CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde anıt mezarları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde anıt mezarları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıl dönümünde anıt mezarları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gelerek Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti. Özel, anıt özel defterine duygusal bir mesaj yazarak, Kıbrıs Türk halkının liderlerinin özveri ve liderliklerinin Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

18.07.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği KKTC'de, Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel, anıt özel defterine, "Kıbrıs Türk halkının lideri ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 20 Temmuz'da yapılacak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi. Özel'e, CHP'nin önceki Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile eski Çalışma Bakanı Önder Sav ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Ayata, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek'ten oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel'in KKTC'deki ilk durağı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı oldu. Özel, ardından KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel'i burada Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş karşıladı. Anıt mezara çelenk bırakan Özel ve CHP heyeti, ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. CHP Lideri Özel, son olarak anıt özel defterini imzaladı.

"Gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır"

Özel, deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs'ın güçlü lideri, büyük mücahit Rauf Denktaş; Kıbrıs Türk halkının lideri ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türkü'nün varlığını ve şerefini korumak için gösterdiğiniz azim ve kararlılığınız Kıbrıs Türk halkının vatanına sahip çıkmasında yol gösterici oldu. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rahat uyuyun Büyük Lider. Hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel ve beraberindeki heyet, ardından Denktaş'ın naaşının bulunduğu odaya girerek dua okudu.

Kaynak: ANKA

Kıbrıs Barış Harekatı, Rauf Raif Denktaş, Fazıl Küçük, Özgür Özel, Kıbrıs, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde anıt mezarları ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 21:14:04. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde anıt mezarları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement