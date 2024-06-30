Çanakkale'de Kamyonetin Otomobile ve TIR'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Kamyonetin Otomobile ve TIR'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce otomobile ardından TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Can Ayıboğan ve araçta bulunan Satılmış Arslan hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

30.06.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce otomobile ardından TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Can Ayıboğan ve araçta bulunan Satılmış Arslan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesi yönünde seyir halinde olan Can Ayıboğan yönetimindeki 45 AHV 199 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Nevzat M. yönetimindeki 34 ZV 6537 plakalı otomobilin sağ arka tarafına çarptı. Ayıboğan yönetimindeki kamyonet, çarpışmanın etkisiyle savrulup, yolun sağında park halinde bulunan 41 VR 540 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dorsenin altına giren kamyonetteki sürücü Can Ayıboğan ve yolcu Satılmış Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale\'de Kamyonetin Otomobile ve TIR\'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Çanakkale, İnceleme, Jandarma, Ayvacık, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kamyonetin Otomobile ve TIR'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:17 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor
08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Kayseri’de mide bulandıran olay Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
09:11 Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul’a geliyor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor
09:03 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar’dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım
09:02 Sürprize izin vermediler İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
08:40 Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 09:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kamyonetin Otomobile ve TIR'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement