Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı gerekçesiyle yerinin değiştirilmesine karar verilen Adnan Oktar'ın görüşme trafiğine ilişkin detaylara ulaşıldı. Oktar'ın 1 ay gibi bir sürede 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığının da gelişmelerle alakalı Erzurum'da inceleme başlattığı öğrenilmişti.
Erzurum'da avukatlarla görüşmelerine ilişkin detaylar ortaya çıkan Adnan Oktar'ın özellikle genç ve güzel stajyer avukatları dışarıdaki üyeleri sayesinde tuzağına düşürdüğü ve 1 aydan fazla bir sürede toplamda 290 görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
16 Şubat 2023- 22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukat, 24'ü 8 erkek avukat ve 14'ü 2 stajyer avukat olmak üzere toplamda 290 görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Oktar'ın kadın avukatlarla en sık görüştüğü günün 17 Şubat 2023 olduğu ve gün boyu 9 kadın avukat ile 11 kez görüşme yaptığı ifade edildi.
CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in verdiği bilgilere göre soruşturmanın görevli savcı tarafından ilmek ilmek işlendiği, Adnan Oktar'ın avukatlarla görüşerek örgüte yeni üyeler kazandırmak istediği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Soruşturma dosyasıyla ilgili detaylar da veren Şenlik, "Adnan Oktar bazı avukatlarla görüştüğü zaman kameranın açılarının değiştirildiği şu an soruşturma dosyasında yer alıyor. Bu soruşturmada yer alan bir detay. Bunu kim sağladı, kim aracı oldu, kim yardım etti? Şu an bunun üzerinde duruluyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş - Son Dakika
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