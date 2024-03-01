Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş - Son Dakika
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Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar cezaevinde çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı iddiaları sonrası Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Avukat ağıyla ilgili detaylara ulaşılan Oktar'ın 16 Şubat-22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Oktar'ın bazı kadın avukatlarla görüştüğü sırada kamera açılarının değiştirildiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı ifade ediliyor.

01.03.2024 14:28  Güncelleme: 14:32
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Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı gerekçesiyle yerinin değiştirilmesine karar verilen Adnan Oktar'ın görüşme trafiğine ilişkin detaylara ulaşıldı. Oktar'ın 1 ay gibi bir sürede 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı.

ERZURUM'DA BAŞ DÖNDÜREN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığının da gelişmelerle alakalı Erzurum'da inceleme başlattığı öğrenilmişti.

Cezaevi değiştirten trafik! Adnan Oktar, 21 kadın avukatla 1 ay içinde 252 kez görüşmüş

1 AYDA 290 GÖRÜŞME

Erzurum'da avukatlarla görüşmelerine ilişkin detaylar ortaya çıkan Adnan Oktar'ın özellikle genç ve güzel stajyer avukatları dışarıdaki üyeleri sayesinde tuzağına düşürdüğü ve 1 aydan fazla bir sürede toplamda 290 görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELERİN 252'Sİ 21 KADIN AVUKATLA GERÇEKLEŞMİŞ

16 Şubat 2023- 22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukat, 24'ü 8 erkek avukat ve 14'ü 2 stajyer avukat olmak üzere toplamda 290 görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Cezaevi değiştirten trafik! Adnan Oktar, 21 kadın avukatla 1 ay içinde 252 kez görüşmüş

EN SIK GÖRÜŞTÜĞÜ GÜN 17 ŞUBAT

Oktar'ın kadın avukatlarla en sık görüştüğü günün 17 Şubat 2023 olduğu ve gün boyu 9 kadın avukat ile 11 kez görüşme yaptığı ifade edildi.

"ÖRGÜTE YENİ ÜYELER KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in verdiği bilgilere göre soruşturmanın görevli savcı tarafından ilmek ilmek işlendiği, Adnan Oktar'ın avukatlarla görüşerek örgüte yeni üyeler kazandırmak istediği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

"KAMERANIN AÇILARI DEĞİŞTİRİLİYOR"

Soruşturma dosyasıyla ilgili detaylar da veren Şenlik, "Adnan Oktar bazı avukatlarla görüştüğü zaman kameranın açılarının değiştirildiği şu an soruşturma dosyasında yer alıyor. Bu soruşturmada yer alan bir detay. Bunu kim sağladı, kim aracı oldu, kim yardım etti? Şu an bunun üzerinde duruluyor" dedi.

Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş

Adnan Oktar, Erzurum, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şenol Mirza: Kamerayı değiştiren memurdur 1 0 Yanıtla

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