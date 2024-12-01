Çanakkale Savaşları\'nın Kahramanı Koca Seyit Anıldı

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ÇANAKKALE Savaşları'nın kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, 85'inci ölüm yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk için ölümünün 85'inci yıl dönümünde Havran'ın Kocaseyit köyündeki mezarı başında 'Anma Günü' düzenlendi. Anma etkinliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Emniyet Müdür Hasan Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, anma etkinliğindeki konuşmasında Seyit Onbaşı ve Çanakkale kahramanlarının azim ve kararlılıklarıyla tarihteki güçlerini vurguladı. Vali Ustaoğlu, "Seyit Onbaşı ve tüm Çanakkale kahramanları, yalnızca silahlarıyla değil kararlılıklarıyla, azimleriyle, fedakarlıklarıyla milli ve manevi değerleriyle bu savaşı kazanmışlardır. Bizler, onun cesaretinden ilham alarak, mutluluğun huzuru ve huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu milletin onurunu sırtlayan Koca Seyit'i ve tüm kahramanlarımızın rahmetine, minnet, şükranla anıyorum" dedi.

Anma programında Seyit Onbaşı'nın kahramanlık hikayeleri de anlatıldı. Anma töreninde Seyit Onbaşı'nın kabrine protokol üyeleri ve katılımcılar karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra anma programı sona erdi.