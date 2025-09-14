CHP'de İlçe Kongreleri Tamamlandı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, hafta sonu 14 ilçede yapılan kongrelerde seçilen başkanları ve yönetimlerini kutlayarak, "Kongrelerimiz, demokrasinin en parlak örneği olarak partimizin sarsılmaz gücünü ve halkımıza duyduğumuz derin inancı bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kongrelerimiz, demokrasinin en parlak örneği olarak partimizin sarsılmaz gücünü ve halkımıza duyduğumuz derin inancı bir kez daha ortaya koymuştur. Partimizin 39. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilen ve delegelerimizden güven oyu alarak görevine devam eden başkanlarımızı ve yönetimlerini yürekten kutluyorum.

Hafta sonu 14 ilçemizde yapılan kongrelerde; yeni seçilen ilçe başkanlarımız: Ataşehir: Atakan Anıl Dizdaroğlu, Esenyurt: Cafer Çakmak. Görevine yeniden seçilen ilçe başkanlarımız: Avcılar: Ahmet Selçuk Gök, Bakırköy: Gizem Başaran Arslan, Başakşehir: Beyzade Kayabaşı, Bayrampaşa: Alican Çam, Beylikdüzü: Mülayim Demirtaş, Çekmeköy: Haydar Arslan, Kartal: Mert Polat, Küçükçekmece: Burak Ergin, Sarıyer: Mehmet Kubat, Tuzla: Hasan Ulvi Zengin, Zeytinburnu: Metin Doğan, Sancaktepe: Abdullah Emre Yılmaz.

Tüm ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini gönülden kutluyor, örgütümüzün her bir neferine özel teşekkürlerimi sunuyorum.Kaybedenin olmadığı bu seçimlerde, tüm örgütümüzün gösterdiği birlik, beraberlik ve demokrasi anlayışı hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Hep birlikte daha güçlü, daha umut dolu yarınlara yürüyeceğimizden eminim."