CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıl dönümünde anıt mezarları ziyaret etti

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği KKTC'de, Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel, anıt özel defterine, "Kıbrıs Türk halkının lideri ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 20 Temmuz'da yapılacak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi. Özel'e, CHP'nin önceki Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile eski Çalışma Bakanı Önder Sav ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Ayata, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek'ten oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel'in KKTC'deki ilk durağı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı oldu. Özel, ardından KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel'i burada Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş karşıladı. Anıt mezara çelenk bırakan Özel ve CHP heyeti, ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. CHP Lideri Özel, son olarak anıt özel defterini imzaladı.

"Gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır"

Özel, deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs'ın güçlü lideri, büyük mücahit Rauf Denktaş; Kıbrıs Türk halkının lideri ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türkü'nün varlığını ve şerefini korumak için gösterdiğiniz azim ve kararlılığınız Kıbrıs Türk halkının vatanına sahip çıkmasında yol gösterici oldu. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rahat uyuyun Büyük Lider. Hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel ve beraberindeki heyet, ardından Denktaş'ın naaşının bulunduğu odaya girerek dua okudu.