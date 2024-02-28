CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'yla Buluştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'yla Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ\'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası\'yla Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette CHP Tekirdağ Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İl Başkanı da hazır bulundu.

28.02.2024 22:40  Güncelleme: 23:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

Özgür Özel, Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

Genel Başkan Özel'e ziyarette; CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer ile Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'yla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'yla Buluştu - Son Dakika
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