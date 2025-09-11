Charlie Kirk'ün katil zanlısı diye gözaltına alınan ihtiyar serbest bırakıldı - Son Dakika
Charlie Kirk'ün katil zanlısı diye gözaltına alınan ihtiyar serbest bırakıldı

11.09.2025 05:22  Güncelleme: 09:41
FBI, Charlie Kirk'ün ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Boynundan vurulan Kirk'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, aktivistin ameliyata alındığını açıkladı ancak müdahale yeterli olmadı. Saldırı sonrası Kirk için dua isteyen ABD Başkanı Donald Trump, destekçisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SİLAHLANMAYI SAVUNURKEN VURULDU

Kirk'e artan silahlı saldırılarla ilgili soru yöneltilmişti, bireysel silahlanma savunucusu olan Kirk, tam da soruya yanıtını bitirmişti. Kısa süre sonra tek el silah sesi duyuldu. Yetkililere göre silah üniversite binasının çatısından yaklaşık 200 metre uzaklıktan ateşlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

FBI Direktörü Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kirk'ün öldürülmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Daha önce saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Patel, yeni açıklamasında, söz konusu şüphelinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını ve zanlının yakalanması için soruşturma ve arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"AMERİKA İÇİN KARA BİR GÜN"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, bir video mesaj yayınlayarak Kirk'ün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Trump, mesajında, "Charlie Kirk suikastinden dolayı üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün." ifadesini kullandı ve ünlü aktivistin milyonlarca genç Amerikalıya ilham olduğunu belirtti.

Kirk'ün büyük bir vatansever olduğunu anlatan ABD Başkanı, tüm ABD halkına taziye dileklerini sunduğunu kaydetti.

ABD'deki "radikal sol" grupların, Kirk gibi Cumhuriyetçi aktivistleri "şeytanlaştırdığını" ve bunun sonucunda bu tür siyasi şiddet olaylarının önünün açıldığını savunan Trump, ABD'de yaşanan bu olayı "terörizm" ifadesiyle tanımladı.

Trump, Amerika'da "radikal solun siyasi şiddetinin" giderek arttığını savunarak, bu şiddete neden olan herkesle ve her kesimle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

UTAH VALİSİNDEN "SİYASİ SUİKAST" VURGUSU

Utah Valisi Spencer Cox ve eyalet yetkilileri, düzenlenen basın toplantısında, Kirk'ün uğradığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cox, FBI Direktörü Kash Patel ve Trump ile olayın ardından sürekli iletişim halinde olduğunu ve tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etmişti. ABD için trajik bir gün yaşandığını vurgulayan Cox, "Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum." demişti. Aynı basın toplantısında konuşma yapan yetkililerden birisi, ateş eden kişinin "tamamen koyu renkli kıyafetler giydiğini" ve atışın "muhtemelen bir çatıdan" geldiğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD medyasına düşen bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin olayın zanlısı olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kirk'ün saldırı haberine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

