Çankırı\'da Gençten Bayrak Sevgisi: Mert Can Ballıca\'ya Vali\'den Teşekkür

14.08.2025 19:39
Çankırı'da Mert Can Ballıca, rüzgar nedeniyle ters dönen Türk bayraklarını düzeltti. Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Mert Can'ı makamında ağırlayarak teşekkür etti ve ona hediye verdi. Mert Can, bayrak sevgisinin önemine vurgu yaparak, bayrakları düzeltme isteğinin vatan sevgisinden kaynaklandığını belirtti. Sosyal medyada büyük etkileşim alan bu olay, gençlerin vatanseverlik konusundaki hassasiyetini ortaya koydu.

ÇANKIRI'da, rüzgar nedeniyle ters dönen Türk bayraklarını düzelten Mert Can Ballıca'yı (16) Vali Mustafa Fırat Taşolar, makamında ağırlayarak teşekkür etti ve bazı hediyeler verdi. Mert Can'ın bayrakları düzelttiği görüntü sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Çankırı'da, 'Terörsüz Türkiye' etkinlikleri kapsamında, Abdülhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na AK Parti Gençlik Kolları tarafından Türk bayrakları asıldı. Rüzgar nedeniyle bazı bayraklar ters döndü. Yoldan geçen Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mert Can Ballıca, ters dönen bayrakları fark ederek düzeltti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve yayınlandığı sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Videoyu izleyen Vali Taşolar, Mert Can Ballıca'yı makamında ağırladı. Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün de eşlik ettiği ziyarette Vali Taşolar, Ballıca'yı tebrik etti. Mert Can Ballıca ile sohbet eden Vali Taşolar, "Biz hep çocuklarımıza vatan, bayrak, devlet, millet sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Aslına bakarsan milli eğitimin amacı bu temel üzerine kurulmuş ve bu anlamda senin yapmış olduğun hareket, bayrak sevgisinin o kadar saf, o kadar samimi, o kadar ince bir şekilde yansıması ki çok hoşuma gitti. Arkadaşlarıma 'Bu kardeşimizi bulmamız lazım, teşekkür etmem lazım' dedim. Sana teşekkür etmek ve seni tebrik etmek için çağırdım. 16 yaşında bir genç olarak belki bazı büyüklerde olmayan bu hassasiyet sende var. Çok kıymetli ve çok özel bir şey. O yüzden tebrik ederiz seni" dedi.

BABASI İLE TELEFONDA KONUŞTU

Vali Taşolar, Mert Can'ın babası Ali İbrahim Ballıca ile de telefonla konuştu. Baba Ballıca'yı da tebrik eden Taşolar, "Mert Can'la birlikteyiz. Mert Can'ın o görüntüsünü izledikten sonra çok merak ettik, tanımak istedik. Mert Can'ı da sevdik gerçekten. Ama böyle bir güzel evlat yetiştirdiğiniz için sizleri de arayalım, teşekkür edelim istedik. Bu yapmış olduğu, kendi akranlarının çok ötesinde, herkese örnek olacak, çok şık bir hareket tebrik ediyoruz. İnşallah Mert Can'ın çok daha güzel günlerini görün" diye konuştu.

Ali İbrahim Ballıca da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Ben teşekkür ederim. Biz olması gerekeni yaptık. Sağ olun, oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

'VATAN BİZİM EN DEĞERLİ ŞEYİMİZ'

Mert Can Ballıca da, yaşadığı olayı özetleyerek, "O gün eve doğru gidiyordum. Çayın kenarında asılı bayrakları gördüm. Çoğu ters dönmüştü rüzgardan dolayı. 'Düzelteyim, elime yapışmaz ne de olsa' dedim. Bayrakları düzeltirken biri çekmiş beni, sosyal medyada, haberlerde paylaşmışlar. Kendimi görünce şaşırmıştım. 'Kim çekti acaba?' dedim kendi kendime. Çok gurur duydum, beni öyle görünce çok arkadaşım, akrabalarım aradılar, tebrik ettiler. Sayın Valimiz aradı, tebrik etti, görüşmek istedi ona da çok teşekkür ediyorum. Vatan bizim en değerli şeyimiz. Vatan, bayrak, Atatürk sevgisi her şeyden önce onlar gelmeli. Bayrağı düzeltmemde bu değerler etkili. Bu ilk defa yaptığım bir şey değil. Ne zaman görsem düzeltiyorum bayrakları. Mutluyum, gurur duyuyorum bu hareketimden. Herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Vali Taşolar, Mert Can'a Türk bayraklı rozet, Türk bayrağı plaketi ve Çankırı Futbol Kulübü forması hediye etti.

Kaynak: DHA

