Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çankaya Belediyesi, sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği ile ilgili SECAP projesinin ikinci çalıştayını Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenleyerek, hedeflerini ve ilerlemelerini değerlendirdi.

05.12.2024 13:13  Güncelleme: 13:37
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SECAP) Çalıştayı'nın ikinci ayağını gerçekleştirdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve projenin dış paydaşlarının katıldığı çalıştayda, SECAP için belirlenen hedefler ve gelinen aşama değerlendirildi.

Çankaya Belediyesi, sürdürülebilir kent ilkesiyle yürüttüğü İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SECAP) proje hazırlıklarına devam ediyor. İklim değişikliğine dirençli, uyumlu, güvenli, sürdürülebilir enerjiye erişebilen bir Çankaya için faaliyet gösteren belediye, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SECAP) Çalıştayı'nın ikinci ayağını gerçekleştirdi. Belediye, eylem planı hazırlık çalışmaları kapsamında 26 Kasım'da düzenlenen iç paydaş toplantısının ardından sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar gibi dış paydaşlarla da bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde devam eden SECAP hazırlıkları kapsamındaki "Dış Paydaş Çalıştayı" Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Projenin devamı niteliğindeki çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, Çankaya Belediyesi Çevre Komisyonu Meclis Üyeleri ve Müdürler, AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve İnsan Hakları Program Yöneticisi Umut İlkay Kavlak, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt, Etimesgut, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Yenimahalle belediyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Çankaya Kaymakamlığı, Ankara Barosu, Devlet Su İşleri, Ankara Kalkınma Ajansı, Çevre Mühendisleri Odası, TEMA, Çiğdemim Derneği, Jeoloji, Kimya, Makine Mühendisleri, Peyzaj Mimarları odaları, Ankara Ticaret Odası, Ankara Kent Konseyi Başkent Meclisi, TEDU Sosyal inovasyon Merkezi ve TED Üniversitesi Girişimcilik Ofisi, GOFOR (Gençlik Örgütleri Forumu), Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Çevre Hukuku uzmanı Süheyla Suzan Gökalp, Küresel Denge Derneği temsilcileri ile  akademisyenler, uzmanlar ve lisansüstü öğrencileri katıldı.

"İlçenin geleceğine katkıda bulunacak önemli bir adımdır"

Çalıştay, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Alkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında iklim değişikliği ile mücadelede ve farkındalık oluşturma konusunda yeni dönemde atılan önemli adımlara dikkat çekerek SECAP'ın önemini vurgulayan Başkan Yardımcısı Alkan "Bu plan sadece çevresel anlamda değil, fiziksel, sosyal ve ekonomik risklerin de değerlendirilmesi açısından ilçenin geleceğine katkıda bulunacak önemli bir adımdır" dedi.

Emisyonu en aza indirmek amaçlanıyor

Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Filiz Aydın'ın moderatörlüğünü yapılan toplantıda SECAP projesinin teknik danışmanlığını üstlenen GTE firmasından Engin Koç ile ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ve Dr. Çağrı Hasan Kahraman konuşmacı olarak yer aldı. İki oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunda proje yöneticisi Engin Koç, sera gazı emisyon envanterinin ön bulgularını ve potansiyel azaltım çözümlerini masaya yatırdı. İkinci oturumda ise Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ve Dr. Çağrı Hasan Kahraman iklim değişikliğine uyum ve adaptasyona yönelik ön bulguları değerlendirdi. Toplantı soru cevap kısmının ardından genel değerlendirme ve önerilerle sona erdi.

Belediye, SECAP ile Çankaya'nın enerji verimliliğini arttırmak, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim kaynaklı risklerin belirlenmesi ve sürece uyumlu çevre politikalarının oluşturulmasını hedefleniyor. Eylül 2024'te başlayan SECAP projesinin Nisan 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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