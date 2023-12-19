 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi tutuklularını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti. Gökçen, Gezi tutuklularının masum olduğunu ve asıl amaçlarının Gezi'de ölen gençlerin katillerinin yargılanması olduğunu belirtti.

19.12.2023 - 17:38,
Abone Ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti. Gökçen, "Bu ülkede Berkin Elvan, Ethem Sarısülük, bizim Gençlik Kolları'ndan arkadaşımız Hatay'dan Abdullah Cömert, Hasan Ferit Gedik öldürüldü. ve yıllar geçti, bütün bu arkadaşlarımızın katilleri ya yargılanmadı ya da yapılan yargılamalarda bir cezasızlık politikası işletildi. Burada, masum insanların cezaevinde olması, hiçbir suç teşkil etmeyen bir telefon konuşması sebebiyle 18 yıl ceza verilen, hiç çekmemiş olduğu bir belgesel sebebiyle 18 yıl hapis cezası alan kişiler, aslında şu yüzden yargılanıyorlar: O çocukların, o gençlerin katilleri yargılanmasın ve cezalandırılmasın diye yargılanıyorlar. Bu yüzden bizler, Gezi tutuklularına, Gezi Davası'na, burada yaşanan haksızlıklara dair sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugünGezi tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i İstanbul Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret ardından açıklama yapan Gökçen, şunları söyledi:

"ONLAR BİZİM İÇİN TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ DEĞİL, GEZİ TUTSAKLARIDIR"

"Kendileri Gezi tutuklularıydı yakın bir zamana kadar ama artık hükümlü statüsündeler. 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumdalar. Onlar bizim için tutuklu veya hükümlü değil, aslında Gezi tutsaklarıdır. Kendilerinin moralleri, gayet yerinde. Türkiye'deki ve dünyadaki adaletsizliklerle ve siyasetin gidişatıyla ilgileniyorlar, bunlar üzerine sohbet ettik. Aynı zamanda, sadece siyasi tutukluların değil, adli tutukluluların ve hükümlülerin durumlarıyla ilgili sadece burada değil, diğer cezaevlerindeki adli tutuklu ve hükümlülerin durumlarıyla ilgili de sohbet ettik. Bu konularla ilgili bize bilgiler aktardılar. Mine Özerden, bundan bir süre önce yaptığı sadece bir telefon konuşması sebebiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda. Çiğdem Mater de hiç çekmemiş olduğu bir belgesel sebebiyle 18 yıl hapis cezası almış durumda. Gezi Davası'ndan dolayı haksız yere hapiste olan daha başka arkadaşlarımız da var. Zaten çeşitli vesilelerle gündemde olan başka davalar da var. Osman Kavala davası, Milletvekili Can Atalay'ın davası var, son Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı vesilesiyle de çokça üzerine konuştuğumuz bir haksızlık ve adaletsizlik, aynı zamanda bir demokrasi krizi ortaya çıkmış durumda.

"18 YIL HAPİS CEZASI ALAN ÖZERDEN VE MATER ASLINDA, GEZİ'DE ÖLEN GENÇLERİN KATİLLERİ YARGILANMASIN VE CEZALANDIRILMASIN DİYE YARGILANIYORLAR"

Ben de bundan 10 yıl önce Gezi Parkı'na giden ilk gençlerden biri olarak ve Türkiye'ye dair, özgürlüğüne dair, Gezi Parkı'na, Taksim Meydanı'na ve bizim sahip olduğumuz tüm özgürlüklere dair söyleyeceği bir sözü olan, sesini çıkarmak isteyen bir genç olarak bundan 10 sene önce ben de parka gittim. Milyonlarca genç olarak bizler, aslında bizim kuşağımız bu harekete öncülük etmiştik. ve şunu söylemiştik: 'Her şeye tek bir kişi karar veremez. Bizler yurttaşlar olarak, bu ülkenin gençleri olarak kendi geleceği hakkında söz sahibi olması gerekenleriz. Kentine, ağacına, özgürlüğüne sahip çıkmak isteyenleriz.' Yıllar sonra orada suç işleyenler yargılanmadı ama tamamen masum olan insanlar yargılandı ve şu anda bu cezaevinin içindeler. Bu ülkede Berkin Elvan, Ethem Sarısülük, bizim Gençlik Kolları'ndan arkadaşımız Hatay'dan Abdullah Cömert, Hasan Ferit Gedik öldürüldü. ve yıllar geçti, bütün bu arkadaşlarımızın katilleri ya yargılanmadı ya da yapılan yargılamalarda bir cezasızlık politikası işletildi. Burada, masum insanların cezaevinde olması, hiçbir suç teşkil etmeyen bir telefon konuşması sebebiyle 18 yıl ceza verilen, hiç çekmemiş olduğu bir belgesel sebebiyle 18 yıl hapis cezası alan kişiler, aslında şu yüzden yargılanıyorlar: O çocukların, o gençlerin katilleri yargılanmasın ve cezalandırılmasın diye yargılanıyorlar. Bu yüzden bizler, Gezi tutuklularına, Gezi Davası'na, burada yaşanan haksızlıklara dair sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz. ve dayanışma duygularımızı bildirmeye devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi tutuklularını ziyaret etti
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Masum, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika


18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Son Dakika
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 19:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement