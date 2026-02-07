CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Erdoğan'dan Bir Tek Şey İstiyoruz.

Haber: Gülara SUBAŞI

(NİĞDE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan'dan bir tek şey istiyoruz. Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Zira bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır. Erdoğan'ın enerjisi, inancı, mücadelesi tükenmiştir. Bu ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir yola çıkışa, 100 yıl önce olduğu gibi milleti seven, kuşatan, halktan yana, haktan yana, eşitlikten yana, milletten yana, yoksuldan yana, emekliden ve emekçiden yana bir halkın iktidarına ihtiyacı var. Çare iktidar değişimidir" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de düzenlendi.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanda bulunan yurttaşları, "Merhaba, canım Niğde. Tarihi kadim, toprağı zengin, insanı yiğit Niğde. Hoş geldiniz. Selam olsun Altunhisar'a. Selam olsun Bor'a, Çamardı'ya. Selam olsun Çiftlik'e. Selam olsun Ulukışla'ya" sözleriyle selamladı.

"Buraya depremin üçüncü yılında deprem bölgesinde en ağır hasar alan 6 ilimizden, ilçelerimizden, o depremde yakınlarını kaybedenlerin yanından, konteyner kentlerden, sokaklardan, açlıktan, acıdan geliyorum" diyen Özel, şöyle konuştu:"

"Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Böyle acılar görmeyelim. Bir daha yaşamayalım diye diliyorum. ve bu meydandan deprem bölgesine bir büyük selam yolluyoruz. Geçtiğimiz haftayı herkes sevdikleriyle geçirdi. Ben geçtiğimiz hafta Osmaniye'deydim. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Malatya'daydım. Konteyner kentlerdeydim. Depremzedelerle el eleydim, gönül gönüleydim."

"Niye rezerv alanla bu insanların hakkını yiyorsunuz, üzüyorsunuz?"

Sayın Erdoğan da geçen haftayı 'eli kanlı katil' dediği Suudi Arabistan prensi ile birlikte, 'darbeci' dediği Sisi ile birlikte geçirdi. Nihayet bütün Türkiye'ye geldi. Nihayet lütfedip Osmaniye'ye gitti. Bir büyük sahne kurdurdu. O sahnenin üstünden depremzedeye videolar izletip, sahneden inmeden, sokağa girmeden, konteyner kentlerdeki durumu görmeden, milleti dinlemeden, kendini dinletti. Olur olmaz şeyler söyledi, gitti. Oysa biz ona deprem bölgesinden hep birlikte seslenmiştik. Dedik ki: 'Burada depremin 3. yılında bir yılda yapacağım' dediğiniz konutları bir yılda yüzde 2'sini yapmışken, ikinci yılda yüzde 30'unu yapmışken, 3. yılda daha kendi rakamlarınızda yüzde 70'teyken, 270 bin kişi konteynerlarda kalıyorken artık bu işleri bir tarafa bırakalım.

Mademki motorlu taşıtlar vergisini iki sefer aldınız, KDV'yi ikiye katladınız, ÖTV'yi aldınız, yurt dışı çıkış harçlarını arttırdınız. Deprem için 71 milyar dolar topladınız. Artan vergilerden, kampanyalardan, bağışlardan. 40 milyara bu evler bitti diyorsunuz. O zaman madem bu para toplandı, bu depremzedeye anahtar vermeden önce niye boş senet imzalatıyorsunuz? Niye, 18 yıl bu insanlar para versin? Niye rezerv alanla bu insanların hakkını yiyorsunuz, üzüyorsunuz? ve dedim ki gelin bu boş senet utancını bitirin. Faiz ayıbını ortadan kaldırın. Mücbir sebebi yeniden uzatın. Rezerv alan sıkıntılarını çözün. Konteyner çilesini bitirin. Kira destek olun, ev verin, başlarını sokacak bir yer verin. Bunları söylersen 'teşekkür edeceğim' dedim. Dün Osmaniye'de çıktı, hiç bunlardan bahsetmedi. Buradan deprem bölgesine sesleniyoruz. O evler, o yapılan evler eksiklikleri var, tadilat ister, güçlüğü var. Bu milletin ödediği vergilerle, bu milletin kampanyasıyla, bu milletin parasıyla yapıldı. Fazlasıyla da o paralar toplandı. Biz deprem bölgesine ne yaptıysak helali hoş oldu. Erdoğan'a çağrımdır. Boş senetleri yırtıp atalım. Depremzedeye senet imzalatmayalım. Helal hoş olsun.

"Niğde bundan sonra milletin kalesidir"

Deprem bölgesinde ziyaretimizi bitirdik. Ankara'ya gitmeye koştuk, Niğde'ye geldik. 'Yağmur var' dediler. 'Şubat'ın başı' dediler. 'Hava soğuk olur. Kimse gelmez' dediler. Ama biz Niğde'ye mitinge değil, Niğde'yi duymaya, Niğde'yi dinlemeye, Niğde'ye seslenmeye, Niğde'de bütün adaletsizlikleri konuşmaya, milletin vicdanına sığınmaya, 87. kez adalet için eylem yapmaya gidiyoruz. Bu meydandan taşanlara, bariyerlerin dışında kalanlara, miting meydanının dışında kalıp içeriye giremeyenlere, bu meydanı tarihi bir kalabalıkla dolduranlara helal olsun. Hepinize selam olsun. Biz demokrasi fikrinin sahibi insanlarız, siyasetçileriz, demokrasi fikrine inanan bir siyasi partiyiz. Niğde'de çok uzun yıllar, Niğde'de çok uzun yıllar siyasette istediğimiz noktaya gelemedik. Yıllardır Niğde Belediyesi'ni alamadık. Ama asla Niğde'nin tercihine saygısızlık yapmadık. Onları hor görmedik. Bir bildikleri var dedik. Doğrusunu millet verir. Millet yetkiyi verir dedik. Seçene ve seçilene saygı duyduk. Buradan Niğde seçimlerini kazanan Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı'nı da belediye meclis üyelerini de tüm belediye meclisiyle birlikte kutluyoruz. Niğde için çalışsınlar, elimizden gelen desteği biz de vereceğiz diyoruz. Çünkü demokrasi seçimi kazandığın gün ne yaptığınla ölçülmez. Kazanınca davul zurna, kazanınca millete iltifat, kazanınca milli irade; kaybedince milletin seçtiğine itiraz, millete itiraz, darbe. İşte bunlar olmaz. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Niğde kimsenin kalesi değildir. Niğde bundan sonra milletin kalesidir. Milletin kalesidir. Niğde ne derse olur. Millet ne derse olur. Bu millet devletini sever. Devlet çağırır, askere gider. Eline kına yakar, evladını askere yollar. Bu millet şehidi olur, 'vatan sağ olsun' der. Bu millet vergi istersin verir, çağırırsın gelir. Ama bu milletin karşısına devleti dikmeyeceksin. Eğer milletle devlet yarışırsa, emin ol ki şuna, sadece ve sadece millet kazanır. Milletin dediği olur.

"Bu milletin sinirleriyle oynuyorsunuz"

Valilerden il başkanı yapmaya çalışanlara, kaymakamı ilçe başkanı gibi görmek isteyenlere, devletin memurunu partiye memur kılmaya çalışanlara söylüyorum. Bu devletin ayarlarıyla oynuyorsunuz. Bu milletin sinirleriyle oynuyorsunuz. Bu millet yetkiyi verdiğinde kullanıyorsunuz. Vermediğinde hazımsızlık ediyorsunuz. Bu millet son sözü söyleyecek. Bu millet 100 yıl önce ilk sözü de söyledi, son sözü de söyledi. Niğde ne diyorsa onun dediği olacak. Bu anlamlı günde, bu anlamlı kucaklaşmaya katkı sağlayan tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü, ilçe başkanlarımızı, il başkanımız Bünyamin Başkan'ın şahsında emekleri için kutluyorum. Niğde'nin seçilmiş milletvekili, sizin her daim Meclis'te duyuran, Türk çiftçisinin sorunları için uğraşan Ömer Fethi Güler'e verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. ve yine özel bir teşekkür. 14 Mayıs seçimleri, 28 Mayıs seçimleri boynumuzu bükmüştü. Yolda yürürken yerdeki gazoz kapağını tekmeliyorduk. Birbirimizin yüzüne bakmıyorduk. Öğretmen evleri boşalmıştı. Öğretmenlerin gidip de sohbet edecek keyfi kalmamıştı. Gençler karanlık odada oturuyordu. Anne televizyon açmıyordu. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi bu partiyi ayağa kaldırmanın, bu ülkeyi ayağa kaldırmanın, bir yola çıkmanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirmenin, değişime başlamanın fitilini ateşlediğinde ve ondan 4 ay sonra, 47 yıl sonra parti 1. parti olacak noktaya geldiğinde buna Türkiye'nin dört bir yanında gencecik siyasetçiler emek verdi. Yaş ortalaması 42 olan bir ekip partide, sonra da ülkede büyük bir zafer kazandı. İşte kaybedeni olmayan, partiyi ayağa kaldıran, sonra da Türkiye'yi ayağa kaldıran o ekipte genel başkanınızın yanında Erhan Adem vardı. Teşekkür ediyorum Erhan Adem'e. ve Erhan Başkan, Ömer Fethi Güler milletvekilimiz, örgütümüz, Niğde'nin ne sorunu varsa bunu tüm Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve sokakta takip ediyorlar. Bana da en çok hem çiftçilerin patatesin, soğanın sorununu hem de Niğde'nin sorunlarını getiriyorlar.

"1996'da Niğde Havaalanı'nın temelini atmışlar, sene olmuş 2026, havaalanı yok"

Örneğin Niğde Müzesi. Yıllardır söylerler. Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilmiş, 20 bin tarihi eseri var. 6 Şubat'ta zarar görmüş. Yıkılıp yenisi yapılacak denmiş. İnşaatına bile başlanmamış. Bu kente turist çekmek için, hem yerli hem dünyanın her yerinden turist çekmek için bu önemli işi mutlaka ve mutlaka yapmak gerekiyor. Bir yandan öyle şeyler duyuyorum ki 1996'da Niğde Havaalanı'nın temelini atmışlar. O havaalanına o gün bir bekçi alıp koymuşlar. Sene olmuş 2026, havaalanı yok. Bekçi de geçen sene EYT'den emekli olmuş. ya böyle kara mizah olur mu? Bir bekçi 30 yıl yapılmayan bir havaalanını bekleyip de emekli olur mu? Bizimkiler, siz bir ara o havaalanında temsili bir karşılama yaptınız ama hala daha bunu görüp de Niğde'nin hak ettiği işi yapmadılar. Bir diğer taraftan Bor Fizik Tedavi Merkezi depremde hasar gördü, yıkıldı. Temel seçim öncesi temel diye yalandan bir çukur kazdılar. Açılış Şubat 2025'ti. Hala daha ortada yok. Müteahhit kaçmış. Hiçbir ilerleme yok. Köylerde su sorunu var. 70'te yapılan Akkaya Barajı hala kapalı, sisteme geçirilmedi. Su israfı hat safhada. Bu yüzden bir an önce planlanması lazım. Beş tekstil fabrikası kepenk kapatmış, emekçiler, kadın emekçiler işsiz kalmış. Bu sorunların tamamıyla millet boğuşmak zorunda.

"Niğde'yi 30 senedir bekletiyorlar ve hiçbir sorunu çözmüyorlar"

Bunun için şunu söylüyoruz. Biz artık bu meydanlarda birazdan söyleyeceğim emekli için, emekçi için ya da bu meydanda Niğde için bu iktidardan bir şey istemekten vazgeçtik. Çünkü hiçbirini yapmıyorlar. Emekliye bin lirayı reva görüyorlar. Niğde'yi 30 senedir bekletiyorlar ve hiçbir sorunu çözmüyorlar. Onun için ne havaalanı, ne müze, ne başka bir şey, ne patatese fiyat, ne emekliye zam; bu iktidardan, Erdoğan'dan bir tek şey istiyoruz. Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Zira bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır. Erdoğan'ın enerjisi, inancı, mücadelesi tükenmiştir. Bu ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir yola çıkışa, 100 yıl önce olduğu gibi milleti seven, kuşatan, halktan yana, haktan yana, eşitlikten yana, milletten yana, yoksuldan yana, emekliden ve emekçiden yana bir halkın iktidarına ihtiyacı var. Çare iktidar değişimidir.

"Niğde'de tarlada patatesin kilosu 4,5 lira ama İstanbul'da 25 lira"

Elbette, hiç şüphe yok. Çok önemli bir tarım şehri. Zaten siyasetçilerinin de tarıma olan ilgisi, tarımın kalbinin Niğde'de atması, Niğde'nin siyasetinde çiftçinin sorunlarının çok büyük bir etkisi olmasından bakın rakamlar. Canlı yayında söylüyorum. Duysun Türkiye ki ne durumdayız ve nasıl çözeceğiz görsün. Niğde'de tarlada patatesin kilosu 4,5 lira ama İstanbul'da 25 lira. Siz ucuza satıyorsunuz, kazanamıyorsunuz ama millet de beş katına yiyor. 500 bin ton patates depoda bekliyor. Bir ay içinde satılmazsa çürüyecek. Soğanda durum daha da kötü. Soğanda durum daha da kötü. Tarlada 2 lira, pazarda 15 lira ve sırf tarla temizlensin diye soğanı bedava vermeyi göze alan üreticiler var. ve elma rekoltesi don felaketiyle yüzde 95 düştü. Niğde pazarına İtalya'da, Polonya'da üretilen, Niğde'nin pazar hakimiyetine karşı İtalya'nın, Polonya'nın elmaları bu pazara girdi. Niğde'nin geleceğini de tehdit eden hale geldi. Karboğaz kirazı, bakmayın adı Napolyon ama Darboğaz'ın kirazı. Bunu bu markayla dünya pazarındaydık. Sürekli felaketler yaşandı. Devlet sahip çıkmadı. Bir sene dalda kaldı, devlet sahip çıkmadı. Öbür sene don vurdu, yandı. Dondan yandı. Yine gerekli destek verilmedi. Borç tırmandı, katlandı. Eğer bu borçlar ertelenmezse, bu borç sorununa bir çare olmazsa artık kiraz üreticileri ağaçlarını sökmeye başlayacaklarını söylüyorlar. Türkiye'de ortalama çiftçi geliri 19 bin 700 liraya gerilemiş durumda."

(Sürecek)