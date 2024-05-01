CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Taksim\'e özgürlük talebinin arkasındayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Taksim, bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir ama eninde sonunda Taksim emeğindir, emekçilerindir. Taksim'e özgürlük talebinin arkasındayız." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı kapsamında, CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri Saraçhane'de toplandı.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Saraçhane'ye geldi.

Alanda sendika yetkilileri ile görüşen Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendilerinin gözettiği en önemli şeyin, bayramın bayram gibi kutlanması olduğunu söyledi.

"Bugün Saraçhane önemli bir kazanım alanıdır. Çünkü bütün sendikalar, en son Beşiktaş'a çağrı yapan sendikalar da Saraçhane'ye geldiler. Emekçiler kol kola girdi ve birlikteler. Bu birliktelik önemlidir" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada toplanabilmek önemlidir. Taksim'e çıkılmasına karşı, kaba kuvvet kanunsuz emir olursa bu onu uygulayanların ayıbı olur. Biz çatışma olsun istemeyiz. Ne emekçiler ne polis yaralansın, gaz sıkılsın, istenmeyen görüntüler ortaya çıksın istemeyiz. O yüzden de Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri bir kez daha bu kararlarını gözden geçirmeye, suç işlememeye, suç işlettirmemeye davet ediyoruz."

Özel, Saraçhane'deki bu toplanma ve iradenin kendisinin de çok önemli bir kazanım olduğunu ve Taksim özgürleşene kadar da bu mücadelenin süreceğini ifade etti.

"Bu yanlışa itiraz ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, meslek örgütlerinin Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptığını, kendilerinin de örgütlerini Saraçhane'ye çağırdıklarını belirterek, "Elbette hedef Taksim Meydanı'dır. Çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Geçen seneye kadar Taksim'i ilk önce 2010'ların başlarında, 2012'de, 2013'te 1 Mayıs'a açıp bunu billboardlarda övünç vesilesi yapanlar, şimdi Türkiye'ye bir utancı yaşatıyorlar." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin Taksim ile ilgili kararına değinen Özel, şöyle devam etti:

"2023 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi, kararın başına da 'Türk milleti adına' yazarak yani gücünü milletten, halk iradesinden alanlara Anayasa Mahkemesi diyor ki 'Hepiniz adına karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilmelidir. Yasaklamak, bir meydanı yasaklamaktan ziyade düşünceyi yasaklamaktır' diyor. Demokrasilerde burada tartışma biter. Anayasa diyorsa ki Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararı söylemiştir, meydan emekçilerindir. Bu vakitten sonra 'Yine sokmayız, yine yürütmeyiz' kanunsuz emirdir. Anayasayı çiğnemektir. Anayasa suçudur. Birisi anayasanın bir maddesini uygulamasın, öbürü öbür maddesini, öbürü öbür maddesini, anayasal düzen, devlet düzeni ortadan kalkar. Yani bugünkü inat, güç ve yetki aldığı Anayasayı inkar etmektir. O yüzden bu yanlışa itiraz ediyoruz."

Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla iki gündür konuyu müzakere ettiklerini ama yanlışta ısrar edildiğini dile getirdi.

"Anayasal hakkınızdır, sendikalarda örgütlenin"

Sembolik olarak "Kanlı 1 Mayıs'a vurgu için" sendikaya üye olanların dışında 1977 işçiyle alana geldiklerini belirten Özel, bugün her 100 işçiden 7'si kamuda, 7'si özel sektörde olmak üzere 14'ünün sendikalı olduğunu kaydetti.

CHP'nin de sendikasız işçilerin sendikası olduğunu vurgulayan Özel, "Emekçilere sesleniyorum. Anayasal hakkınızdır, sendikalarda örgütlenin. Bütün sendikasız işçileri sendikal mücadeleye dahil olmaya, hak arama mücadelelerini sendikal bir örgütlenme içinde sürdürmeye davet ediyoruz. CHP iktidar olduğunda, Türkiye ittifakı iktidarı aldığında işçilerin sendikalaşmasının önünde hiçbir engel olmayacaktır. Bugünkü bariyerleri ortadan kaldıracak da tüm işçilerin sendikalı olmasıdır. Yoksulluğu ortadan kaldıracak, işçinin hakkını alacak olan da sendikal mücadeledir. Sendikalı, sendikasız bütün işçileri, CHP ailesi olarak kucaklıyoruz, selamlıyoruz ve onlara diyoruz ki bayramınız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

"Bayramların bayram gibi kutlanacağı günler yakındır" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Taksim, bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir ama eninde sonunda Taksim emeğindir, emekçilerindir. Taksim'e özgürlük talebinin arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız. Her birisi birer emekçi, birer baba, birer eş, birer evlat olan polisimize bugün verilen kanunsuz emirleri sakın emekçiler, polislerin kişisel kanaatleri, tavırları gibi değerlendirmesinler. Onların da evlerinde bekleyen evlatları var. Buradaki emekçileri de kendisine kanunsuz emir verenler şeytanlaştırıyor. Buradaki emekçileri, 'Efendim illegal yapılar', 'Birtakım marjinal gruplar' diyerek şeytanlaştıranlara ve onların emir verdiği polisimize sesleniyorum. Buradaki emekçi sizi düşman görmüyor, kardeşinizdir. Buradakiler de ne teröristtir ne marjinaldir ne yasa dışı yapılardır. İmkan olsa sizin de yararlanacağınız sendikaların üyeleri ve sendikasız işçilerdir. Onları düşman, terörist görüp size verilen kanunsuz emirlerle onlara müdahale edip, onların yaralanmasına, zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyiniz. Bu meydandaki emniyet güçleri de emekçiler de siyasetçiler de bu ülkenin evlatlarıdır ve kardeştir. Bu kardeşliği egemen kılacağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Türkiye ve dünya işçi sınıfının mücadelesi."

"Bu da eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla sonuçlandı. Halkın isteği oldu. Muhtemelen bu da eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün ama seneye bu hak arama mücadelesini umuyorum ki şu anda bu sürece karar verenler iyi izlerler ve vicdanlarıyla hukuka uygun davranmalarıyla bir an önce bu tür sertleşen, şehri kıskaç altına alan, böyle bir bayramı yok saymaya gayret eden anlayıştan vazgeçerler. Temennimiz o." değerlendirmesinde bulundu.

Özel ve İmamoğlu, açıklamaların ardından araçlarına binerek buradan ayrıldı.

Erken saatlerden itibaren güvenlik önlemi alındı

Sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesi önünde toplanan, aralarında Türkiye Komünist Hareketi, İlerici Kadınlar Derneği, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti ve Halk-Der'in bulunduğu gruplar, Saraçhane'ye doğru yürüyüşe başladı.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri ile işçi grupları saat 10.00 sıralarında Saraçhane'de toplandı.

Alana Aksaray'ın yanı sıra Edirnekapı ve Vezneciler yönünde kurulan kontrol noktalarından da girişler sağlandı.

Ellerinde flamalarla gelen gruplar slogan atarken, yoldan geçen yabancı turistlerin de alana toplananları izledikleri görüldü.

Öte yandan, bölgede alınan güvenlik önlemleri kapsamında, çevredeki binalara ve Bozdoğan Kemerine keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Aksaray-Beyazıt güzergahında, bazı turistler bavullarıyla yürüyerek otellerine gitmeye çalışırken, esnafın ve çalışanların da bölgedeki iş yerlerine gittikleri gözlendi.

Göstericiler polise taş ve bayrak sopasıyla saldırdı

Konuşmaların ardından bazı siyasi partililer ve sendika üyesi gruplar, Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polisin barikatıyla karşılaştı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bir süre polis müdürleriyle görüştü. Gruplardaki bazı kişiler, söktükleri kaldırım taşlarını, pet şişeleri polise attı. Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.

Dağılmaları yönündeki uyarıları dikkate almayan göstericilerin bu alanda bekleyişi sürüyor.