Çankaya Belediye Başkanı Güner, Sokullu ve Bahçeli Bölgesi Muhtarlarını Dinledi

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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Sokullu ve Bahçeli bölgelerindeki muhtarlarla bir araya gelerek, talepleri dinledi.

Başkan Güner, vatandaşlar, esnaf ve muhtarlarla görüşmelerine devam ediyor. Aynı gün içinde Sokullu ve Bahçeli bölgelerini ziyaret eden Başkan Güner, Emek ve Nazım Hikmet Çankaya Evleri'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda Güner'e Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, Fen İşleri Müdürü Mahmut Okan Ünlü, Park ve Bahçeler Müdürü Turan Akyol, Temizlik İşleri Müdürü Ali Rıza Taşğın, Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Köse ve Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'dan oluşan bürokratlar eşlik etti. Müdürlerin yanı sıra toplantıya Yol ve Asfalt Sorumlusu Ozan Can Ercan, Yapı Sanatlar Bölüm Sorumlusu Gürsel Civan, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Fatih Yeşilyurt ve Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Paki Kılavuz da katıldı.

Sokullu ve Emek bölgesinde bulunan Ata, Aydınlar, Harbiye, Öveçler, Sokullu Mehmet Paşa, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Yukarı Öveçler, Anıttepe, Bahçelievler, Devlet, Emek, Maltepe, Mebusevleri, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe mahallelerinin temizliği, asfalt, yol, kaldırım, merdiven, parklar, kentsel dönüşüm çalışmaları, pasif araziler, altyapı sorunları, çevre düzenlemeleri, sokak hayvanları, atıkların bertarafı ve geri dönüşümü gibi başlıkların konuşulduğu toplantıda Başkan Güner, muhtarların taleplerini tek tek dinledi ve not aldı.

Çağrı merkezini arayan vatandaş taleplerinde en çok sokak hayvanları, parklarda otların biçilmesi, ilaçlama ve çöp sorunu olduğunu dile getiren Başkan Güner, şöyle konuştu:

"Temizlik konusunda sorunları çözdük"

"Parklardaki bank ve kamelya sorununu çözmek için yeni banklar aldık. Eskileri onarıyoruz. Parkların temizliği ve bakımıyla ilgili olarak ise saha ekibinin çalışma programını yeniden düzenledik ve takviye de gerçekleştirdik. Bölge bölge çalışmalar yaparak sorunların daha iyi gözlemlenip çözülmesi sağlanıyor. Otların daha iyi biçilmesiyle ilgili ekipman eksiğimiz vardı. Yetişemiyorduk. Ekipman sayılarını artırdık. Bu yaza daha iyi şekilde gireceğiz. Otlar zamanında biçilince bu ilaçlama sorunu da ortadan kalkacak. İlaçlama için de yeni araçlar takviye ettik. Budama atıklarıyla ilgili olarak yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir tek oyun gruplarımız eksik kaldı. Onları da temin ettiğimizde parklarda acil ihtiyaçlara göre yenileme yaparak daha iyi bir dönem göreceğiz. Çöp konusunda da 3 bin yeni konteyner aldık, düzenledik ve ihtiyaç duyulan bölgelere dağıttık. Geri dönüşüm kutularıyla ilgili de sorunlar yaşıyorduk. Firması değişti. Biz de geri dönüşüm kutularını çoğaltıp yenileme yapacağız."

Pazar yerlerinin kapanması ve aydınlatmayla ilgili yaşanan sorunlar üzerinde çalışacaklarını belirten Başkan Güner, "2025 yılı stratejik planımıza pazar yeri kapama ve kreş yapımını ekledik. Yapı maliyetlerinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Bu maliyetleri karşılama noktasında dile getirdiğimiz konuyu plan dahilinde dikkate alacağımızı ve önceleyeceğimizi bilmenizi isterim" dedi.

2024 eğitim öğretim yılı başlamadan 12 iki okulun yenileme çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Başkan Güner, okulların yenilenmesi talepleriyle ilgili olarak program dahilinde değerlendirilebileceğini söyledi. Başkan Güner, ayrıca sosyal yardım alan vatandaşların değerlendirilmesi ve başvuruların incelenmesi konusunda yeni bir sistem kuracaklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıların ardından bölge gezilerini de sıklaştıran Güner, pazar yerleri ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.