Ceyda Yüksel Cinayetinde İtiraz Reddedildi
Ceyda Yüksel Cinayetinde İtiraz Reddedildi

Ceyda Yüksel Cinayetinde İtiraz Reddedildi
24.02.2026 12:20
Dindar'a uygulanan 'haksız tahrik' indirimi, Aile Bakanlığı'nın itirazına rağmen onandı.

İZMİR'de Ceyda Yüksel'i (21) öldüren Serkan Dindar'a (46) 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen ve Yargıtay tarafından da onanan cezaya ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan itiraz reddedildi. İtirazın reddinde Dindar'ın Ceyda'dan cinsel yakınlık duymasını beklemesinin mümkün olduğu belirtildi.

İzmir'de polis ekipleri, 20 Ağustos 2020'de saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218'inci Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam kırılma sesleri geldiği ihbarını aldı. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Tutuklanan Dindar'ın 'Yaralama' ve 'Trafiği tehlikeye sokma' suçlarından da sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda Yüksel'in, Serkan Dindar ile sanal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda mahkeme heyeti, Dindar'ı 'Kasten öldürme'den müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, sanığa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise ceza vermedi.

GEREKÇELİ KARAR

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; Ceyda Yüksel'in, Dindar'ın cinsel ilişki teklifini reddetmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevredekilerin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün altı çizildi. Sanık Dindar'ın kapıldığı tahrikin etkisiyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup, kapıya vurduğu belirtildi. Dindar'ın, Yüksel'in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup, geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği aktarıldı. Dindar hakkında tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da 'haksız tahrik' indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.

Öte yandan Dindar'a uyuşturucu kullandığını teyit etmesi, uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan S.S. hakkında elverişli bilgiler vermesi nedeniyle 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan ceza verilmediği bildirildi. Yerel mahkemenin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde oy birliğiyle onandı. Daha sonra Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Dindar hakkında verilen 'haksız tahrik' indiriminde isabetsizlik görülmediğine kanaat getirip, kararı onadı.

BAKANLIKTAN İTİRAZ

Yargıtay'ın kararının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık, Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak onadığı cezaya karşı çalışma yaptı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan Bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti. İtirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi. Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ceza Muhakemesi Kanunu 308'inci maddesinde düzenlenen 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi' kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.

Bakanlığın itirazı sonrasında dosya yeniden incelendi. Olayda Dindar'ın, evinde misafir edip alkol aldıkları ve birlikte vakit geçirmeleri nedeniyle rahat tavır ve davranışlar sergilediğini düşünerek Yüksel'den cinsel yakınlık duymasını beklemesinin mümkün olduğuna kanaat getirdi. Dindar'ın, cinsel yakınlaşma isteğini geri çeviren Yüksel ile tartıştıklarını, devam eden tartışmada, kapıldığı öfke ve hiddetten kaynaklı tahrikin etkisiyle eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

'HUKUKA UYGUN BULUNDU'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ileri sürülen iddia ve savunmaların, toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanaatin dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı belirtildi. Olayda eksik araştırmanın bulunmadığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Bu sebeplerden kararın hukuka uygun bulunduğu, bu yüzden de itirazın reddedildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Ceyda Yüksel Cinayetinde İtiraz Reddedildi

SON DAKİKA: Ceyda Yüksel Cinayetinde İtiraz Reddedildi - Son Dakika
