Cem Akaş, oğlunun mezarının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek - Son Dakika
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Cem Akaş, oğlunun mezarının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek

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Cem Akaş, oğlunun mezarının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı\'nda defnedilecek
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Cem Akaş, oğlunun mezarının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı\'nda defnedilecek
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Kanserle mücadele ettiği öğrenilen Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, 28 Ekim'de yaşamını yitirdi. Marmara İlahiyat Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Akaş, 19 yaşındaki oğlunun mezarının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İSTANBUL) Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, Marmara İlahiyat Camisi'nden son yolcuğuna uğurlandı. Akaş, 19 Ekim'de yaşamını yitiren 19 yaşındaki oğlunun mezarının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen ve 28 Ekim'de yaşamını yitiren Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninde Akaş'ın eşi Esra Özdoğan taziyeleri kabul etti. Çift, 20 Ekim'de 19 yaşındaki oğulları Can Akaş'ı toprağa vermişti.

Törenin ardından Akaş'ın cenazesi, oğlu Can Akaş'ın da mezarının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına yakınlarının omuzlarında götürüldü.

Kaynak: ANKA
Can YayınlarıKültür SanatÜmraniyeCem AkaşMarmaraGüncelSon Dakika

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