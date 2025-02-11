CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Tayyip Bey Bir Yıldır 3-4 Kez Bunu Söylüyor. Beni de Pisletecek Kendi Kötü Sözüyle. Girer Miyim O Çukura"

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin kurultayına açılan soruşturmaya ilişkin olarak, "1 yıldır dosya açık. Tayyip Bey bir yıldır 3-4 kez bunu söylüyor. Septik bir yalan, girmiş bir septik alanın içine beni oraya çağırıyor. Beni de pisletecek kendi sözüyle, kötü sözüyle. Girer miyim o çukura?" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, BirGün gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasını eleştirerek, " İstanbul'a atanan bir siyasi müsteşar var. Seyyar giyotin. Bu seyyar giyotin hukuk katliamlarına gazetecilerle devam etti. Suçları şu, Sabah Gazetesi Akın Gürlek'i ziyarete gitmiş ve bu ziyaretin fotoğrafını paylaşmış. BirGün o haberi alıp ziyareti haberleştirmiş. Seyyar giyotinin sadece gazetecilere ne yaptığını hatırlatacağım. 9 Kasım'da Furkan Karabay'ı, 22 Kasım'da İsmail Saymaz'la Fatih Altaylı'yı, 20 Aralık'ta Özlem Gürses'le Seyhan Avşar'ı, 28 Ocak'ta Barış Pehlivan, Serhan Asker, Kürşad Oğuz'u gözaltına aldı, Suat Toktaş ise 14 gündür cezaevinde tutuklu" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Cürmün kadar yer yakarsın, cürmün kadar"

"Bu sabah seyyar giyotinin gıcırtılarıyla uyandık. İstanbul'daki gazetelerden twitterdan hızlı basın bildirisinden öğrendiğimize göre yeni bir şafak operasyonuyla 2 belediye başkan yardımcımız, 7 meclis üyemiz gözaltına alındı. İstanbul'da arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Belediye meclis üyesini aday yaparken kefalet koyan Adalet Bakanlığı'dır, Türkiye'nin adalet sistemidir. 'Şu ana kadar aldığı bir ceza yok, kesinleşmiş hükmü yok temiz' diyor. Listemize koymuşuz, milletimiz takdir etmiş gelmiş. Bu arkadaşları sabahın köründe topluyorlar yok efendim 'kent uzlaşısı'. Ne demek kent uzlaşısı, İstanbul İttifakı demek. Biz dedik ki gelin Türkiye'nin sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları birlikte olalım. Listelerimizde eski AK Partililer, eskiden Saadet Partisi'nde, MHP'de, DEM Parti'de siyaset yapanlar var. DEM Parti'de siyaset yapmış birisi listeye konduğunda kendi etki alanından dünya kadar oy getiriyorsa, Demokrat Partili dünya kadar oy getiriyorsa, AK Partili 'biz bunların içine girdik erdemliler hareketi diye ne olduğunu gördük, yakamı silktim' deyip muhafazakar mahallelerde CHP'ye oy getirebiliyorsa budur kent uzlaşısı. Budur İstanbul İttifakı, budur Türkiye İttifakı. Şimdi burada cezalandırılan bu arkadaşlarımız değil burada istanbul'un iradesine kafa tutuyor. 'Siz bütün demokratlar birleşip benim gibi bir otokratı yenerseniz seçtiklerinize çektiririm' diyor. Cürmün kadar yer yakarsın, cürmün kadar."

"Büyük bir makama oturttular seyyar giyotini"

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin olarak da, "Bir siyasi parti genel başkanının hem de böyle siyasi sebeplerle içeride tutulmasını asla kabul etmiyoruz. Kendisiyle kurduğumuz iletişim sırasında hukukçu arkadaşlarımızın fark ettikleri ve ortaya koydukları büyük bir hukuksuzluğu buradan paylaşmayı görev biliyorum. Yaka paça itibarsızlaştırarak gözaltına alındı. 11 tweet var 8 tanesi milletvekilliği döneminde atılmış dosyalar orada diyerek milletvekilleri ile ilgili dosyaların olduğu savcılıktan dosyayı istedi. Buradakiler tuttular dosyayı yolladılar. Oldukça büyük bir makama oturttular seyyar giyotini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı katledeceklerini ayağına getirtiyor Anadolu'nun dört bir yanından, hukuk sisteminde olmadığı halde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul'dan sorumludur. Ankara'nın yapacağı işe karışamaz hatta ve hatta bu yaptığı iş aslında anında Hakimler Savcılar Kurulu tarafından harekete geçip 'Ne yapıyorsun arkadaşım sen' demesi lazım. Demişlerdir de cevabı şöyle vermiştir, 'Ben emir kuluyum niye bana kızıyorsunuz o tarafa söyleyin' demiştir" ifadesini kullandı.

"İktidar iyi işler yaparak gündeme gelemediğinden çeşitli saldırganlıklarla ilerliyor"

CHP kurultayına ilişkin açılan soruşturmaya da değinen Özel, "CHP, Türkiye'nin yüz akı bir iş yapmıştır. Seçmenin kendisine en kızgın olduğu zamanda 'bu seçimi nasıl kaybettiniz arkadaş' dediğinde hepimizin yüzü öndeyken seçmen duygusal olarak bu partiden kopmuşken CHP özeleştiri vermiştir. Özeleştiri siyasette kurultayla olur. MHP'de denendi, içinden İYİ Parti çıkmak zorunda kalındı attılar hepsini. AK Parti'de kimsenin aklından geçmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi geldi ve cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik yollardan genel başkan değişimi gerçekleşti. Bu hepimizin ve Türkiye'nin gurur duyduğu, Türkiye'de siyasi partilerin birinde gerçekten demokrasi var diye yurtdışında da savunabildiğimiz bir durum" diye konuştu. Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti'de nedir durum? Manisa'nın bir ilçesinde ilçe başkanına ikinci bir rakip aday çıkarsa çağırıp adayı il başkanı adayları bire indiriyor reisin talimatıyla. Eğer o beceremezse Ankara'ya çağırıyorlar buradaki yapıyor. İl Başkanı düzeyinde ise bazen kendi çağırıyor illerde kurultaylarının seçeceği il başkanına en az 15 gün önceden haber veriyorlar. Yerel basında haber oluyor il başkanı oluyor diye. O kurultaylar şaibeli değil, anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi? İşin aslını söyleyeyim, meczubun biri Bursa İl Başkanımıza sövmüş hakaret etmiş, iftira atmış. O da ondan şikayetçi olmuş. Dosya iftira atanın yargılandığı dosya, ifadesi ortada. Bursa'dan dosyayı Ankara'ya çekmişler Ankara'da bir yıldır tutmuşlar, savcının ifadesi yoksa çıkıp söylesin. 1 yıldır dosya açık 2023 Aralık Bursa, 2024 Ocak'ta geldi, 1 yıldır duruyor. AK Parti'nin daha doğrusu sarayın bir medya planlaması var. Medya planlamasında dün akşam planlanan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın katıldıkları 3'lü toplantıda, 3'lü zirvede çıkan kriz kavga birbirine düşen ve parçalanan CHP idi. Medya planması oydu ama medyaya bu düştü. Medya planlamasına CHP'de krizden, CHP'de kendince şaibeli kurultay yalanına döndü. Tayyip Bey bir yıldır 3-4 kez bunu söylüyor. Septik bir yalan, girmiş bir septik alanın içine beni oraya çağırıyor. Beni de pisletecek kendi sözüyle, kötü sözüyle. Girer miyim o çukura, girer miyim o çukura?"

(SÜRECEK)