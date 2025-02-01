Çanakkale'de Emekli Öğretmeni 25 Milyon TL Dolandıran Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Emekli Öğretmeni 25 Milyon TL Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

Çanakkale\'de Emekli Öğretmeni 25 Milyon TL Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde emekli öğretmen A.T.'yi dolandırarak 25 milyon TL alan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların, A.T.'yi terör örgütü soruşturması yalanı ile kandırdığı ortaya çıktı.

01.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde emekli öğretmen A.T.'yi 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 25 milyon TL dolandıran 2 şüpheli, yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T., kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıldığı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çalışma başlattı. A.T.'nin kendisine ait 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytin bahçesini satıp, farklı tarihlerde adresine gelen şüphelilere toplam 25 milyon TL teslim ettiği belirlendi. A.T. ile irtibata geçen dolandırıcılar, son olarak 4 milyon TL'yi teslim almak için adrese geleceklerini söyledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında parayı teslim almaya gelen T.E.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan T.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda da R.G. gözaltına alındı. R.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'TAN ARANIYORMUŞ

Öte yandan T.E.'nin Mersin, Kayseri, Antalya ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçelerinde de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği de ortaya çıktı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranması olan T.E.'nin mağdurları toplam 15 milyon 121 bin TL, 30 bin 930 dolar, beşi bir yerde altın, altın arma, altın yüzük ve dolandırdığı tespit edildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Çanakkale, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ayvacık, Güncel, Polis, Terör, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Emekli Öğretmeni 25 Milyon TL Dolandıran Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:36:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Emekli Öğretmeni 25 Milyon TL Dolandıran Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.