Çanakkale\'de Kamyonetin Otomobile ve TIR\'a Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce otomobile ardından TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Can Ayıboğan ve araçta bulunan Satılmış Arslan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesi yönünde seyir halinde olan Can Ayıboğan yönetimindeki 45 AHV 199 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Nevzat M. yönetimindeki 34 ZV 6537 plakalı otomobilin sağ arka tarafına çarptı. Ayıboğan yönetimindeki kamyonet, çarpışmanın etkisiyle savrulup, yolun sağında park halinde bulunan 41 VR 540 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dorsenin altına giren kamyonetteki sürücü Can Ayıboğan ve yolcu Satılmış Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.