CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı Menenjit vakalarını gizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı Menenjit vakalarını gizliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı Menenjit vakalarını gizliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ülkede Menenjit vakalarının arttığını ve Sağlık Bakanlığı'nın hastalık verilerini gizlediğini açıkladı. Şahbaz, ücretsiz aşı takviminde yer almayan RotaVirüs, Meningokok ve Human Papilloma Virüs (HPV) aşılarının rutin aşı programında ücretsiz olarak her çocuğa uygulanması gerektiğini belirtti.

04.05.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP  Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ülkede Menenjit vakalarının arttığını, son olarak 1. sınıf öğrencisinin yaşamını yitirdiğini açıklayarak, Sağlık Bakanlığı'nın hastalık verilerini gizlediğini ifade etti. Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'na, "Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan RotaVirüs, Meningokok ve Human Papilloma Virüs (HPV) aşıları, rutin aşı programında ücretsiz olarak her çocuğa uygulanmalı ve çocuklarımız, vatandaşlarımız  sağlıklı yaşamalıdır" çağrısında bulundu.

Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada, artan menenjit vakalarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uşak ilimizde Malkoçoğlu İlköğretim Okulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi bir çocuğumuzun Menenjit tanısı ile yaşamını yitirdiği, ve aynı okuldan başka çocukların da bu tanıyla tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Birkaç ay önce Mersin Akkuyu'da Menenjit nedeniyle emekçilerimiz hayatını kaybetmişti. Ülkenin farklı bölgelerinden Menenjit vakası bildirimleri alıyoruz. Sağlık Bakanlığı Menenjitin görülme sıklığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamakta, verileri gizlemektedir.

"ÜCRETSİZ AŞI TAKVİMİNDE YER ALMAYAN AŞILAR PROGRAMA ALIP HER ÇOCUĞA UYGULANMALI"

Şehir hastanelerine milyarlarca dolarlık kaynak aktarılırken, sadece menenjite neden olan Meningokok aşısı yapılmadığı için çocuklarımız hayatını kaybetmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan bu aşı, Avrupa Birliği, Amerika ve İngiltere'de her çocuğa ücretsiz yapılırken, ülkemizde vatandaşlarımız tek dozu bin 444 ile  2 bin 60 lira arasında değişen fiyatlardaki bu aşıları satın alarak yaptırmak zorunda kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan RotaVirüs, Meningokok ve Human Papilloma Virüs (HPV) aşıları, rutin aşı programında ücretsiz olarak her çocuğa uygulanmalı ve çocuklarımız, vatandaşlarımız  sağlıklı yaşamalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri devletin asli görevidir."

Kaynak: ANKA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı, Menenjit, HPV, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı Menenjit vakalarını gizliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:43:46. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı Menenjit vakalarını gizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement