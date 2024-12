Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Şu Anda Çayyolu Bölgesinde Bile Kent Lokantası Talebi Var"

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Ekonomik krizle boğuşan yurttaşlarımıza can simidi olan Kent Lokantalarında en az 4 çeşit yemeği 75 liradan veriyoruz. Şu ana kadar 30 binin üzerinde yurttaşımız bu lokantadan faydalandı. Yurttaşlarımızın ilgisi de yoğun, şu anda Çayyolu bölgesinde bile Kent Lokantası talebi var. Aynı zamanda esnafımızla rekabet anlayışı içerisinde değil, esnafı da mutsuz etmeyecek bir bölgede hizmetimize başladık. Hem vatandaşlarımızdan hem esnafımızdan olumlu tepkiler alıyoruz bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Başkentte Gündem Programı'nda kanalın Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk'ün konuğu olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Çankaya Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları anlattı.

Ekonomik krizin vatandaşların yanı sıra yerel yönetimleri de derinden etkilediğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, buna rağmen sosyal belediyecilik için ayrılacak kaynakların hiçbir zaman fazla olamayacağının altını çizdi.

İçinde bulunduğumuz ekonomide yurttaşlara dokunmanın yolunun sosyal belediyecilik olduğunu vurgulayan Güner, şunları söyledi:

"Vatandaşın en fazla beklenti sahibi olduğu konu sosyal destek, sosyal yardımlar ve sosyal belediyecilik. Biz de halkın çağrısına kulak vererek 3 bine yakın ilkokul öğrencisine öğle yemeği desteği sunuyoruz. Hafta içi her akşam 2 bin 500 üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Belediye binamızda ve 100. Yıl Çankaya Evi içerisinde olmak üzere 2 yerde ve Büyükşehir Belediyemizin de 3 noktada olmak üzere toplamda 5 merkezde üniversite öğrencilerini misafir ediyoruz. Gençlik Sofrası adını verdiğimiz sofralarda öğrenci arkadaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri konusunda destek sunuyoruz. Yine aynı şekilde Kent Lokantalarını ilave olarak açtık, yurttaşlarımızın talebini yerine getirerek öğrencilerin yoğun yaşadığı Cebeci bölgesinde vatandaşların uygun fiyatla yemek yiyebilecekleri bir alan olmuş oldu. Önümüzdeki dönemde talep eden bölgelere bu hizmeti de götüreceğiz. Ekonomik krizle boğuşan yurttaşlarımıza can simidi olan Kent Lokantalarında en az 4 çeşit yemeği 75 liradan veriyoruz. Şu ana kadar 30 binin üzerinde yurttaşımız bu lokantadan faydalandı. Yurttaşlarımızın ilgisi de yoğun, şu anda Çayyolu bölgesinde bile Kent Lokantası talebi var. Aynı zamanda esnafımızla rekabet anlayışı içerisinde değil esnafı da mutsuz etmeyecek bir bölgede hizmetimize başladık. Hem vatandaşlarımızdan hem esnafımızdan olumlu tepkiler alıyoruz bu da bizi çok mutlu ediyor."

"2 bin 500 aileye 2 ayda bir ödeme yapıyoruz"

Çocuklardan başlayarak emeklilere kadar herkes için sosyal belediyecilik anlayışı ile destek olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Güner, "Sosyal yardım listemizdeki ailelerle yürüttüğümüz bir süreç ile onların evlerine sütü günlük olarak ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra Halk Kart üzerinden yaklaşık 2 bin 500 aileye 2 ayda bir ödeme yapıyoruz. Bunun dışında bir ya da iki kereye mahsus olmak üzere Gıda Kart adıyla aynı ailelere gıda desteği sunuyoruz ve bu destekler 9 bin 500 aileye ulaştı" dedi.

"Yüzde 90 oranında da şikayetleri çözmüş olduk"

Sosyal yardımların yanı sıra rutin çalışmalarda da oldukça yol kat ettiklerini ifade eden Güner, "Göreve gelmeden önce ve göreve geldikten sonra yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir planlama ve çalışma yürüttük. İlçemiz her şeyin yerli yerinde olduğu birçok şeyin tamamlandığı bir yer ama bununla birlikte rutin olarak yapmamız gereken hizmetler de var. Asfalt çalışmalarında 50 bin ton asfaltı sokaklara serdik ve çalışmalarımız da sürüyor. Bunun yanı sıra temizlikle ilgili yurttaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler vardı, onlara yoğunlaştık ve 3 bin yeni konteyner temin ettik. Şu anda her noktada her gün çöp alınmasını sağladık. Yüzde 90 oranında da şikayetleri çözmüş olduk. Yine caddelerimizi sokaklarımızı yıkıyoruz. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Çankaya'yı tertemiz bir Çankaya'yı el birliği ile yaşamamız için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Dijital Akademi adı altında 5 bine kadar öğrencinin yararlanacağı akademiyi kurduk"

Çankaya Evleri'nin vatandaşlar için bir sosyalleşme merkezi olduğunu ve bu kursları sürdürmenin gerekliliğine işaret eden Güner, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl öğretmen görevlendirmemesine rağmen Çankaya Evleri'nin yurttaşlara hizmet sunacağının müjdesini verdi. Bu yıl ilk kez kendi imkanları ile Çankaya Evleri'nde kurslara devam edeceklerini dile getiren Güner, "Her türlü zorluğa rağmen 27 Çankaya Evi'mizde 12 bin kursiyer ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Yurttaşlarımıza 138 usta öğretici ile kendi çabamızla onların yanında olacağız. Yaş almış yurttaşlarımız için açtığımız Bahar Evlerinde kurslar ile onların sosyalleşmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Çankaya Akademi ile liseye ve üniversiteye hazırlık konusunda dershaneye gitmeye imkanı olmayan öğrenci arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Bu yıl Çankaya Akadem'inin yanına Dijital Akademi adı altında 5 bine kadar öğrencinin yararlanacağı akademiyi kurduk" dedi.

"Ne kadar zor olursa olsun projelerimizi gerçekleştirme konusunda verdiğimiz sözün arkasındayız"

Cumhuriyetin kalbi Çankaya'da Belediye Başkanı olmaktan gurur ve onur duyduğunu kaydeden Güner, partisinin Gençlik Kolları olmak üzere tüm kademelerinde görev almaktan büyük kıvanç duyduğunu ama hizmet noktasında parti kimliğini bir kenara bırakıp yurttaşlara eşit hizmet götürmenin gururunu yaşadığını da ekledi. Hizmet götürürken tüm yurttaşlara eşit şekilde götürmenin gerekliliğinin altını çizen Güner, "Söz verdiğimiz çalışmalar var, Çankaya Gençlik Merkezi için çalışmalarımız sürüyor, yine yaş almış büyüklerimiz için önemli projelerimiz var. Atatürk Kültür Merkezi inşaatımız devam ediyor. Tüm bunları yaparken de yeri geliyor Sosyal Güvenlik Kurumu yeri geliyor Vergi Dairesi üzerinden çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilsin ki bunlar ne kadar zor olursa olsun projelerimizi gerçekleştirme konusunda verdiğimiz sözün arkasındayız, bu iradeyi ve bu kararlılığı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

"Çankaya Belediyesi olarak yanınızdayız"

Çankaya Belediyesi'ne bağlı gündüz bakımevlerinin Türkiye'de yerel yönetimler düzeyinde en kaliteli ve en ekonomik kreşler olduğunu vurgulayan Güner, hali hazırda 15 gündüz bakımevinde 2 bine yakın çocuğa hizmet verdiklerini belirtti. Bu yıl ilk kez Gece Kreşi uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Güner, "Bir kreşimizi pilot uygulama olarak başlattık. Taleplere ve ilgiye göre de artırmayı planlıyoruz. Yeri geliyor aileler çalıştıkları için bir sistem dahilinde bırakıyor yeri geliyor saatlik işiniz oluyor. Aileler isterlerse günlük isterlerse saatlik çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabiliyor. Buradan tüm ailelere çağrıda bulunmak istiyorum böyle bir müşkül durumunuzda Çankaya Belediyesi olarak yanınızdayız. Çok uygun bir fiyatla aileler gözü arkada kalmadan çocuklarını gece kreşine bırakabiliyor. Çocuklar bu süreçte yemeklerini yiyor, oyun oynuyor. Umuyorum ki Çankayalıların yoğun ilgisi olacaktır" diye konuştu.

"Çankaya Cumhuriyet'in kalbi"

Kadınların zor zamanlarında her zaman yanında olacaklarını belirten Güner, fiziki şartları kötü olan Kadın Danışma Merkezini de yenilediklerini kaydetti. Kadınların şiddete uğramaması ve ekonomik zorluklar karşısında mağdur olmamaları için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü veren Hasan Hüseyin Güner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınların huzur ve refahının en üst düzeyde olmasını istiyoruz. Fiziki şartları kötü olan Kadın Danışma Merkezimizi yenileyerek belediye binamızda bir alanda kapasitesini artırarak ve geliştirerek online ulaşımı da sağlayarak vatandaşlarımızın ulaşabileceği şekilde yeniledik. En azından onların zor zamanlarında yanlarında olmayı diliyoruz. Bunun yanı sıra Kadın Emeği Festivali ile Kadın Emeği Pazarı açtık, başvuran kadınlara biz belediye olarak alan açtık, orada kendi ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri topluma kazandırarak bir ekonomik katkı elde ediyorlar. Çankaya Cumhuriyet'in kalbi, kültürün ve sanatın kalbi, dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi, sosyal belediyeciliğin kalbi, tüm yurttaşlarımız tüm Çankayalılar Çankaya ile gurur duysunlar."