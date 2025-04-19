CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan: Bir İnat Uğruna Türkiye'nin 50 Milyar Dolarını Yaktılar Ama Çiftçinin Zararı İçin Arayan Soran Yok - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan: Bir İnat Uğruna Türkiye'nin 50 Milyar Dolarını Yaktılar Ama Çiftçinin Zararı İçin Arayan Soran Yok

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kemalpaşa’da dondan etkilenen kiraz bahçelerini yerinde inceledi. Devlet yetkililerinin mağdur olan üreticiyi yalnız bıraktığını kaydeden Bakan, “Bir inat uğruna Türkiye'nin 50 milyar dolarını yaktılar Ekrem İmamoğlu'nu önlerinden çekmek için. Ama çiftçinin zararı için gelen giden, arayan soran yok. Devlete şimdi ihtiyaç var. Devlet, devletliğini şu an gösterecek” dedi.

19.04.2025 09:32  Güncelleme: 11:25
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(İZMİR) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kemalpaşa'da dondan etkilenen kiraz bahçelerini yerinde inceledi. Devlet yetkililerinin mağdur olan üreticiyi yalnız bıraktığını kaydeden Bakan, "Bir inat uğruna Türkiye'nin 50 milyar dolarını yaktılar Ekrem İmamoğlu'nu önlerinden çekmek için. Ama çiftçinin zararı için gelen giden, arayan soran yok. Devlete şimdi ihtiyaç var. Devlet, devletliğini şu an gösterecek" dedi.

Geçen hafta Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan ani don felaketi, özellikle meyve üreticilerini mağdur etti. Dondan en çok etkilenen bölgelerden biri de Türkiye'nin kiraz üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Kemalpaşa oldu.

CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ile birlikte don felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek üreticileri dinledi.

Bakan: "Çiftçinin bu zararını karşılayacak herhangi bir sistem yok"

Don olayının ardından devlet yetkililerinin üreticiyi yalnız bıraktığını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan, "Burada ciddi bir don felaketinden dolayı zarar var. Şu ana kadar gelen giden yok. Bu insanlar ciddi anlamda masraf ediyorlar. Kirazın bakımı, gübresi hakikaten çok zor. Devletten bir tane yetkili gelip 'Ne oluyor' dememiş. Perişan insanlar. Tamamen dondan etkilenmiş. Çiftçinin bu zararını karşılayacak herhangi bir sistem yok. Arayan soran da yok. Bir inat uğruna Türkiye'nin 50 milyar dolarını yaktılar Ekrem İmamoğlu'nu önlerinden çekmek için. Ama çiftçinin zararı için gelen giden, arayan soran yok. Dolayısıyla külliyen zarar" dedi.

"Devlet, devletliğini şu an gösterecek"

Üreticinin yaşadığı mağduriyete hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi çağrısında bulunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir afet var. Bu afetin sonunda bu ülkenin çiftçisi her zaman olduğu gibi emekçisi zarar görecek. Gördü hatta. Ama bununla ilgili adım atması gereken öncelikle bakanlık. Yani bakanlığın şu ana kadar attığı bir adım yok. Bunun çözümü biz ne yapabiliriz? Ne yapabilirsek kendi imkanlar çerçevesinde çiftçimizin yanında olmaya geldik. Buradan sesleniyoruz. Devletin yetkililerinin asıl ilgilenmesi gereken, parayı harcaması gereken yer burası. Kemalpaşa belki 40-50 dünyaya buradan ihracat yapan bir ilçe. İlk defa bu büyüklükte bir afetle karşılaşmış. Sadece Kemalpaşa değil, Türkiye'nin her yerinde oldu bu. Dolayısıyla devlete şimdi ihtiyaç var. Devlet, devletliğini şu an gösterecek. Ama ne arayan var, ne soran var bugüne kadar."

Deveci: "Biz nasıl yaparız şu an hiçbir bilgimiz yok"

Bahçesini don vuran kiraz üreticisi Hüseyin Deveci, yaşadıkları mağduriyete ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan'a bilgi verdi. Yaşadıkları don felaketine rağmen bahçe bakımı yapmak zorunda olduklarını kaydeden Deveci, "21 Mart ve 10-12 Nisan geceleri arasında iki kademeli olarak soğuk vurdu, don olayını yaşadık. Maalesef çiçeklenmeden önce kendi don zararıyla hepsinin içi yandı. Şimdi sıcağı görmeye başlayınca dökülmeye başladılar. Ağaçlar bomboş. Ama bu bahçenin bakımı hala devam ediyor. Önümüzdeki yıla yazın sulamaları, gübrelemeleri, ilaçlamaları, zararlılarla mücadelesi devam edecek. Ama biz bunu nasıl yapabileceğiz, nasıl yaparız şu an hiçbir bilgimiz yok. Şu an bir boşluktayız" dedi.

"10-15 ton alabileceğimiz bir bahçe normal şartlarda şu an belki 500 kilo bile zor çıkar"

Ürünlerinin neredeyse tamamının zayi olduğunu söyleyen Deveci, iktidara 'kredi ertelemesi' çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

"Burada bin ağaçlık bahçemiz var. Bin ağaçtan ağaç başına bir kilo zor çıkar. Normalde bu ihracata uygun olan kirazımız. ve ortalama 30 -35 kilo veriyordu normalde. Şu an bir kilo anca vardır. 10-15 ton alabileceğimiz bir bahçe normal şartlarda şu an belki 500 kilo bile zor çıkar. Genel olarak bu bölge komple bu şekilde hepsi bitik, yandı. Şu an devletten istediğimiz, çiftçinin yanında olması. Çoğu üreticinin kredi yükleri var. Kredileri eğer bir yıl faizsiz olarak öteleyebilirlerse çok memnun oluruz."

Türkmen: "İnşallah yöneticilerden de daha güzel bir destek gelir"

Çiftçilerin üretime devam etmesi için belediye olarak gerekli destekleri sağladıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen, daha büyük destekler için devlet yetkilerine seslenerek şunları söyledi:

"Maalesef bütün çiftçilerimiz kötü durumda. Hepsinin çok ciddi şekilde zararları var. Çünkü biz, ben çiftçilik yapan birisiyim aynı zamanda. Sadece kirazda değil, şeftali de de var. Diğer bütün meyveler de var. O yüzden buraya bir destek verilmesi gerekiyor. Bu insanlarımızın bir dahaki yıl için hazırlıklarına katkı olması gerekiyor. Biz belediye olarak elimizden gelen desteği bütün yöre halkına vermeye çalışıyoruz. İnşallah yöneticilerden de daha güzel bir destek gelir. Bu insanlarımız mağduriyetlerini giderirler."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan: Bir İnat Uğruna Türkiye'nin 50 Milyar Dolarını Yaktılar Ama Çiftçinin Zararı İçin Arayan Soran Yok - Son Dakika

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