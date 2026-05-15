Özel'den Yalım iddialarına yanıt: Hiçbiri doğru değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel'den Yalım iddialarına yanıt: Hiçbiri doğru değil

15.05.2026 10:53  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet iddialarını reddetti. WhatsApp görüntülerinin montaj olduğunu savunan Özel, Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Uşak Belediye Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt verdi. Yalım'ın iddialarının hiçbirinin doğru olmadığını söyleyen Özel, sosyal medyada dolaşıma sokulan WhatsApp ekran görüntüsüne ilişkin, "Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracak. Özkan Yalım'ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halktv.com.tr'ye konuştu. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde iddia ettiklerine yanıt veren Özel, iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti.

ÖZEL'DEN WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisi ile Yalım arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp yazışmaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Özel, şunları söyledi:

"O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp'ımı komple kaldırdım. Şöyle düşünüyorum: Arada benim yazdığım ve Özkan'ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler; öyle bir şey demiş olsam? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler."

Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracak. Bu gerçekten delil olarak sunulduysa, Özkan Yalım'ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten. Birincisi bu.

'Evin bahçesine attım' diyordu. Hani yazışması, görelim. Güya ona demişim ki 'Evin bahçesine at', o da duvarın dibine parayı koymuş. Benim evim, içinde 18 evin olduğu koca bir bahçede. Bahçe duvarına en uzak evlerden biri. Yolun üstünde yüksek bir duvar, 'Üstüne para koy demişim' güya. Öyle bir yazışma var diye yazıyordu, o da çıksın ortaya."

"YALIM HAKKINDA RESMİ VE SOMUT ŞİKAYET OLMADI"

Özel, "Yalım'la ilgili 2025 Ağustos'unda şikayetler ulaşmış genel merkeze. Fakat işlem yapılmamış. Doğru mu?" sorusuna, "Resmi ve somut olarak ulaşan bir şey yoktu. Ulaşan olduğunda hemen görevlendirme yapıyoruz, gidiyorlar. Hatta kendim konuşuyorum. Örneğin, Keçiören'le, Afyon'la konuştum. Uşak'tan özel hayatla ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Resmi veya yazılı 'Şu oluyor, şundan para alınıyor' öyle bir şikayet gelmedi" yanıtını verdi.

"SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"

2023'te yapılan ve kendisinin Genel Başkan Seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'da bazı delegelerden iş vaadiyle oy alındığı iddialarına yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te söylediği çocuğun biri 5 yaşında, biri 8. Bir kadının çocuğu yok. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Biz CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede diyoruz ki: 'Delegelerin adı sanı belli, çocukları belli, kurultay öncesi-sonrası şeklinde tarama yapın.' Biz istiyoruz. Çünkü öyle şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı."

Özel, "Yalım'ı ihraç etmekte geç kalmadınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Katiyen, öyle bir şey yok. İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Yalım'ı MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline verdik. Disiplin Kurulu savunmasını istiyor. Tebligat kanununa göre cezaevine yolluyorsun savunma için. Savunmasının süresinin dolduğu gün olağanüstü toplanıp attılar. 22 günde... Bütün partilerin tüzükleri böyle. Kesin ihraç talebiyle disipline tedbirli olarak sevk denildiğinde o dakikadan itibaren atılmış muamelesi görüyor. İlk MYK'da yaptık ve 2,5-3 hafta içinde atıldı. AK Parti medyası 'Atamıyorlar' diyor. Adamın savunma süresi var, sürenin dolduğu gün atıldı, savunma da yapmadı."

YALIM, NASIL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU?

Özkan Yalım'ın 2015'te ön seçimden birinci çıktığı için milletvekili olduğunu aktaran Özel, Yalım'ın belediye başkan adayı yapılmasına dair de şunları söyledi:

"İlk önce ankete başvuranları koyduk, adam üç dönem milletvekili, bir de zengin, birinci çıktı. Aday göstereceğimizi söyledik. Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba geldi, dedi ki: 'Özkan'ı yapmayalım, meşhur bir isim buldum, kesin kazanır.' Kentte bilinen, sağ çizgide emekli bir bürokrattı bu kişi. Sorduk, yine Özkan yüksek çıktı."

"YÜZDE YÜZ EMİNİM..."

Geçtiğimiz gün AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a beş ay önce, "Yapma Burcu, Trikupis'in askerleri dediğin adamların yanına gideceksin" ve "Yolsuzluk meselesi kocanla ilgiliyse boşan, parti sana sahip çıkar" mesajı gönderdiğini söyleyen Özel, Köksal'ın mesajlara yanıt vermediğini belirterek, "O gün cevap vermedi bu mesaja. Vermedi ama ben yüzde 100 eminim, eşiyle ilgili bir mevzu olduğuna" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'den Yalım iddialarına yanıt: Hiçbiri doğru değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Meyhane açılışını duayla yaptılar Meyhane açılışını duayla yaptılar
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:14:43. #7.12#
SON DAKİKA: Özel'den Yalım iddialarına yanıt: Hiçbiri doğru değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.