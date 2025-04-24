Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılı Törenle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılı Törenle Anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinliği, Gelibolu'da gerçekleştirildi.

24.04.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.

Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki törende İngiltere Kralı 3. Charles'ın mesajını okuyan Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Savaşı'nda yaşanan kayıpların etkisinin tarih boyunca hissedilmeye devam edildiğini belirterek, "Çanakkale'deki çaresizlikten doğan sıcak dostluklar ve derin ittifaklar, 110 yıl sonra dahi varlığını sürdürüyor ve bu da bize bir nebze olsun teselli veriyor." dedi.

Prenses Anne, "Hepimiz biliyoruz ki savaşın kurbanları yalnızca cephede hayatını kaybedenler değildir. Evlatlarını kaybeden anneler, eşlerini yitiren kadınlar ve erkekler, anne ya da babasını kaybeden çocuklar da savaşın kurbanıdır." ifadesini kullandı.

Çanakkale Savaşı'na katılan gazilerin zamanla hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Prenses Anne, "Onların hatırasını yaşatmak, bizim sorumluluğumuzdur." vurgusu yaptı.

Prenses Anne, "Çocuklar ve gelecek kuşaklarla bağ kurmalıyız. Gaziler ve askerlerle kurulacak bu bağlar, genç nesillerin ilgisini artıracak ve onları dünya savaşlarının öğrettiklerini anlamaya teşvik edecektir." ifadesini kullandı.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de konuşmalarında İncil'den bölümlere yer verdi.

Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Col Jim Torbet, İngiliz şair Laurence Binyon'un Batı Cephesi'nde ölenler anısına yazdığı 1914 tarihli "Düşenlere" adlı şiirinden alıntılanan "Anma Kasidesi"nin "Geride kalan bizler yaşlanırken, onlar yaşlanmayacak/ Zaman onları yormayacak, yıllar onları suçlamayacak/ Güneşin her batışında ve yeniden doğuşunda/ Onları hatırlayacağız." bölümünü okudu.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Juen, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Almanya, Macaristan, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka'nın temsilcileri anıta çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından anıta konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla sona eren törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Senegal, Kanada, Hindistan ve İrlandalı diplomatik ve askeri yetkililer de katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Diplomasi, Gelibolu, Politika, Kültür, Güncel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılı Törenle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
22:03 Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 17:19:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılı Törenle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.