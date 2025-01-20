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CHP'den Deprem Bölgesi Tepkisi

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CHP'li Demir, deprem bölgesindeki esnafın sorunlarını ve mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etti.

20.01.2025 11:37
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(MUĞLA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon TL'nin altındakiler için uzatılmasına tepki gösterdi. Deprem bölgesinde hayatın hala normalde dönmediğini hatırlatan Demir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Tek ricam var Sayın Bakan'dan. Üst düzey birkaç bürokratını 3-4 gün Hatay'da sokakları dolaştırsın. Esnafı dolaştırsın. Görsünler, kendileri raporu yazsınlar Hatay vergi ödeyebilir mi" çağrısı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sona eren mücbir sebep halinin 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altındakiler için 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Demir: "2-3 yıl bunun uzatılmasını talep ediyoruz"

Van depreminden sonra 5 yıldan fazla mücbir sebep ilan edildiğini anımsatan Demir, şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde uygulanan mali politika, doğru politika değil. Şu an deprem bölgesinde özellikle Hatay'ın tamamı Gaziantep'in ve Kahramanmaraş'ın bir kısmı, sanayi bölgeleri, iş yapan esnaf, küçük işletmeler dikkate alındığında devlet onlardan vergisel yükümlülüklerini, kamu yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor. Bundan yıllar önce Van depreminde beş yıldan fazla mücbir sebep ilan eden devlet, asrın felaketi dediğimiz depremden etkilenen vergi mükellefi için iki yılı çok gördü. Bir düzenleme yapıldı 2022'yılında cirosu 2,5 milyonun üstünde olanlar, mücbir sebepten faydalanamayacak, onun altındakiler faydalanacak. Sayın Şimşek'in zannedersem enflasyondan ve cirolardan haberi yok. Deprem bölgesi için acilen geçtiğimiz ay kasım ayında kaldırılan mücbir sebebin aynısının uzunca bir süre devam etmesini gerekiyor. Öyle üç ay üç ay değil. Bir 2-3 yıl bunun uzatılmasını daha sonra duruma göre tekrar değerlendirmesini talep ediyoruz. Bu, ülkenin meselesi. Şahsi bir mesele değil."

"Üst düzey birkaç bürokratını 3-4 gün Hatay'da sokakları dolaştırsın"

İktidar bürokratlarını deprem bölgesinde incelemeye davet eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay normalleşmedi. Depremden en fazla zararı Hatay gördü. Hatay yerle bir oldu. Ankara'dan oturup da Hatay normalleşmiş gibi vergi mükellefiyetini yerine getirmek tamamen haksızlıktır. Tek ricam var Sayın Bakan'dan. Üst düzey birkaç bürokratını 3-4 gün Hatay'da sokakları dolaştırsın. Esnafı dolaştırsın. Görsünler, kendileri raporu yazsınlar Hatay vergi ödeyebilir mi?"

Güzelmansur: "Hayat değil normale dönmek hala depremin ilk günlerini yaşıyor"

Deprem bölgesinde hala konteynerde yaşayan vatandaşlar olduğunu ve normale dönülmediğini hatırlatan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, şöyle konuştu:

"Hatay'da 218 bin hemşehrim hala konteynerlerde 21 metrekarelik bir alanda yaşamlarını idame ettirmek zorundalar. Asrın felaketinde yaklaşık 45 bin 192 iş yerimiz yerle bir oldu. Ama şu an esnafımız daha büyük bir deprem yaşadı. Ötelenen vergilerin şu an tahsilatı isteniyor. Bu kabul edilemez. Siz Van depreminde 5 yıl 10 ay mücbir sebebi uygulayacaksınız ama asrı felaketli dediğiniz depremde ve 1 yıl 10 ayda bu uygulamayı bitireceksiniz. Bana sayısız telefonlar geliyor. Bizim hükümetten beklentimiz, Hatay'ın sesini duysunlar. Şu an bile bugün itibarıyla esnafımızın elektrikleri kesiliyor. Mali müşavirlerimizin internet altyapıları yok. Ama diyorlar ki 'beyannamelerini vermek zorundasın.' Özellikle Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa'da hayat değil normale dönmek hala depremin ilk günlerini yaşıyor. 2022 yıl sonu itibariyle 2,5 milyon cirosu olarak… Bu mümkün değil. Kabul edilemez. Bugün bir bakkalın cirosu bile 2,5 milyon. Siz nasıl İstanbul'da Ak Merkez'deki bir esnafla konteynerde hayatını idam ettirmeye çalışanı nasıl bir tutabilirsiniz?"

"Elektriği sürekli kesilen bir ilçede bir şehirde nasıl beyannameler hazırlanacak?"

Depremzedelerden karara ilişkin art arda talepler geldiğini aktaran Güzelmansur, bölgedeki mevcut koşullara da değinerek şunları söyledi:

"Bana dedikleri tek şey 'AKP gelsin esnafları dolaşsın bakalım. Biz nasıl yaşamımızı sürdürmeye çalıştığımızı bizzat kendileri görsünler' diyorlar. Mali müşavirler diyorlar ki 'internet olmayan bir yerde nasıl biz beyanname hazırlayacağız?' Elektriği sürekli kesilen bir ilçede bir şehirde nasıl beyannameler hazırlanacak? Bugün esnafımız daha kendi iş yerine taşınmadı. Ama diyorsun ki ben senden vergini alacağım."

CHP\'den Deprem Bölgesi Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Deprem Bölgesi Tepkisi - Son Dakika

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