CHP Heyeti Sahte İçi Vaka'larını İnceledi

(ANKARA) - CHP heyeti, Etlik Şehir Hastanesi'nde sahte içki nedeniyle tedavi altına alınanları ziyaret etti, yoğun bakımda bulunanların yakınlarıyla görüştü, hastane yetkililerinden bilgi aldı. Heyet, hazırladığı raporu CHP MYK'ya sunacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sahte içki vakalarıyla ilgili görevlendirdiği heyet, Ankara'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınanları Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekilleri Aylin Yaman ve Deniz Demir'den oluşan heyet, hastanede yoğun bakımda bulunanların yakınlarıyla görüştü, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

"Gelir durumunda dolayı vatandaşlar merdivenaltına yöneliyor"

Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısi Zeliha Aksaz Şahbaz, Gazi üniversitesi'nde 1, Etlik Şehir Hatanesi'nde 18 hastayı ziyaret ettiklerini ve ailelerle görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada İstanbul'da Ocak ayının ortalarından beri 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini düşünürsek şu anda resmi verilerle 103 can kaybı yaşıyoruz sahte ve kaçak alkol nedeniyle. Bu artık büyük bir katliam boyutuna ulaşmış ve bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş durumda. Sadece Ankara ve İstanbul verilerini konuşuyoruz, tüm Türkiye'de durumun ne olduğu konusunda bir veriye sahip değiliz. Yoksulluk koşullarında bandrollü olarak satılan alkole ulaşamayan vatandaşlarımız gelir durumundan dolayı daha ucuz olan merdivenaltı, kaçak alkol kullanmak zorunda kalıyorlar ve bu yüksek fiyatlandırmanın ana nedeni olarak bu tabloyla karşı karşıyayız. Tabii ki bizler denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Bu tablonun bir an önce düzelmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda Genel Başkan Yardımcı'mız Gamze Taşcıer, Genel Başkan Yardımcı'mız Deniz Atalar, Ankara Milletvelili'miz Aylin Yaman ile birlikte, bu incelememizi gerçekleştirdik. Konunun takipçisi olacağız. Genel Başkan'ımızın talimatıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıntılı bir şekilde resmi makamlarla görüşerek, bilgi alacağız. Bu tabloyu takip edeceğiz ve bundan sonraki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Bu tablonun bir an önce düzeltilmesi ve bu olayın ortadan kalkması için de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar da sahte içkiyle mücadelenin, fiyat artırımıyla değil, bu ticareti yapanlarla kararılılıkla mücadele edilmesiyle olacağını dile getirerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan vakalara ilişkin detayları öğrenip kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

"Hazırladığımız bir raporu, MYK'da Genel Başkanımıza ileteceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, sahte içki ölümlerinin, AK Parti iktidarının yaşam tarzına müdahale politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. "Yine Türkiye'de hayatın pahalı ama ölümün bedava olduğu günlerden geçiyoruz" diyen Taşcıer, son 3 haftada 103 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yoğun bakımda tedavi altında bulunanlara acil şifa dileyen Taşcıer, şöyle konuştu:

"3 haftada 103 kişinin hayatını yitirmesi bunun, bir ihmal değil, bir cinayetler zinciri olduğunun çok açık bir göstergesi. Yaşananın münferit değil, siyasi iktidarın bilinçli tercihinin kötü ekonomi yönetiminin, vergilendirme politikasının ve nihayetinde yaşam tarzına adeta müdahale haline gelen politikalarının sonucu olduğunu da çok açık bir şekilde ifade edelim. Elbette ki bu süreçle ilgi sorumlular bir an önce yakalanmalı, en ağır cezayı almalı ama yaşanan ölümlerde iktidarın payının olduğunu da unutmamak gerekir. Zira 2016'dan bugüne toplanan alkoldeki vergi miktarının yüzde 5 bin oranında arttığını düşünürsek, adeta ekonomik zorbalığa dönüşen bu vergi sisteminin bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeği de çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine amacının vergi toplamak olmadığını bildiğimiz AK Parti iktidarının bunu bir yaşam tarzına müdahale hakkı olduğunu, niyeti olduğunu da Sayın Vali'nin, yani sorumluları yakalaması gereken, onlarla ilgili gerekli işlemleri yapması gereken kişilerin en üst makamda olan kişilerin sadece 'Alkol içmeyin' temennisi bulunmasından da aslında burada niyetin sadece vergilendirme politikası olmadığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Elbette ki alkol sağlığa zararlı ama AK Parti iktidarı da bir o kadar halk sağlığına zararlı.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bugün Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile gerekli incelemelerde bulunduk. Yarın da resmi makamlarla bir araya geleceğiz ve hazırladığımız bir raporu, MYK'da Genel Başkanımıza ileteceğiz. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları Genel Başkanımız yapacak.

Bu sadece bugünün bir sorunu değil, yıllardır var olan ve iktidar tarafından görmezden gelinen bir problem. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Türkiye'de artık yaşamın pahalı, insan hayatının bedava olduğubugünleri 'karanlık günler' olarak andığımız süreçlerin bir an önce sonlanması için de elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."

"Meclis'te konuya ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğiz"

Aylin Yaman da sürecin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdiklerini belirterek, Meclis'te konuya ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceklerini söyledi. Yaman, olayın hem ulaşım hem sağlık boyutu bulunduğunu, kapsamlı bir araştırmayı gerektirdiğini belirterek, o yüzden Meclis çatısı altında da konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, gazetecilerin soruları üzerine, kafe ve restoranlarda bilmeden sahte alkol tüketenlere ilişkin de "İstanbul'da böyle bir vaka olduğu basına da yansıdı. Buradaki temel sorun, bizim de dikkati çekmek istediğimiz, denetlemelerle ilgili çok ciddi yetersizliğin olduğu. Bu konuda biz bilgi edinmek için başvuru yapacağız. Ülkeyi yönetenlerin bu konuyla ilgili yetersiz olduğu gerçeği de çok net bir şekilde, vakaların bu kadar artıyor olması ve 3 haftada 103 gibi bir rakama ulaşıyor olması olayın boyutunun ürkütücü olduğunu bize gösteriyor" dedi.