CHP'den istifa eden 258 belediye başkanından 242'si YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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CHP'den istifa eden 258 belediye başkanından 242'si YENİ Parti'ye katıldı

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CHP\'den istifa eden 258 belediye başkanından 242\'si YENİ Parti\'ye katıldı
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YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den istifa eden 258 belediye başkanından 242'sinin YENİ Parti'ye katıldığı bildirildi. CHP'nin 3 bin 650 belediye meclis üyesinin yaklaşık dörtte üçü de YENİ Parti'ye geçti, İBB Meclisi'nde YENİ Parti grubu için hazırlık başladı.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den istifa eden 258 belediye başkanından 242'sinin YENİ Parti'ye katıldığı bildirildi. CHP'nin 3 bin 650 belediye meclis üyesinin de dörtte üçü YENİ Parti'ye geçerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde YENİ Parti Grubu kurulması için hazırlıklar başladı. YENİ Parti kurmayları, kasım ayında İBB Meclisi'ndeki CHP'li üye sayısının 153'ten 10-15'e kadar düşebileceğini belirtti.

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından yerel yönetimlerde başlayan siyasi hareketlilik devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, partinin kuruluşundan bu yana CHP'den 258 belediye başkanı istifa etti. Bu isimlerden 242'si YENİ Parti'ye katılırken 16 belediye başkanı ise CHP'den ayrılmasına rağmen YENİ Parti'ye geçmedi.

Türkiye genelinde CHP'nin 3 bin 650 belediye meclis üyesinin yaklaşık dörtte üçü de YENİ Parti'ye katıldı. 2024 seçimlerinde yedi ilde CHP'de olan il genel meclis çoğunluğu dengesi de değişti. Tunceli ve Edirne'de il genel meclis çoğunluğunu CHP korurken diğer beş ilde çoğunluk YENi Parti'ye geçti.

"ANKARA'DA SÜRECİ MANSUR YAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki geçiş sürecini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yürüttüğünü belirten YENİ Parti kurmayları, Ankara'daki sürece müdahil olmadıklarını kaydederek, Yavaş'ın süreci yönetme biçiminden rahatsızlık duymadıklarını ve kendisiyle iletişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

İBB MECLİSİ'NDE YENİ GRUP HAZIRLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde YENİ Parti'nin kendi grubunu oluşturması için de çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma gününden itibaren İBB Meclisi'ndeki CHP'li üyelerin istifa süreci başladı. YENİ Parti kurmayları, kasım ayında yapılacak belediye meclisi toplantısı öncesinde İBB Meclisi'nde kendi gruplarını kurmayı hedefliyor. YENİ Parti kurmayları, mevcut durumda 153 olan CHP'li meclis üyesi sayısının kasım ayından sonra 10-15'e kadar düşebileceğini öne sürdü. Kurmaylar, 153 kişilik bu sayıya DEM Partili dokuz üyenin de dahil olduğunu, DEM Parti'nin de kendi grubunu oluşturabileceğini ifade etti.

Kurmaylar, İBB'ye olası bir operasyon durumunda yol haritalarını sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan doğru bir süreç yürütüyor, dengeyi iyi kuruyor ve başarılı işler yapıyor. İBB, hiçbir borcu olmayan belediyelerden biri. Sadece dış kredi borcu var. Herhangi bir operasyon düzenleneceğine inanmıyoruz. Ama olur da İBB için yeni bir seçim gündeme gelirse dengeleri yeniden değerlendiririz."

ÇUKUROVA VE MİLAS SEÇİMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Belediye başkanları tutuklanan ve bu hafta Başkan Vekili seçimi yapılması öngörülen Adana Çukurova ve Muğla Milas seçimlerine dikkati çeken YENİ Parti kurmayları, "Butlan CHP'si Mersin Mezitli ve Yenişehir'de belediye başkanının isteğine direndi ve kendi adayını çıkardı. Yenişehir'de ilk turda dört oy aldı, üçüncü turda çekildi ve YENİ Parti'nin desteklediği aday kazandı. Bu haftaki seçimler de CHP'nin tavrının ne olacağını göreceğiz, bir samimiyet testi olacak. Aramızda bir ittifak yok, olamaz da. Seçilmemiş bir yönetimi muhatap almamız söz konusu değil. Çukurova'da durum kritik. CHP'nin 12, YENİ Parti'nin 12 ve Cumhur İttifakı'nın 10 üyesi var. Milas'ta denge bizden yana" diye konuştu.

AHMET ARAS'IN AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİASI

CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar da YENİ Parti kurmaylarına soruldu. Kurmaylar, Aras'ın en doğru kararı vereceğine inandıklarını belirtirken AK Parti'ye geçmesini beklemediklerini ifade etti.

"BELEDİYELERİN YÜZDE 92'Sİ TEHDİT VE ŞANTAJA RAĞMEN HİZMET VERİYOR"

YENİ Parti kurmayları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yaşanan belediye başkanı geçişlerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Seçmenlerin 2024'te CHP'ye yönetme yetkisi verdiği 411 belediyeden 33'ünün AK Parti'ye geçtiğine dikkati çeken kurmaylar, bunun yaklaşık yüzde 8'lik bir orana karşılık geldiğini belirtti. Kurmaylar, "Bu belediyelerin yüzde 92'si hala tehdit, şantaj ve baskılara rağmen sosyal demokrat belediyecilik yapmaya devam ediyorlar. Bu bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP'den istifa eden 258 belediye başkanından 242'si YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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