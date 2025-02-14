CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa\'da Senfoni Konseri Düzenlendi

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine katıldı.

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Manisa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Şehzadeler ilçesindeki Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Manisalılara eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Senfoni konserine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Manisalı sanatseverler katıldı. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Utku Barış Andaç şefliğinde gerçekleştirilen konserde sahne alan orkestra ekibi birbirinden değerli yerli ve yabancı klasik eserleri Manisalıların beğenisine sundu. Salonu dolduran Manisalılar, orkestranın sergilediği performansa coşkuyla eşlik etti.

Konserin sonunda CHP Lideri Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, sahneye çıkarak orkestraya teşekkür etti. Özel, Orkestra Şefi Utku Barış Andaç'a çiçek takdim etti.

Burada konuşma yapan Özel, "Ben Ataşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasını çok yakından takip ediyorum ve Onursal Adıgüzel genç başkanımızdan bu konseri istemiştik sağ olsun şefimiz bizleri kırmadı, İstanbul'dan buraya geldiler. Bu güzel gecede bizlerle birlikte oldular. Biz bu sahnede büyüdük. Siyasete bu sahnede başladık, buradan ilerledik. 2006'da yüzde 6 oy aldığımız Manisa'da 2024'te yüzde 60 oyla Ferdi başkanımızı seçtik. Müziğin, sanatın her türünü sahipleniyoruz ama Manisa'nın çok özlediği ve çok hak ettiği senfoni konserinde genç arkadaşlarımız bizimle birlikte olduğu için hem Onursal hem Ferdi başkanımıza hem de orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yerimize geçeceğiz belki orkestradan bir şeyler daha isteyeceğiz. Ama orkestranın şefinden önce Manisa'nın şefinden bir şey istememiz lazım. Görülüyor ki böyle bir orkestrayı ağırlamak için bu sahne ve salon yetmiyor. Bu eksikliği bir an önce giderelim" dedi.

Genel Başkan Özel'in ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise "Sayın Genel Başkanımız bu özel günde eşi Didem Hanımla birlikte bizleri yine yalnız bırakmadı. Sizler bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Manisa'nın büyük bir salona ihtiyacı var. İnşallah bu salonu yapmak da bizlere nasip olacak. Ben bu güzel günde kulaklarımızın pasını silen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" diye konuştu. Konser yoğun istek üzerine İzmir Marşı ile son buldu.

HABER: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,