Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı adıyla 53. ölüm yılında anılıyor - Son Dakika
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Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı adıyla 53. ölüm yılında anılıyor

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Bodrum'u, Ege kıyılarını ve Anadolu'nun kültürel mirasını eserlerine taşıyan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, vefatının 53. yılında anılıyor. Deniz ve Anadolu kültürünü edebiyata taşıyan eserleriyle anılan yazar, Bodrum'un antik adından aldığı takma adla anılıyor.

Bodrum'u, Ege kıyılarını, deniz insanlarını ve Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını eserlerine taşıyan Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, vefatının 53. yılında anılıyor.

Doğayla insanı buluşturan anlatımıyla Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edinen Kabaağaçlı, 17 Nisan 1890'da Girit'te dünyaya geldi.

Roman, hikaye ve denemelerinin yanı sıra çizerlik ve gazetecilik de yapan Kabaağaçlı, babası Mehmed Şakir Paşa'nın görevleri nedeniyle çocukluğunu Atina ve Büyükada'da geçirdi.

Yazar, Robert Koleji'nde öğrenim gördüğü yıllarda edebiyata ilgi duymaya başladı. Daha sonra İngiltere'ye giderek Oxford Üniversitesinde Yakın Çağ tarihi eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazan, karikatürler çizen ve kapak tasarımları hazırlayan Kabaağaçlı'nın hayatındaki dönüm noktalarından biri, 1925'te yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstiklal Mahkemesi tarafından Bodrum'a kalebentlik cezasına çarptırılması oldu.

Askerlikten soğutucu propaganda yaptığı gerekçesiyle üç yıl Bodrum'da kalmaya mahkum edilen yazar, burada geçirdiği süre boyunca bölgenin doğasına, denizine ve insanlarına yakınlık duydu. Cezasının bir bölümünü tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Kabaağaçlı, 1928'de kendi isteğiyle yeniden Bodrum'a yerleşti.

Bodrum'un antik dönemdeki adı Halikarnassos'tan hareketle "Halikarnas Balıkçısı" takma adını kullanan yazar, edebi kimliğini de büyük ölçüde bu coğrafyada şekillendirdi.

Bodrum'un doğasını ve deniz insanlarını anlattı

Kabaağaçlı'nın eserlerinde deniz, yalnızca bir manzara unsuru olarak değil, insanın yaşamını ve dünyayla ilişkisini belirleyen temel bir unsur olarak yer aldı. Balıkçılar, sünger avcıları, denizciler, balıklar, kuşlar ve Ege kıyılarındaki yaşam, hikaye ve romanlarının başlıca konuları arasında bulundu.

Yazar, doğrudan gözlemlediği çevreyi canlı betimlemelerle anlatırken insanı doğadan ayrı düşünmeyen bir yaklaşım benimsedi ve Ege'nin gündelik yaşamını edebiyat aracılığıyla geniş okur kitlelerine tanıtan isimlerden biri oldu.

İlk önemli hikaye kitaplarından "Ege Kıyılarından" 1939'da yayımlandı. "Merhaba Akdeniz", "Ege'nin Dibi", "Yaşasın Deniz" ve "Gülen Ada" adlı kitaplarıyla deniz merkezli edebiyatını geliştiren yazar, romanlarında da denizcilik tarihine ve deniz insanlarının yaşamlarına yöneldi.

Usta kalem, "Aganta Burina Burinata" adlı romanında denize duyulan tutkuyu ve özgürlük arayışını işledi, "Uluç Reis" ve "Turgut Reis" eserlerinde Türk denizcilik tarihinden kişileri edebiyatın imkanlarıyla ele aldı. "Deniz Gurbetçileri"nde ise denizle iç içe yaşayan insanların dünyasını anlattı.

Anadolu'nun kültürel mirasına yöneldi

Halikarnas Balıkçısı'nın edebiyatında denizin yanı sıra Anadolu'nun tarihsel ve mitolojik birikimi de önemli yer tuttu. Antik çağın tanrılarını, efsanelerini ve kültürlerini eserlerine taşıyan yazar, Anadolu topraklarının, farklı uygarlıkların ortak mirasını barındırdığı düşüncesini savundu.

"Anadolu Efsaneleri", "Anadolu Tanrıları", "Anadolu'nun Sesi" ve "Hey Koca Yurt" adlı eserlerinde Anadolu'nun kültürel geçmişini ele alan Kabaağaçlı, bölgenin tarihini yalnızca geçmişte kalmış bir birikim olarak değil, bugünün insanının kimliğini de besleyen bir kaynak olarak değerlendirdi.

Yazarın bu yaklaşımı, edebiyatçı Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu gibi isimlerle birlikte gelişen Mavi Anadolu düşüncesiyle de örtüştü. Anadolu uygarlıklarının kültürel mirasına odaklanan bu anlayış, farklı dönem ve medeniyetleri ortak bir tarihsel birikim içinde ele almayı amaçladı.

Kabaağaçlı, Bodrum'da geçirdiği yıllarda bölgenin bitki örtüsünün gelişmesi için de çaba gösterdi, yurt dışından tohum ve fidanlar getirterek çeşitli alanlarda yetiştirilmesine katkıda bulundu. Böylece doğaya duyduğu ilgiyi yalnızca yazılarında değil, gündelik yaşamında da sürdürdü.

İzmir'e 1947'de yerleşen yazar, gazeteciliğe ve yazarlığa devam etti, turist rehberliği yaptı. Ege kıyılarında düzenlediği gezilerle denizin, kıyıların ve tarihsel mirasın tanıtılmasına katkı sağladı. Daha sonra "Mavi Yolculuk" adıyla anılacak gezilerin kültürel öncülerinden biri olarak hatırlandı.

Edebiyatında deniz ve özgürlük arayışı

Kabaağaçlı'nın yaşamına ve yazarlığına ilişkin hatıralarını aktardığı "Mavi Sürgün" adlı eseri 1961'de yayımlandı. Eserde Bodrum'a gönderilişini, bu coğrafyayla kurduğu bağı ve edebiyat dünyasının şekillenme sürecini kendi anlatımıyla ele aldı.

Halikarnas Balıkçısı, 13 Ekim 1973'te İzmir'de hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Bodrum'da, Gümbet koyuna bakan Türbetepe'ye defnedildi.

Eserlerinde denizi, doğayı, insanı ve Anadolu'nun kültürel katmanlarını bir araya getiren Kabaağaçlı, Bodrum'un edebiyat ve kültür yaşamıyla özdeşleşen isimlerden biri olarak anılmayı sürdürüyor.

Onun anlatısında Ege, yalnızca bir coğrafya değil, özgürlüğün, keşfin, insan-doğa ilişkisinin ve ortak kültürel hafızanın edebi karşılığı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı adıyla 53. ölüm yılında anılıyor - Son Dakika
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