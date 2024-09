CHP, Burdur\'da Eğitim Buluşmaları Düzenledi

Güncel

(BURDUR) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları", bu kez Burdur'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, "Amaçları, adını kendi siyasi propagandalarından aldıkları çağ dışı eğitim manifestosu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatını hayata geçirmek, kendi öğretmenlerini atamak. Yasal düzlemde mücadele etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de eğitimde kaybettiğiniz her gün, on yıllarca sürecek bir zarar demek. Okul öncesinden, yükseköğretime kadar sorunlarımız var. CHP iktidarında nitelikli eğitim artacak. Eğitim alanında çok net politikalarımız var" dedi.

CHP'nin farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Burdur'u ziyaret etti. Burdur'daki temasları kapsamında heyet; CHP İl Başkanlığı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Özçağdaş daha sonra Burdur Belediyesi'ne ait konferans salonundaki buluşmaya katıldı.

Buluşmadaki vatandaşlar ellerinde "Toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim", "Öğretmene şiddete hayır", "Akademik özgürlük olmadan bilim üretilmez", "Proje okul son bulsun" ve "Taşımalı eğitim son bulsun" yazılı dövizler taşıdı. Buluşmaya ayrıca CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz katıldı.

"Eğitimde kaybettiğiniz her gün yıllarca sürecek zaman demek"

Buluşmanın açılışında konuşan Özçağdaş, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, "Amaçları, adını kendi siyasi propagandalarından aldıkları çağ dışı eğitim manifestosu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatını hayata geçirmek, kendi öğretmenlerini atamak. Yasal düzlemde mücadele etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de eğitimde kaybettiğiniz her gün, on yıllarca sürecek bir zarar demek. Okul öncesinden, yükseköğretime kadar sorunlarımız var. Çocuklar temiz olmayan tuvaletlerde ağızlarını musluklara yaslayarak su içiyorlar. Temiz su talebini organizasyon olarak beceremeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Gittiğim her yerde vatandaşlar Köy Enstitüleri'nin tekrar açılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'Üniversiteleri çeşitlendirmek gerekiyor"

Emekli bir öğretmen ise buluşmada söz alarak, Türkiye genelindeki üniversite sayılarındaki artışa dikkat çekerek bu durumunun işsiz sayısını artırdığını ve ara elemanlara ulaşımı zorlaştırdığını söyledi. Buna karşılık Özçağdaş ise "Üniversiteleri çeşitlendirmek gerekiyor. Bölgesel üniversitelerin kendi koşulları çerçevesinde uzmanlaşması ve yerinde hizmet etmesi lazım. Bazı üniversitelerimizin de araştırmaya odaklanması lazım. Ciddi yüksek teknoloji üretecek merkezler kurması lazım. Bazı üniversitelerin lisans öğrencisi değil, bilim üretmesi gerekiyor. Asıl mesele kurduğunuz üniversitelerde liyakatlı akademisyenlerin olması ve insanları geleceğe hazırlayacak olması. Mesele artması, azalması değil. katma değer katması" diye konuştu.

"Onların bireyi öncüleyen bir eğitim anlayışları yok"

Buluşmada konuşan bir başka emekli öğretmen ise, "Gittiğimiz okullarda hiç kimse mutlu değil. Bu eğitim kimin için yapılıyor anlamakta güçlük çekiyoruz" diye konuştu. Öğretmenlerin idare mobbingi ile uğraştığını, şiddete maruz kaldığını anlatan emekli öğretmen, "Bugünkü iktidarın eğitim diye bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Onların istediği itaat eden, dindar nesiller yetiştirmek. Onların bireyi öncüleyen bir eğitim anlayışları yok. Bizim eğitim politikamız ne olacaksa, bugünkünün tam tersi olmalı" dedi.

"Eğitim alanında çok net politikalarımız var"

Özçağdaş, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, CHP iktidarında nitelikli eğitim artacağını söyledi. Özçağdaş, "Hizmet olarak eğitim satın alma ortadan kalkacak. Veliler çocuklarını temiz tuvaletler, güvenlik gibi nedenlerle özel okullara gönderiyor. Bunlar devletin sunması gereken imkanlar. Liyakata göre öğretmen atarsanız, sınavlar yaparak, iyi yöneticilere bütçe verirseniz... Özel okullar için de öğretmenleri mağdur etmeyeceğiz. Eğitim alanında çok net politikalarımız var" diye konuştu.