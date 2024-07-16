Çevre Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Çevre Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı ile Görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Başkanı Remy Rioux ile bir araya geldi. Görüşmede, deprem bölgesine yönelik çalışmalar ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı. Bakan Kurum, dost ülkelerin dayanışma örneklerine teşekkür ederken, 2025 yılına kadar tüm konut ve iş yerlerinin tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yeşil alanları artırmak için çalışmalar yaptığı ve Yeşil Taksonomi Sistemi'nin kurulması konusunda da çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

16.07.2024 16:40
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Başkanı Remy Rioux ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFD Başkanı Remy Rioux ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, deprem bölgesine yönelik çalışmalar ve iklim değişikliği gibi konular konuşuldu. 6 Şubat depremlerinden sonra, bölgeye yönelik inşa ve ihya çalışmalarını ciddiyetle yürüttüklerini ifade eden Kurum, "Bu süreçte dostlarımızın unutamayacağımız dayanışma örneklerine şahit olduk. Fransız Kalkınma Ajansı'na da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 76 bin yeni konut ve iş yerimizde depremzede kardeşlerimiz oturmaya başladılar. İnşallah bu yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna kadar, teslim edilmeyen tek bir konut ve iş yerimiz kalmayacak" dedi.

Bakan Kurum, AFD ve Dünya Bankası'nın eş finansmanı ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan 'Kırsal Deprem Konutlarının Yapılması Projesi'ni önemsediklerini, iş birliği çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. İklim değişikliğinin dünyanın ortak sorunu olduğunu aktaran Kurum, Türkiye olarak millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla, ormanlaştırma çalışmalarıyla yeşil alanları süratle artırdıklarını kaydetti. Bakan Murat Kurum, 2023 yılından bu yana Türkiye'de Yeşil Taksonomi Sistemi'nin kurulması konusunda da çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Görüşmede, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı Rioux ise afet sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmalarından bahsetti. Rioux, iklim değişikliği konusunda atılan adımları takdirle karşıladıklarını da belirtti.

Çevre Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı ile Görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

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