellere rağmen sürüyor ve sürmeye devam edecektir. 2025 Yılı Toplu İş Sözleşme'mizi zamanında sonuçlandırarak, üyelerimizin memnuniyet duygularını bugün burada taçlandırmış oluyoruz. Yapılan sözleşmede yevmiyelerimize yüzde 30 oranında zam uygulanarak Kentsel Hizmetler işçilerimizin en düşük ocak ayı maaşı ikramiyesiz 43 bin 122 TL, kadrolu işçilerimizin ise en düşük ocak ayı maaşı ikramiyesiz 46 bin 886 TL olmuştur. Ayrıca ikinci altı ay için zam oranı yüzde 10 olarak kabul edilmiştir. Yemek, yakacak, sosyal yardım, özel hizmet tazminatı ve eğitim ücretlerine de gerekli artışlar yapılmıştır. Bu toplu iş sözleşmesinin başarılı bir şekilde ve tüm işçilerimizi memnun edecek bir sonuç olmasında başta sendikamızın yönetim kuruluna, denetim kuruluna, disiplin kuruluna, iş yeri temsilcilerimize mücadeleleri ve emekleri için teşekkür ederim.

Başarı ekiple olur. Bu toplu iş sözleşmesinde sendika ve işveren temsilcilerimiz tamamen emeğin emekçinin alın terinin hakkını alması için birlikte çaba göstermişlerdir. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Başkan Yardımcılarımız Emrah Eroğlu ve Zeynep Özleyiş Çetin'e, Mali Hizmetler Müdürümüz Hakan Aydoğmuş'a, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz Hülya Aydın'a ve emeği geçen herkese ekibim ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim.

"Bizim için sendikal mücadele hem emek hem demokrasi mücadelesidir"

Kararı emekten, emekçiden, alın terinden yana olan, 'İşçilerimiz emekçilerimiz için ne gerekiyorsa tüm ekibim ile yapmaya hazırım' diyen, 'Asgari değil insanca yaşanacak ücret, gelir de adalet vergide adalet ülkede adalet' diyen, mazbatayı aldığı gün, 'Her şey çok güzel olacak, bir sevdadır Çanakkale' diyen, değerli Belediye Başkanımız Sayın Muharrem Erkek'e emekçinin yanında olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için sendikal mücadele hem emek hem demokrasi mücadelesidir. Zor zamanlardayız, zor süreçlerdeyiz. Ücretlerimizin erimesi, enflasyonun durumu bizi etkilemeye devam ediyor. Demokrasi mücadelemizi büyüteceğimize olan inancımla bu toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Erkek ise imza töreninde şunları kaydetti:

"Çanakkale halkı için gece gündüz, hafta sonu demeden özveriyle çalışıyoruz"

"Çanakkale Belediyesi, işçisiyle, memuruyla, başkanıyla, sokak süpürgecisiyle, başkan yardımcısıyla, müdürüyle, yani kısaca tüm emekçileriyle çok büyük ve çok güçlü bir aile. Herkesin de bunu böyle görmesini istiyorum. Çünkü Çanakkale Belediyesi sıradan bir kamu kurumu değil. Çanakkale halkına hizmet ediyor ve halkın belediyesi. Bizim maaşlarımızı da Çanakkale halkı ödüyor ve biz de kentimiz, memleketimiz ve tüm Çanakkale halkı için gece gündüz, hafta sonu demeden özveriyle çalışıyoruz. Bu düşünceyle de bütün görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

" İller Bankası'ndan gelen payımıza öz gelirlerimizden de ekleme yaparak personel giderlerimizi karşılayacağız"

Bu sürece büyük emek veren kurum temsilcilerimiz başta olmak üzere, sendika yöneticilerimiz birçok görüşme gerçekleştirdi. Bazı görüşmeler tabii çok kolay geçmedi ama sonuç çok güzel oldu. Çünkü bizim için emek en büyük değerdir. Biz sosyal demokrat insanlarız. ve bizim için önce insan, önce emek gelir. O yüzden görev yaptığımız sürece hiçbir sorun yaşamadan birlikte emin adımlarla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Tabii ki şunu bilmenizi istiyorum, imkanlarımızı çok ciddi şekilde zorladık. Bizim gelirimiz, giderimiz belli. Buna da uygun hareket etmekle zorundaydık. Birçok belediye İller Bankası'ndan gelen payıyla tüm personel giderlerini karşılıyor. Ben her zaman şunu söyledim, İller Bankası'ndan gelen payın tamamı personel giderlerimize ait. Bizim öz gelirlerimiz güçlü, öz gelirlerimizde bir şeyler yapabiliriz. Ama geldiğimiz noktada ve tabii görüşmeler sonucunda İller Bankası'ndan gelen payımıza öz gelirlerimizden de ekleme yaparak personel giderlerimizi karşılayacağız. Bunu yapabilecek gücümüz var."

Konuşmasında belediye personeline de seslenen Erkek sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Sizlerden ricam, bu benim işim değil deyip bakıp geçmeyin"

"Bu süreçten sonra, sizlerden başkanınız, yol arkadaşınız ve çalışma arkadaşınız olarak tek bir istirhamım olacak; o da sizlerin tam bir dayanışma içerisinde özveriyle çalışmanız. Birbirinize her zaman destek olun. Bu benim işim değil, şu birimin işi demeyin. Ben sokakta yürürken bir çöp gördüğüm zaman alıyorum ve onu çöp tenekesine atıyorum. Dün de aynı şeyi yapıyordum, bugün de aynı şeyi yapıyorum. veya bir yerde bir aksaklık gördüğüm zaman kendim yapabiliyorsam kendim, yapamıyorsam ilgili birimlere bildiriyorum. Sizlerden ricam, bu benim işim değil deyip bakıp geçmeyin. Bu kent bizim evimiz. Burası bizim memleketimiz.

"Tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık"

Bütün görevler gelip geçici. Belediye Başkanlığı da, müdürlük de, işçilik de, memurluk da… Zaten hayat gelip geçici. Bugün biz bir görev yapıyoruz ama yarın başka bir arkadaşımız yapabilir. Burada önemli olan özveriyle tam bir dayanışma içerisinde ve severek işimizi yapmak. Biz tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık. Bundan da son derece mutluyum. Ama sizlerden de bu anlayışla, bu disiplinle, bu özveriyle bu memleketin güzelliği, geleceği, bu memleketin güzel çocukları ve insanları için gönülden çalışmanızı istiyorum. Keşke imkanlarımız çok daha yüksek olsa, gelirlerimiz çok daha iyi durumda olsa, çok daha fazla paylaşsak. Bizlerin tabii ki asgari ücreti kabul etmesi mümkün değil. Bugün maalesef ülkemizde toplumun çok önemli bir kesimi derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldı. Milyonlarca asgari ücretli, milyonlarca emekli, milyonlarca işsiz, toplumun çok önemli bir kesimini oluşturuyor. Artık yoksulluk değil, açlık sınırı tartışılır hale geldi. Ne kadar insan onuruna yakışmayan bir tartışma aslında. Ama bugün ülkemizde bırakın yoksulluğu, açlık sınırının altında ve açlık sınırında yaşayan milyonlar konuşuluyor. Toplumun bir kesimi rahat ve hiçbir problemi yok ama alttaki kesim maalesef derin bir yoksullukla mücadele ediyor. Biz zaten bunu kabul etmediğimiz için bu görüşmeleri bu şekilde sonuçlandırdık.

"Bizim için emek en yüce değerdir ve her zamanda öyle olacaktır"

Ekonomik kriz belediyeleri derinden etkiliyor. E tabii de bizim belediyelerimiz üzerinde de özel bir hassasiyet olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama hiç sorun değil. Bizim aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ben, yakın çalışma arkadaşlarıma da bütün müdürlerimize de hiçbir şeyden çekinmeyin, korkmayın diyorum. Eğer kamu yararına iş yapıyorsanız ve boğazımızdan bir şey geçmiyorsa hiçbir şeyden korkmayın. Hiç kimse size dokunamaz. Hiçbir şey yapamaz. Onun için biz zaten Çanakkale Belediyesi olarak son derece güçlü bir kurumuz. Uzun yıllardan beri gelen bir yönetim anlayışıyla yönetiliyoruz. Efsane Belediye Başkanımız Rahmetli Reşat Tabak olsun, önceki dönem Belediye Başkanlarımız İsmail Özay ve Ülgür Gökhan olsun, çok uzun yıllardır devam eden bir yönetim anlayışımız var. Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyduk. Sosyal belediyecilik demişiz. Dürüst belediyecilik demişiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. ve ben Çanakkale'ye inanıyorum ki, daha çok uzun süre de aynı anlayışla yönetilmeye devam edecek. Şunu da kalben sizinle paylaşmak istiyorum: hepinizi çok seviyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bizim için emek en yüce değerdir ve her zamanda öyle olacaktır. Sözleşmemiz hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Başkan Erkek ve DİSK Genel İş Çanakkale Şube Başkanı Keskin, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Kentsel Hizmetler Tic. ve San. A.Ş.'ye bağlı işçileri kapsayan sözleşmeye imzaları attı.