CHP, Burdur'da Eğitim Buluşmaları Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, Burdur'da Eğitim Buluşmaları Düzenledi

CHP, Burdur\'da Eğitim Buluşmaları Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Burdur'da düzenlenen eğitim buluşmasında iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, nitelikli eğitim için mücadele edeceklerini vurguladı. Buluşmada eğitimdeki sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi.

19.09.2024 23:01  Güncelleme: 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURDUR) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları", bu kez Burdur'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, "Amaçları, adını kendi siyasi propagandalarından aldıkları çağ dışı eğitim manifestosu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatını hayata geçirmek, kendi öğretmenlerini atamak. Yasal düzlemde mücadele etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de eğitimde kaybettiğiniz her gün, on yıllarca sürecek bir zarar demek. Okul öncesinden, yükseköğretime kadar sorunlarımız var. CHP iktidarında nitelikli eğitim artacak. Eğitim alanında çok net politikalarımız var" dedi.

CHP'nin farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Burdur'u ziyaret etti. Burdur'daki temasları kapsamında heyet; CHP İl Başkanlığı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Özçağdaş daha sonra Burdur Belediyesi'ne ait konferans salonundaki buluşmaya katıldı.

Buluşmadaki vatandaşlar ellerinde "Toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim", "Öğretmene şiddete hayır", "Akademik özgürlük olmadan bilim üretilmez", "Proje okul son bulsun" ve "Taşımalı eğitim son bulsun" yazılı dövizler taşıdı. Buluşmaya ayrıca CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz katıldı.

"Eğitimde kaybettiğiniz her gün yıllarca sürecek zaman demek"

Buluşmanın açılışında konuşan Özçağdaş, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, "Amaçları, adını kendi siyasi propagandalarından aldıkları çağ dışı eğitim manifestosu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatını hayata geçirmek, kendi öğretmenlerini atamak. Yasal düzlemde mücadele etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de eğitimde kaybettiğiniz her gün, on yıllarca sürecek bir zarar demek. Okul öncesinden, yükseköğretime kadar sorunlarımız var. Çocuklar temiz olmayan tuvaletlerde ağızlarını musluklara yaslayarak su içiyorlar. Temiz su talebini organizasyon olarak beceremeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Gittiğim her yerde vatandaşlar Köy Enstitüleri'nin tekrar açılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'Üniversiteleri çeşitlendirmek gerekiyor"

Emekli bir öğretmen ise buluşmada söz alarak, Türkiye genelindeki üniversite sayılarındaki artışa dikkat çekerek bu durumunun işsiz sayısını artırdığını ve ara elemanlara ulaşımı zorlaştırdığını söyledi. Buna karşılık Özçağdaş ise "Üniversiteleri çeşitlendirmek gerekiyor. Bölgesel üniversitelerin kendi koşulları çerçevesinde uzmanlaşması ve yerinde hizmet etmesi lazım. Bazı üniversitelerimizin de araştırmaya odaklanması lazım. Ciddi yüksek teknoloji üretecek merkezler kurması lazım. Bazı üniversitelerin lisans öğrencisi değil, bilim üretmesi gerekiyor. Asıl mesele kurduğunuz üniversitelerde liyakatlı akademisyenlerin olması ve insanları geleceğe hazırlayacak olması. Mesele artması, azalması değil. katma değer katması" diye konuştu.

"Onların bireyi öncüleyen bir eğitim anlayışları yok"

Buluşmada konuşan bir başka emekli öğretmen ise, "Gittiğimiz okullarda hiç kimse mutlu değil. Bu eğitim kimin için yapılıyor anlamakta güçlük çekiyoruz" diye konuştu. Öğretmenlerin idare mobbingi ile uğraştığını, şiddete maruz kaldığını anlatan emekli öğretmen, "Bugünkü iktidarın eğitim diye bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Onların istediği itaat eden, dindar nesiller yetiştirmek. Onların bireyi öncüleyen bir eğitim anlayışları yok. Bizim eğitim politikamız ne olacaksa, bugünkünün tam tersi olmalı" dedi.

"Eğitim alanında çok net politikalarımız var"

Özçağdaş, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, CHP iktidarında nitelikli eğitim artacağını söyledi. Özçağdaş, "Hizmet olarak eğitim satın alma ortadan kalkacak. Veliler çocuklarını temiz tuvaletler, güvenlik gibi nedenlerle özel okullara gönderiyor. Bunlar devletin sunması gereken imkanlar. Liyakata göre öğretmen atarsanız, sınavlar yaparak, iyi yöneticilere bütçe verirseniz... Özel okullar için de öğretmenleri mağdur etmeyeceğiz. Eğitim alanında çok net politikalarımız var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Politika, Eğitim, Güncel, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Burdur'da Eğitim Buluşmaları Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vuruyor Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 23:54:44. #1.13#
SON DAKİKA: CHP, Burdur'da Eğitim Buluşmaları Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement