CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Bağcıoğlu, "Şehit ailelerimiz de bize emanettir, gazilerimiz de bize emanettir. Bu bilinçle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle irtibatı sürekli devam ettirerek isteklerini, taleplerini, arzularını, sıkıntılarını alarak CHP bünyesinde çözeceğimiz işleri CHP bünyesinde, gücümüzün yetmediklerini diğer partileri bu konuda yönlendirerek yerine getirmeye çalışacağız" dedi. Dernek Başkanı Beyazıt Yumuk da "Ülkemizin bekası için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya dünkü gibi bugün de yapmaya hazırız. Devlet güçlü olursa fertler de güçlü oluyor" diye konuştu.

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bugün Ankara'daki Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Bağcıoğlu şunları söyledi:

"Yüce Atatürk'ün dediği gibi gaziler yaşayan anıtlardır, biz bu bilinçteyiz. Şehitlerimiz de bizim toprak altındaki ulu köklerimizdir. Şehit ailelerimiz de bize emanettir, gazilerimiz de bize emanettir. Bu bilinçle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle irtibatı sürekli devam ettirerek isteklerini, taleplerini, arzularını, sıkıntılarını alarak CHP bünyesinde çözeceğimiz işleri CHP bünyesinde, gücümüzün yetmediklerini diğer partileri bu konuda yönlendirerek yerine getirmeye çalışacağız. Sıcak ilgiden çok memnun olduk. Kendimizi evimizde gibi hissettik. Duygulandık diğer arkadaşlarla birlikte. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz."

BEYAZIT YUMUK: ÜLKEMİZİN BEKASI İÇİN ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA DÜNKÜ GİBİ BUGÜN DE HAZIRIZ

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Beyazıt Yumuk ise şunları söyledi:

"Sayısı azalan bir gazi grubuyuz. 37 bin 653 Kıbrıs gazisinden 24 bin civarında yaşayan kaldı. 21 bin 212 Kore gazimizden şu anda yaşayan 500'ün altına düştü.

Bu topraklar, bu denizler kolay elde edilmedi. Geçmişte bayrakları komutanlarımızla beraber dalgalandırdık, şimdi o bayraklar sizden sonra gelen nesillere kaldı. Ülkemizin bekası için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya dünkü gibi bugün de yapmaya hazırız. Devlet güçlü olursa fertler de güçlü oluyor.

Sayıları çok az olan muharip gazi çocukları var, iş bulamayan, iş imkanı bulamayan. Okuyup da iş sahibi olamayan veyahut da meslek sahibi olup da iş bulamayan bin 500, 2 bin kişi civarında muharip gazi çocuğumuz var. Bunlar için devletten istihdam talep ediyoruz. Gazilerimizin dul kızları veyahut da engelli kızları var. Babasının maaşı bunlara da intikal etsin diyoruz. Fazla da devletten bir şey istemiyoruz. Devlet de tek tek gelin diyor, biz de tek tek gidiyoruz."

BAĞCIOĞLU: TERÖRÜN HER TÜRÜNÜ LANETLİYORUZ

Başkan Yumuk'un isteklerini dinleyen Bağcıoğlu, "İstekler konusunda her siyasi parti kendi bünyesinde çalışmalar yaptı, kanun teklifleri hazırladı. Bizim düşüncemiz daha bütüncül bir yapıyla bu işi çözmek. Biz bir doküman hazırladık, şimdiye kadar yapılan talepler ve istekler konusunda. Onu size gönderelim. Siz kendi isteklerinizi örneğin ayrı bir renkte onun üstüne eklerseniz, gelecek haftadan itibaren bu konu üzerinde çalışıp, daha somut hale getirebiliriz bu istekleri. Size olan Türk milletinin minnet duygusu asla bitmez. Bu siyaset üstü şehit yakınları ve gazilerle ilgilenmek, onların isteğini karşılamak her Türk vatandaşının görevi. Biz neticede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanındayız. Bu vesile ile ben bir kez daha belirtmek istiyorum; terörün her türünü lanetliyoruz. Hain PKK terör örgütü başta olmak üzere terörün bütün veçhelerini, elemanlarını, unsurlarını lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanındayız. Bu gazi ocağında bunu bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.