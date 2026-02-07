CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Erdoğan'dan Bir Tek Şey İstiyoruz. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Erdoğan'dan Bir Tek Şey İstiyoruz.

07.02.2026 15:10  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan’dan bir tek şey istiyoruz. Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Zira bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır. Erdoğan’ın enerjisi, inancı, mücadelesi tükenmiştir. Bu ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir yola çıkışa, 100 yıl önce olduğu gibi milleti seven, kuşatan, halktan yana, haktan yana, eşitlikten yana, milletten yana, yoksuldan yana, emekliden ve emekçiden yana bir halkın iktidarına ihtiyacı var. Çare iktidar değişimidir" dedi.

Haber: Gülara SUBAŞI

(NİĞDE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan'dan bir tek şey istiyoruz. Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Zira bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır. Erdoğan'ın enerjisi, inancı, mücadelesi tükenmiştir. Bu ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir yola çıkışa, 100 yıl önce olduğu gibi milleti seven, kuşatan, halktan yana, haktan yana, eşitlikten yana, milletten yana, yoksuldan yana, emekliden ve emekçiden yana bir halkın iktidarına ihtiyacı var. Çare iktidar değişimidir" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de düzenlendi.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanda bulunan yurttaşları, "Merhaba, canım Niğde. Tarihi kadim, toprağı zengin, insanı yiğit Niğde. Hoş geldiniz. Selam olsun Altunhisar'a. Selam olsun Bor'a, Çamardı'ya. Selam olsun Çiftlik'e. Selam olsun Ulukışla'ya" sözleriyle selamladı.

"Buraya depremin üçüncü yılında deprem bölgesinde en ağır hasar alan 6 ilimizden, ilçelerimizden, o depremde yakınlarını kaybedenlerin yanından, konteyner kentlerden, sokaklardan, açlıktan, acıdan geliyorum" diyen Özel, şöyle konuştu:"

"Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Böyle acılar görmeyelim. Bir daha yaşamayalım diye diliyorum. ve bu meydandan deprem bölgesine bir büyük selam yolluyoruz. Geçtiğimiz haftayı herkes sevdikleriyle geçirdi. Ben geçtiğimiz hafta Osmaniye'deydim. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Malatya'daydım. Konteyner kentlerdeydim. Depremzedelerle el eleydim, gönül gönüleydim."

"Niye rezerv alanla bu insanların hakkını yiyorsunuz, üzüyorsunuz?"

Sayın Erdoğan da geçen haftayı 'eli kanlı katil' dediği Suudi Arabistan prensi ile birlikte, 'darbeci' dediği Sisi ile birlikte geçirdi. Nihayet bütün Türkiye'ye geldi. Nihayet lütfedip Osmaniye'ye gitti. Bir büyük sahne kurdurdu. O sahnenin üstünden depremzedeye videolar izletip, sahneden inmeden, sokağa girmeden, konteyner kentlerdeki durumu görmeden, milleti dinlemeden, kendini dinletti. Olur olmaz şeyler söyledi, gitti. Oysa biz ona deprem bölgesinden hep birlikte seslenmiştik. Dedik ki: 'Burada depremin 3. yılında bir yılda yapacağım' dediğiniz konutları bir yılda yüzde 2'sini yapmışken, ikinci yılda yüzde 30'unu yapmışken, 3. yılda daha kendi rakamlarınızda yüzde 70'teyken, 270 bin kişi konteynerlarda kalıyorken artık bu işleri bir tarafa bırakalım.

Mademki motorlu taşıtlar vergisini iki sefer aldınız, KDV'yi ikiye katladınız, ÖTV'yi aldınız, yurt dışı çıkış harçlarını arttırdınız. Deprem için 71 milyar dolar topladınız. Artan vergilerden, kampanyalardan, bağışlardan. 40 milyara bu evler bitti diyorsunuz. O zaman madem bu para toplandı, bu depremzedeye anahtar vermeden önce niye boş senet imzalatıyorsunuz? Niye, 18 yıl bu insanlar para versin? Niye rezerv alanla bu insanların hakkını yiyorsunuz, üzüyorsunuz? ve dedim ki gelin bu boş senet utancını bitirin. Faiz ayıbını ortadan kaldırın. Mücbir sebebi yeniden uzatın. Rezerv alan sıkıntılarını çözün. Konteyner çilesini bitirin. Kira destek olun, ev verin, başlarını sokacak bir yer verin. Bunları söylersen 'teşekkür edeceğim' dedim. Dün Osmaniye'de çıktı, hiç bunlardan bahsetmedi. Buradan deprem bölgesine sesleniyoruz. O evler, o yapılan evler eksiklikleri var, tadilat ister, güçlüğü var. Bu milletin ödediği vergilerle, bu milletin kampanyasıyla, bu milletin parasıyla yapıldı. Fazlasıyla da o paralar toplandı. Biz deprem bölgesine ne yaptıysak helali hoş oldu. Erdoğan'a çağrımdır. Boş senetleri yırtıp atalım. Depremzedeye senet imzalatmayalım. Helal hoş olsun.

"Niğde bundan sonra milletin kalesidir"

Deprem bölgesinde ziyaretimizi bitirdik. Ankara'ya gitmeye koştuk, Niğde'ye geldik. 'Yağmur var' dediler. 'Şubat'ın başı' dediler. 'Hava soğuk olur. Kimse gelmez' dediler. Ama biz Niğde'ye mitinge değil, Niğde'yi duymaya, Niğde'yi dinlemeye, Niğde'ye seslenmeye, Niğde'de bütün adaletsizlikleri konuşmaya, milletin vicdanına sığınmaya, 87. kez adalet için eylem yapmaya gidiyoruz. Bu meydandan taşanlara, bariyerlerin dışında kalanlara, miting meydanının dışında kalıp içeriye giremeyenlere, bu meydanı tarihi bir kalabalıkla dolduranlara helal olsun. Hepinize selam olsun. Biz demokrasi fikrinin sahibi insanlarız, siyasetçileriz, demokrasi fikrine inanan bir siyasi partiyiz. Niğde'de çok uzun yıllar, Niğde'de çok uzun yıllar siyasette istediğimiz noktaya gelemedik. Yıllardır Niğde Belediyesi'ni alamadık. Ama asla Niğde'nin tercihine saygısızlık yapmadık. Onları hor görmedik. Bir bildikleri var dedik. Doğrusunu millet verir. Millet yetkiyi verir dedik. Seçene ve seçilene saygı duyduk. Buradan Niğde seçimlerini kazanan Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı'nı da belediye meclis üyelerini de tüm belediye meclisiyle birlikte kutluyoruz. Niğde için çalışsınlar, elimizden gelen desteği biz de vereceğiz diyoruz. Çünkü demokrasi seçimi kazandığın gün ne yaptığınla ölçülmez. Kazanınca davul zurna, kazanınca millete iltifat, kazanınca milli irade; kaybedince milletin seçtiğine itiraz, millete itiraz, darbe. İşte bunlar olmaz. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Niğde kimsenin kalesi değildir. Niğde bundan sonra milletin kalesidir. Milletin kalesidir. Niğde ne derse olur. Millet ne derse olur. Bu millet devletini sever. Devlet çağırır, askere gider. Eline kına yakar, evladını askere yollar. Bu millet şehidi olur, 'vatan sağ olsun' der. Bu millet vergi istersin verir, çağırırsın gelir. Ama bu milletin karşısına devleti dikmeyeceksin. Eğer milletle devlet yarışırsa, emin ol ki şuna, sadece ve sadece millet kazanır. Milletin dediği olur.

"Bu milletin sinirleriyle oynuyorsunuz"

Valilerden il başkanı yapmaya çalışanlara, kaymakamı ilçe başkanı gibi görmek isteyenlere, devletin memurunu partiye memur kılmaya çalışanlara söylüyorum. Bu devletin ayarlarıyla oynuyorsunuz. Bu milletin sinirleriyle oynuyorsunuz. Bu millet yetkiyi verdiğinde kullanıyorsunuz. Vermediğinde hazımsızlık ediyorsunuz. Bu millet son sözü söyleyecek. Bu millet 100 yıl önce ilk sözü de söyledi, son sözü de söyledi. Niğde ne diyorsa onun dediği olacak. Bu anlamlı günde, bu anlamlı kucaklaşmaya katkı sağlayan tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü, ilçe başkanlarımızı, il başkanımız Bünyamin Başkan'ın şahsında emekleri için kutluyorum. Niğde'nin seçilmiş milletvekili, sizin her daim Meclis'te duyuran, Türk çiftçisinin sorunları için uğraşan Ömer Fethi Güler'e verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. ve yine özel bir teşekkür. 14 Mayıs seçimleri, 28 Mayıs seçimleri boynumuzu bükmüştü. Yolda yürürken yerdeki gazoz kapağını tekmeliyorduk. Birbirimizin yüzüne bakmıyorduk. Öğretmen evleri boşalmıştı. Öğretmenlerin gidip de sohbet edecek keyfi kalmamıştı. Gençler karanlık odada oturuyordu. Anne televizyon açmıyordu. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi bu partiyi ayağa kaldırmanın, bu ülkeyi ayağa kaldırmanın, bir yola çıkmanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirmenin, değişime başlamanın fitilini ateşlediğinde ve ondan 4 ay sonra, 47 yıl sonra parti 1. parti olacak noktaya geldiğinde buna Türkiye'nin dört bir yanında gencecik siyasetçiler emek verdi. Yaş ortalaması 42 olan bir ekip partide, sonra da ülkede büyük bir zafer kazandı. İşte kaybedeni olmayan, partiyi ayağa kaldıran, sonra da Türkiye'yi ayağa kaldıran o ekipte genel başkanınızın yanında Erhan Adem vardı. Teşekkür ediyorum Erhan Adem'e. ve Erhan Başkan, Ömer Fethi Güler milletvekilimiz, örgütümüz, Niğde'nin ne sorunu varsa bunu tüm Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve sokakta takip ediyorlar. Bana da en çok hem çiftçilerin patatesin, soğanın sorununu hem de Niğde'nin sorunlarını getiriyorlar.

"1996'da Niğde Havaalanı'nın temelini atmışlar, sene olmuş 2026, havaalanı yok"

Örneğin Niğde Müzesi. Yıllardır söylerler. Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilmiş, 20 bin tarihi eseri var. 6 Şubat'ta zarar görmüş. Yıkılıp yenisi yapılacak denmiş. İnşaatına bile başlanmamış. Bu kente turist çekmek için, hem yerli hem dünyanın her yerinden turist çekmek için bu önemli işi mutlaka ve mutlaka yapmak gerekiyor. Bir yandan öyle şeyler duyuyorum ki 1996'da Niğde Havaalanı'nın temelini atmışlar. O havaalanına o gün bir bekçi alıp koymuşlar. Sene olmuş 2026, havaalanı yok. Bekçi de geçen sene EYT'den emekli olmuş. ya böyle kara mizah olur mu? Bir bekçi 30 yıl yapılmayan bir havaalanını bekleyip de emekli olur mu? Bizimkiler, siz bir ara o havaalanında temsili bir karşılama yaptınız ama hala daha bunu görüp de Niğde'nin hak ettiği işi yapmadılar. Bir diğer taraftan Bor Fizik Tedavi Merkezi depremde hasar gördü, yıkıldı. Temel seçim öncesi temel diye yalandan bir çukur kazdılar. Açılış Şubat 2025'ti. Hala daha ortada yok. Müteahhit kaçmış. Hiçbir ilerleme yok. Köylerde su sorunu var. 70'te yapılan Akkaya Barajı hala kapalı, sisteme geçirilmedi. Su israfı hat safhada. Bu yüzden bir an önce planlanması lazım. Beş tekstil fabrikası kepenk kapatmış, emekçiler, kadın emekçiler işsiz kalmış. Bu sorunların tamamıyla millet boğuşmak zorunda.

"Niğde'yi 30 senedir bekletiyorlar ve hiçbir sorunu çözmüyorlar"

Bunun için şunu söylüyoruz. Biz artık bu meydanlarda birazdan söyleyeceğim emekli için, emekçi için ya da bu meydanda Niğde için bu iktidardan bir şey istemekten vazgeçtik. Çünkü hiçbirini yapmıyorlar. Emekliye bin lirayı reva görüyorlar. Niğde'yi 30 senedir bekletiyorlar ve hiçbir sorunu çözmüyorlar. Onun için ne havaalanı, ne müze, ne başka bir şey, ne patatese fiyat, ne emekliye zam; bu iktidardan, Erdoğan'dan bir tek şey istiyoruz. Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Zira bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır. Erdoğan'ın enerjisi, inancı, mücadelesi tükenmiştir. Bu ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir yola çıkışa, 100 yıl önce olduğu gibi milleti seven, kuşatan, halktan yana, haktan yana, eşitlikten yana, milletten yana, yoksuldan yana, emekliden ve emekçiden yana bir halkın iktidarına ihtiyacı var. Çare iktidar değişimidir.

"Niğde'de tarlada patatesin kilosu 4,5 lira ama İstanbul'da 25 lira"

Elbette, hiç şüphe yok. Çok önemli bir tarım şehri. Zaten siyasetçilerinin de tarıma olan ilgisi, tarımın kalbinin Niğde'de atması, Niğde'nin siyasetinde çiftçinin sorunlarının çok büyük bir etkisi olmasından bakın rakamlar. Canlı yayında söylüyorum. Duysun Türkiye ki ne durumdayız ve nasıl çözeceğiz görsün. Niğde'de tarlada patatesin kilosu 4,5 lira ama İstanbul'da 25 lira. Siz ucuza satıyorsunuz, kazanamıyorsunuz ama millet de beş katına yiyor. 500 bin ton patates depoda bekliyor. Bir ay içinde satılmazsa çürüyecek. Soğanda durum daha da kötü. Soğanda durum daha da kötü. Tarlada 2 lira, pazarda 15 lira ve sırf tarla temizlensin diye soğanı bedava vermeyi göze alan üreticiler var. ve elma rekoltesi don felaketiyle yüzde 95 düştü. Niğde pazarına İtalya'da, Polonya'da üretilen, Niğde'nin pazar hakimiyetine karşı İtalya'nın, Polonya'nın elmaları bu pazara girdi. Niğde'nin geleceğini de tehdit eden hale geldi. Karboğaz kirazı, bakmayın adı Napolyon ama Darboğaz'ın kirazı. Bunu bu markayla dünya pazarındaydık. Sürekli felaketler yaşandı. Devlet sahip çıkmadı. Bir sene dalda kaldı, devlet sahip çıkmadı. Öbür sene don vurdu, yandı. Dondan yandı. Yine gerekli destek verilmedi. Borç tırmandı, katlandı. Eğer bu borçlar ertelenmezse, bu borç sorununa bir çare olmazsa artık kiraz üreticileri ağaçlarını sökmeye başlayacaklarını söylüyorlar. Türkiye'de ortalama çiftçi geliri 19 bin 700 liraya gerilemiş durumda."

(Sürecek)

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Özgür Özel: 'Erdoğan'dan Bir Tek Şey İstiyoruz. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den depremzede aileye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Maliyeti açıklandı Agbadou resmen Beşiktaş’ta Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:38
Süper Lig’e koşuyorlar 5 atıp Amedspor’u liderlikten ettiler
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:33:54. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Erdoğan'dan Bir Tek Şey İstiyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.