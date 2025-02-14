CHP'den TÜSİAD'ın Ekonomi Açıklamalarına Tepki

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Haber: Erva GÜN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ÇANAKKALE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Karatepe, "TÜSİAD'ın bu açıklamalarını haklı ve yerinde buluyoruz. Ancak orada dün yapılan açıklamada biraz katılmadığımız kısımlar da var. TÜSİAD yapılan açıklamada, Bakan Şimşek'in başında olduğu ekonomik politikalarına ilişkin değerlendirme yaparken aynen şu ifade kullanıyorlar, 'Şimşek'in ekonomi programına destek veriyorsak da ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz' ifadesinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Zaten sorun uygulanan ekonomik programdan kaynaklanıyor. Bu ekonomik programın başka sonuç vermesi söz konusu olamayacaktır" dedi.

CHP'nin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Çanakkale ziyaretiyle devam ediyor. CHP heyeti, bugün ilk olarak Çanakkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarete CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve Parti Meclisi üyesi Berker Esen katıldı. CHP heyetini, Çanakkale Belediyesi Başkanvekili Bülent Şarlan karşıladı. Heyet, belediye ziyaretinin ardından ekonomi ve iş dünyası buluşmasına katıldı.

CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda konuşan Karatepe, şunları söyledi:

"Dünkü TÜSİAD tarafından yapılan açıklamalar dünden beri kamuoyunda çok ilgi duyuldu. Burada yapılan eleştirilerin tamamına katıldığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye'de bugün var olan sorunların sadece ekonomik sorunlar değil hukuk alanında eğitim alanında, sağlık alanında yaşanan sorunların kaynağında iktidarın uyguladığı yanlış politikalar, iktidarın uyguladığı siyasi görüşünün bu sonuçları ortaya çıkardığını ve onların aldığı kararları olduğunu biliyoruz. TÜSİAD'ın bu açıklamalarını haklı ve yerinde buluyoruz. Ancak orada dün yapılan açıklamada biraz katılmadığımız kısımlar da var. TÜSİAD yapılan açıklamada, Bakan Şimşek'in başında olduğu ekonomik politikalarına ilişkin değerlendirme yaparken aynen şu ifade kullanıyorlar, 'Şimşek'in ekonomi programına destek veriyorsak da ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz' ifadesinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Zaten sorun uygulanan ekonomik programdan kaynaklanıyor. Bu ekonomik programın başka sonuç vermesi söz konusu olamayacaktır. Türkiye'de enflasyonun neyin yol açtığı konusunda yanlış tespitten hareketle ortaya konulan enflasyonla "mücadele programının" beklenen sonucu vermesi zaten bizim beklediğimiz bir şey değildi.

"Eğitim sisteminde yapılan harcamalarda tasarruf yapılmaz"

Enflasyonla mücadele etmek için halkı yoksullaştıran politikalarla, enflasyonun talep kaynağı olduğu düşünülen bir programın uygulanmasının enflasyonu düşürmeyeceğini biliyoruz. Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 20 aydan bu yana enflasyonun yüksek seyrediyor olması programın hedeflediği sonucun ortaya çıkmadığını ve programın yanlış olduğunu bize gösteriyor. Uygulanan ekonomik programın yanlışlığını vurgulamanın da önemli olduğunu düşünüyoruz.

Yine dün yapılan açıklamalarda 'vatandaşın tasarruf yaptığını, kemer sıktığı' söyleniyor. 'Kamunun vatandaşla aynı derecede kemer sıkması gerektiği' söyleniyor. Kamunun tasarrufu gitmesi söylenirken biz bu ifadenin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Kamu tasarrufundan ne anlıyoruz? Bütçe açığının oranını düşürmek için kamunun geliri, vergisi artırılır, ikincisi kamunun harcamaları kısılır. Kamu harcamaları kime ne kadar etki ettiğinin, ilgilenmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim sisteminde yapılan harcamalarda tasarruf yapılmaz. Sadece bir oranlar referans alınarak yapılan analizlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Kamu kaynaklarının verimli olarak kullanılmasını öncelikli olarak yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Dolayısıyla uygulanan ekonomik programı biz çoktan reddediyoruz. Bunun Türkiye'yi refaha götürecek bir programın olmadığı, yoksulluğu derinleştirceği, gelir dağılımını derinleştireceği, insanları çok daha zor hale getireceğini biliyoruz. Kalkınmayı sağlayan, gelir dağılımında adaleti ortaya koyan, emeklinin emekli aylığı ile insanca yaşayabildiği, çalışanın geleceğe dair hayal kurmasını sağlayacak bir gelir seviyesine ulaşmayı, Türkiye'nin ihracatını arttırma hedefinin yeterli olmadığını ve bunları gerçekleştirecek politikalarla 21. yüzyılda Türkiye'yi kalkınma hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz."