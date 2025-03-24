CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel: "Vatandaşlarımızı Sindirmeye, Kriminalize Etmeye Hakkınız Yok"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "CHP camilere" saldırıyor iddialarına yanıt vererek, "Güvenlik güçleri, Saraçhane'de toplanan, demokratik tepkisini gösteren gençleri, vatandaşlarımızı biber gazıyla ve tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse Şehzadebaşı Camisi'ne yada başka bir camiye zarar vermemiştir. Artık 'CHP camilere saldırıyor' yalanından medet ummaktan vazgeçin. Sokağa çıkmak anayasal bir haktır. Anayasal haklarını kullanan vatandaşlarımızı, bu şekilde korkutmaya, sindirmeye, kriminalize etmeye hakkınız yok" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yapılanın "19 Mart yargı darbesi" olduğunu belirten Yücel, 19 Mart'ın tarihe kara leke olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Yaşananlara rağmen 23 Mart ön seçiminin de tarihe altın harflerle geçtiğini söyleyen Yücel, 86 milyonun ön seçimde sandıklara akın ettiğini belirterek, "Saraydaki hesap sokağa uymamıştır. Çünkü unuttukları şey, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, bu hukuksuzluğu yapanların elinde tutsaktır ama irademiz meydanlarda ve çelik gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediye'mize başkanvekili seçilene kadar Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olacaktır" diye konuştu.

"Kimse bize itidal çağrısı yapmasın"

16 milyon İstanbul'lunun iradesine sahip çıktıklarını aktaran Yücel, "Biz bu ülkeye kaybettirmek değil, kazandırmanın peşindeyiz. Kimse bizim kaostan beslendiğimizi iddia etmesin. Biz, hukuk, demokrasi, anayasal güvencelerin uygulanmasını istiyoruz. Kimse bize itidal çağrısı yapmasın. İtidale karşı, itidal çağrısı yapılmaz. Bir itidal çağrısı yapılacaksa bu hukuksuzlukları yapanlara, milletimize bu kötülükleri yapanlara yapılmalıdır. İtidal çağrısı yapılacaksa demokrasiye sahip çıkan yüz binlere biber gazı sıkan, TOMA'lardan tazyikli su sıkan, gençlerimize, orantısız güç ve kuvvet kullananlara, bunları yapmaları için kolluk kuvvetlerine kanunsuz emir verenlere yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"MASAK raporu, Ekrem Başkan ve çalışma arkadaşlarına uygulanan kötü senaryonun bir parçasıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma dosyasındaki MASAK raporunun bir "facia" olduğunu dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Ekrem Başkan ve çalışma arkadaşlarına uygulanan bu kötü senaryonun bir parçasıdır. Bu senaryoyu yazan ve yönetenlere yazılmış bir rapor. Ayın 10'unda bir uzman yardımcısı görevlendirilmiş, uzman bile değil. Rapor, gözaltı kararından 3 gün önce tamamlanmış. Bu işi bilen kişilerin asla imza atmayacağı, tecrübeli isimlerin hazırlamaktan ve onaylamaktan imtina ettiği ve bu yüzden tek bir kişi tarafından imzalanmış bir rapor. Bu konuda uzman arkadaşlarımız ilerleyen günlerde detaylı bir açıklama yapacaklar.

Terör örgütüne yardım, yataklık suçlaması ise tam anlamıyla akıllara zarar. İktidarın Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuğunun, zavallılığının ve acziyetinin bir göstergesi. 19 Mart'tan bu yana yaşananlar, anayasal düzeni askıya alma girişimidir. Bugün bir savcı çıkıp AKP'ye 'Anayasal düzene darbe yapmaktan' soruşturma açsa, bu soruşturma Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmadan çok daha ciddi ve hukuki bir soruşturma olur.

"Saraçhane'de toplanan vatandaşlarımız, biber gazıyla ve tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırılmıştır"

Yapılan bu büyük hukuksuzluklara, yargı terörüne ve demokrasimize yönelen bu 19 Mart hukuk darbesine karşı yurdun dört bir yanında büyük dayanışmaya ve itiraza hep birlikte tanıklık ettik. Ülkemizdeki farklılıkların zenginliği alanlara yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk ve adaletin yanında olan, demokrasiden taraf olan herkesle Saraçhane'de her gece yüz binlere seslendik. İktidar bu dayanışmayı baltalamak, halk iradesine sahip çıkan bu duruşu yıkmak için elinden geleni yapıyor. Devletin valisine yalan yanlış açıklamalar yaptırılıyor. Emniyet güçleri ile halk karşı karşıya getirilmek isteniyor. İktidarın bu çabası boşa çıkacaktır. Saraçhane'de ve memleketin dört bir yanında sokağa çıkan milyonlar polisimizin de hakkını hukukunu savunuyor. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül, polise taş, havai fişek atıldığını iddia ederek, haklı tepkilerini gösteren milyonları kriminalize etmeye çalışmaktan geri durmuyor. Neymiş, 'camilere zarar verilmiş.' Bakın camiler kutsalımızdır. O zarar verildiği iddia edilen caminin bakımı ve onarımı yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılmaktadır. Yaşanan şudur: Güvenlik güçleri, Saraçhane'de toplanan, demokratik tepkisini gösteren gençleri, vatandaşlarımızı biber gazıyla ve tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse Şehzadebaşı Camisi'ne yada başka bir camiye zarar vermemiştir. Artık 'CHP camilere saldırıyor' yalanından medet ummaktan vazgeçin. Sizin o zarar gördü diye bahsettiğiniz camiyi, uydurma iddialarla tutukladığınız Mahir Polat'ın ekibi onarıyor. Sokağa çıkmak anayasal bir haktır. Anayasal haklarını kullanan vatandaşlarımızı, bu şekilde korkutmaya, sindirmeye, kriminalize etmeye hakkınız yok."

"Boşa kürek çekiyorsunuz Sayın Şimşek"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 19 Mart'ta yaşananların ekonomik olarak da ülkeyi kötü etkilediğini, Türkiye'de hukuk güvencesinin kalmadığını tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Uygulanan ekonomi politikalarının dengeleri alt üst ettiğini, Türkiye'de iki yıldır biriktirilen 42.8 milyar doların, 26 milyar dolarının buhar olup gittiğini kaydetti. Tek bir kişinin koltuk sevdası uğruna milletin daha da yoksullaştığını belirten Yücel, "Bu koşullar altında görevinin başında olsan ne olur, olmasan ne olur Sayın Şimşek! Sayın Erdoğan, Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyor diye buharlaşıp giden milyar dolarları yıllarca bu ülkenin işçisinden, emekçisinden, emeklisinden esirgediniz. Şimdi aklınızca ekonomik açıdan güvenli bir görünüm vermeye çalışıyorsunuz ama boşa kürek çekiyorsunuz Sayın Şimşek. Bu ülke ne zaman demokratikleşirse, hak ve özgürlükler güvence altına alınır, millet iradesine yargı eliyle baskı yapmaktan ne zaman vazgeçilirse ancak o zaman ekonomide olumlu bir tablo ortaya çıkabilir" değerlendirmesini yaptı.

"33 etkinlik yapılan teftişlerde detaylı şekilde incelenmiş ve bir olumsuz bulguya rastlanılmamış"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yolsuzluk dosyalarının raflarda bekletildiğni vurgulayan Yücel, "Az önce basından öğreniyoruz ki, Ankara Büyükşehir Belediye'mizle ilgili 33 konser hakkında soruşturma izni verilmiş, 9 belediye çalışanı hakkında inceleme başlatılmış. Bakın bu 33 etkinlik daha önce Sayıştay'ın denetiminden geçmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylı şekilde incelenmiş ve bir olumsuz bulguya rastlanılmamış. Ancak her ne hikmetse şimdi bu etkinliklerle ilgili olarak soruşturma izni verilmiştir. Şunu kimse unutmasın, bu ülkede 'kamu zararı' denildiğinde akla gelecek isimlerin başında Melih Gökçek ve avanelerinin geldiğini herkes bilir" dedi.

"Ekrem Başkan'a yapılan hukuksuz uygulamaları, Mansur Başkan'a da yapmanın derdindeler"

Deniz Yücel, belediyelerle ilgili soruşturmaların hukuki değil, siyasi olduğunu belirterek, "Sandıkta alamadıkları belediyelerimizi cebren ve hile ile almanın derdindeler. İstiyorlar ki Erdoğan'ın karşısına ondan güçlü hiçbir aday çıkmasın. Şimdi Ekrem Başkan'a yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları, Mansur Başkan'a da yapmanın derdindeler. Dün Ekrem Başkan'a atılan ve bugün de Mansur Başkan'a attığınız iftiralar yok hükmündedir" diye konuştu.

"Geleceğine sahip çıkan milyonları durduramazsınız"

Partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği dün yapılan ön seçime de değinen Denz Yücel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Dün memleketin dört bir yanında, millet iradesine sahip çıkmak isteyen milyonlar sandığa gitti. 81 ilde, 973 ilçede kurulan 6 bine yakın ön seçim sandığı, 7 bin civarında da dayanışma sandığında 15 milyon kişi oy kullanarak Ekrem Başkan'a, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıktılar. Pusulalar yetmedi, binlerce yeni pusula basıldı. Dayanışma sandığında oy kullanan her bir vatandaşımız aynı zamanda üye de olmak istedi. 7'den 77'ye, genci, yaşlısı, çoluk çocuk herkes dün dayanışma için sandıklara akın etti. Umuduna sahip çıkmak isteyen herkes sandıklara koştu. Halkın umuduna kelepçe vurduğunu zannedenlere en güzel cevap dün sandıklardan geldi. Dün kurulan sandıklarda, 86 milyon Cumhurbaşkanını belirledi. Halk bir sonraki cumhurbaşkanının tutuklanmasına tepkisini, birleşerek, dayanışarak verdi. İktidar, halkın temiz kalbine, gülen yüzüne yenildi. 19 Mart'ta, bir sonraki cumhurbaşkanına yapılmış hukuk darbesi karşısında bugün dünden daha güçlüyüz.Yarın daha güçlü olacağız. Güçlenerek çığ gibi büyüyen bu güzel insanların önünde bundan sonra hiç kimse duramaz. Saray, bir lafına bakan talimatlı yargısıyla, tüm televizyon kanallarını zapt etmiş, yandaş kalemleriyle, kirli ve iftira dolu algı operasyonlarıyla, sosyal medyayı zehirleyen trolleriyle topyekun saldırsa da geleceğine sahip çıkan milyonları durduramazsınız."