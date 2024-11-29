Çeşme'de Temel Afet Bilinci Semineri Düzenlendi

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliği ile Temel Afet Bilinci Semineri düzenlendi. Belediye Başkanı Lal Denizli, afet dönemlerinde ilk olarak telekomünikasyonun etkilendiğini belirterek, "Afet ve acil durumlarda veya gerekli görülen çalışma alanlarında kullanılmak üzere telekomünikasyon kesintisinden zarar görmeyecek telsiz iletişim ağımızı kurduk" dedi.

Çeşme Belediyesi, olası afet durumlarında her türlü önlemi almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çeşme Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve AKUT iş birliği ile ilk Temel Afet Bilinci Semineri düzenlendi. Çakabey Kültür Merkezi'ndeki seminere Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, müdürler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri, AKUT Yarımada Seminer Birim Sorumlusu Kadim Şan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kent konseyimiz, muhtarlarımızla birlikte çalışalım"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ege Bölgesi'nin deprem bölgesi olduğuna ve Çeşme'nin de bu deprem bölgesinin bir parçası olduğuna dikkat çekerek, Temel Afet Bilinci Eğitimi'ni almak için buluştuklarını söyledi. Başkan Denizli, "Afet olana kadar hiç gündemde olmaz ama olduktan sonra da her şey için çok geç olur. O yüzden afet yaşanmadan önce bizler yerel temsilciler olarak, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, belediye emekçilerimiz, odalarımızla olası afet durumunda ne yapılmalı, nasıl hareket edilmeli öğrenelim. Sonrasında ise mahallelerimizde bölgesel toplantılarla bu bilgilerimizi aktaralım. Kent konseyimiz, muhtarlarımızla birlikte çalışalım" dedi.

"Afet Koordinasyon Merkezi açacağız"

6 Şubat Depremleri'ni ve 30 Ekim İzmir Depremi'ni de hatırlatan Başkan Denizli, "Biz üzerimize düşeni yapalım. Olası bir afet durumunda da zaten işin ehli ekipler bölgede gerekli çalışmaları yapıyor. Çeşme Belediyesi olarak bir hazırlık içindeyiz. Bir Afet Koordinasyon Merkezi açacağız. Bu Afet Koordinasyon Merkezi bu tür anlarda harekete geçecek" diye konuştu.

"Telsiz iletişim ağımızı kurduk"

Gerek acil durumlarda gerek afet sırasında hat kesilmelerinden etkilenmeyen telsizlerin olduğu bir envanteri de temin ettiklerini söyleyen Başkan Denizli, "İlk denemelerini geçen günlerde yaşanan şiddetli yağışta yaptık. Biliyorsunuz afet dönemlerinde ilk etkilenen şey telekomünikasyon oluyor. Bu nedenle kamu yöneticileri olarak iletişimimizin eksiksiz sürdürülebilir olması için tüm müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımız ile afet ve acil durumlarda veya gerekli görülen çalışma alanlarında kullanılmak üzere telekomünikasyon kesintisinden zarar görmeyecek telsiz iletişim ağımızı kurduk, provalarımız yapıldı" dedi.

Konuşmanın ardından AKUT Yarımada Seminer Birim Sorumlusu Kadim Şan, Temel Afet Bilinci semineri verdi. Katılımcılara, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında nasıl davranılması gerekir ve afet sonrasında yapılması gerekenler üzerine bilgiler aktarıldı.