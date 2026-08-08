Çanakkale'de Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Tekne Kurtarıldı

Çanakkale\'de Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, tahlisiye botuyla kurtarıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişi bulunan tekne, yardım talebinin ardından tahlisiye botu ile yedeklenip Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde 14 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişi bulunan tekne, tahlisiye botuyla Eceabat İskelesi'ne çekildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

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