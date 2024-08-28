CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bilecik'te Eğitim Buluşması Düzenledi

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(BİLECİK) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bilecik'te gerçekleştirilen ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, vatandaşlarla bir araya geldi. Özçağdaş, "Bir önceki Milli Eğitim Bakanı, okul öncesindeki çocuklara bir öğün yemek koymuştu. Bu Milli Eğitim Bakanı, yemedi, içmedi ilk olarak onu kaldırdı. Akıl almaz bir adam. Türkiye'de yetersiz beslenme sorunu var. Çocuklar okula aç gidiyor. Bir öğün yemek veremediğimiz gibi çocuklara temiz su da veremiyoruz" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Bilecik'i ziyaret etti.

Bilecik'teki temasları kapsamında heyet, CHP Bilecik İl Başkanlığı, Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Bilecik Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Özçağdaş, Bilecikli emekli öğretmenlerle bir araya geldikten sonra Atatürk Parkı'nda halk buluşmasına katıldı. Halk buluşmasının katılımcıları arasında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Şubası, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir de yer aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"7/24 devam eden çalışmalar yapıyoruz. CHP olarak tematik mitingler yapıyoruz. İlkini eğitim alanında gerçekleştirdik. Şimdi de illerimizde sizlerle bir araya geliyoruz. Sabah saatlerinde eğitimcilerle, akademisyenlerle bir araya geliyoruz. Akşam da sizlerle bir araya geliyoruz. Ben mikrofonu size bırakacağım ve bol miktarda not alacağım. Eğitim Türkiye'nin en temel meselesi. Bilimden yararlanarak bütün sorunları çözebiliriz. Eğitim, AK Parti'nin en başarısız olduğu bir alan. Eğitimin niteliğinin düştüğünü bir ülkedeyiz. MESEM'lerde çocuklarımız vefat ediyor. Üniversitelerimiz liyakatleri olmayan kadrolarla, öğrencilerin yurt, barınma ve beslenme problemleriyle karşı karşıya. 30 milyonluk bir nüfus eğitimle içiçe. Hepinizin görüşlerine, eleştirilerine ve önerilerini duymaya ihtiyacımız var."

"Devletin dağıttığı kitaplar çocuklara yeterli olmuyor"

Eğitim Buluşmalarında söz alan bir akademisyen, "Eğitimde fırsat eşitsizliğinin olmasını eleştireceğim. Çocukların eğitim hayatları boyunca girmek oldukları iki sınav var. Devletin dağıttığı kitaplar çocuklara yeterli olmuyor. Bu sene 30'dan fazla kitap aldı. Fiyatları değişiyor. Dar gelir grubundaki kişiler çocuklarına nasıl kitap alacaklar? Öğretmenlerimiz ise müfredatları yetiştirme kaygısı duyuyor. Aileler saatliği bin liradan daha fazla olan dersler aldırmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

"Dar gelirli gruplar, çocuklarına fırsat yaratmakta zorlanıyor"

Akademisyen velinin değerlendirmelerine ilişkin konuşan Özçağdaş, "Eğitimi yönetenler sizin kadar düşünmüyor. AK Parti'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi nitelikli eğitimi satın alınabilir hale getirmiş olmasıdır. Eğitimde bir planlama yok. Türkiye'de eğitimi baştan sona düşünmeye ihtiyacımız var. Eğitim çok sınıfsal bir noktaya geliyor. Dar gelirli gruplar, kendi çocuklarına eğitimde fırsat yaratmakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı. Bir başka veli ise devlet okullarındaki branş derslerinin eksikliğini dile getirdi. "Hiç bir çocuk kendini ifade edemiyor" diyen veli, "Maddi imkanı olmayan kişilerin çocukları sönüp gidiyor" dedi.

"Anadolu liseleri eğitim sistemi yerin dibine batırıldı"

İsmail Çayar isimli vatandaş ise Köy Enstitüleri'nin önemine değindi. Çayar, "Bu ülkede iyi şeyler de yapıldı. Köy Enstitüleri eğitim sistemi çok iyi bir sistemdi. Bu sistem siyasi gerekçelerle ortadan kaldırıldı. Anadolu Liseleri eğitim sistemi, iyi bir eğitim sistemiydi. Çocuklar ortaokulun başında dil eğitimi alıyorlardı. Fen ve matematik derslerini İngilizce görüyorlardı. Bu sistem de yok edildi. Anadolu Liseleri eğitim sistemi yerin dibine batırıldı" dedi.

"Çocuklara bir öğün ücretsiz yemek için kanun teklifi vereceğiz"

Özçağdaş ise "Bir önceki Milli Eğitim Bakanı, okul öncesindeki çocuklara bir öğün yemek koymuştu. Bu Milli Eğitim Bakanı, yemedi, içmedi ilk olarak onu kaldırdı. Akıl almaz bir adam. Halbuki okul öncesindeki bir öğün ücretsiz yemeğin okul öncesinde de, ilkokulda da, ortaokulda da olması lazım. İlk iş olarak tasarrufu buradan yaptı. Türkiye'de yetersiz beslenme sorunu var. Çocuklar okula aç gidiyor. Bir öğün yemek veremediğimiz gibi çocuklara temiz su da veremiyoruz. Gittiğim illerde valilerle okullara temiz su verilmesi için görüşüyorum. Sonbahar ayında çocuklarımıza bir öğün yemek verilmesi için kanun teklifi vereceğiz" diye konuştu.

"YÖK, yurtdışında aynı sınıfta okuyan kişilerden birine denklik veriyor, diğerine vermiyor"

Buluşmada söz alan Diploma Denklik Mağdurları Derneği Ahmet Özdemir ise Yükseköğretim Kurulu'nun yurt dışında eğitim almasına izin verdiği ancak Türkiye'ye geri döndüğünde diploması tanınmayan 104 bin kişinin olduğunu anlattı. Denklik sorununa ilişkin konuşan Özçağdaş, "Bu durum arkadaşların nasıl devlet yönettiğinin örneği. YÖK, yurt dışında aynı sınıfta okuyan kişilerden birine denklik veriyor, diğerine vermiyor. İnanılmaz bir hukuksuzluk var. Aileleriyle birlikte bir milyon insan mağduriyet yaşıyor" ifadelerini kullandı.